LEFKOŞA

Yakın Doğu Üniversitesi... Girne Amerikan Üniversitesi... Rauf Denktaş Üniversitesi... Doğu Akdeniz Üniversitesi... Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi... KKTC'de 28 üniversite var.

Öğrenci sayısı... Başkent Lefkoşa'nın nüfusu kadar. Lefkoşa... Nüfusu... 94 bin.

Haziranda... Akdeniz Karpaz Üniversitesi'ne gelmiştim... Mezunların diploma törenine.

Ekim... Aynı üniversitenin, 2025-2026 akademik yılı açılış törenindeyim.

Tören... Öncesi... Sonrası... 19 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin gölgesinde geçti.

***

Türkçe

Haziranda... Diploma töreninde... Yabancı öğrenciler dikkatimi çekmişti.

Yeni akademik yılın açılış töreninde ise... Yabancı öğretim üyeleri dikkatimi çekti.

Üniversitede, Afrika'dan da öğrenci var, Asya'daki kardeş ülkelerden de. Nijerya'dan... Libya'dan... Öğrenci çok.

12 farklı ülkeden de öğretim üyesi. Öğretim dili... İngilizce.

Nijeryalı, Sudanlı, Libyalı... Kazakistanlı, Azerbaycanlı, Özbekistanlı öğretim üyeleri ve öğrencilerle konuşmak hoşumuza gitti. 27 ülkeden öğrencilerle, 12 ülkeden öğretim üyeleriyle Türkçe konuşmak.

KKTC'ye böyle bir eğitim kurumu kazandıran Ahmet Erbaş'ı tebrik ettik.

***

Ödül

Ahmet Erbaş... Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili... İş insanı... Kıbrıs'ta yatırımları var... Otelleri... Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nin kurucusu... Yeni yatırımları yolda.







Konuşmalar... Sonra ödül töreni... Cumhurbaşkanı Tatar'a... Konuşmacılara... Ve bize de bir ödül.

Ödülümüz... Kütahya'dan... Kahve takımı. Teşekkürler.

Sıra... Hatıra fotoğrafı çektirmeye geldi. Ama... Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, fotoğraf karesinde yoktu.

Seçim çalışmasına gitmişti.

***

Alkışlanan sözler

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da vardı... Başbakan Ünal Üstel de... Ve Türkiye'den konuklar da.

Örneğin... Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin.







Ersin Tatar, "Türkiye'miz ile aynı dış politikayı izlemek, dünyada bize saygınlık kazandırdı" deyince... Salonda alkış patladı. Ve... Tatar, sesini yükseltti:

- Kahraman Türk askeri, yavru vatan Kuzey Kıbrıs'ta kalmaya devam edecektir.

Alkış... Tavan yaptı.

***

Milli siyaset

Kürsüden indikten sonra... Cumhurbaşkanı Tatar sordu:

- Konuşmamı nasıl buldunuz?

Yanıt verdim:

- Salonda yükselen alkışı duydunuz.







Ersin Tatar, "Önemli olan milli siyasetin sürdürülmesidir" dedi:

- Milli siyaset, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda, 5 milyar insanın temsil edildiği bir platformda söylediği sözlerdir.

Ve devam etti:

- Evet... Dünya 5'ten büyüktür... Türkiye bizim garantör ülkemizdir... Ve bölgenin, tartışmasız en büyük ülkesidir.

***

'Ehlak'

Üniversitede akşam yemeği... Öğretim üyeleri de gelmişlerdi.

Hulusi Akar... AK Parti Kayseri Milletvekili. Eski Genelkurmay Başkanı... Önceki Milli Savunma Bakanı.

Yemekte birlikteydik... Anadolu izlenimlerimi sordu. Sonra da... Kendi izlenimlerini anlattı. Olay Van'da geçiyor... Paylaşmamız şart.

Hulusi Akar, Van'da... Halkın arasında... Türkiye'nin sorunlarını konuşuyorlar.







Yaşlı bir Vanlı... "Türkiye'nin 3 temel sorunu var" diyor:

- 3 E... Paşam, 3-E düzelmeden Türkiye kalkınamaz.

Hulusi Akar soruyor:

- 3 E... Neler?

Vanlı... Parmaklarıyla saymaya başlıyor:

1. Eğitim.

2. Ekonomi.

3. Ehlak.

"Paşam" dedim:

- Bravo Vanlıya... Gerçekten de... Vanlı vatandaşın dediği doğru... Ahlak, önemli konu.

***

Pasta

Akdeniz'de akşam... Üniversite bahçesi... Yemekten sonra pasta kesilecek... Yeni akademik yılın açılışı pastası.

Hulusi Akar... Ahmet Erbaş... Rektör Teoman Kesercioğlu... Ve beni... Pastayı kesmeye çağırdılar.







Koca bir kılıç... Pastayı birlikte kestik. İlk dilim kime ikram edilecek? Görev bana verildi.

Nijeryalı öğretim üyelerinden birine seslendim. Elimde çatal... Nijeryalı kadın öğretim üyesi ağzını açtı... Flaşlar patladı.

Bu fotoğraf karesi, Nijerya'da çok paylaşılmış.

***

Teknofest rüzgârı

Afişleri hâlâ duruyor... Lefkoşa'da, Gazimağusa'da, dolaştığımız her yerde, mayıs ayında yapılan Teknofest konuşuluyor.

250 bin ziyaretçi... KKTC için büyük sayı.

Rüzgârı esmeye devam ediyor... Öylesine ki, konuştuğumuz çocuklar, "Büyüyünce pilot olacağım... Uçak mühendisi olacağım" diyor.

Teknofest... Vizyon proje etkisi yaratmış. Çocukların hayallerini değiştirmiş.

***

Bu seçim farklı

Hiçbir seçim, öncekine benzemez... Dünya dönüyor, şartlar değişiyor.

KKTC... 2020... Cumhurbaşkanlığı seçimi... 6 aday vardı... Ama 3 aday çekişti:

Ersin Tatar... Mustafa Akıncı... Ve Tufan Erhürman.

Diğer 3 aday... Serdar Denktaş, Erhan Arıklı, Kudret Özersay... Yarış dışı kaldılar.

2020 seçimi... Birinci tur: Ersin Tatar... 32.3. Mustafa Akıncı... 29.8. Tufan Erhürman... 21.6.

Ve seçim ikinci tura kaldı... Sandıktan Ersin Tatar çıktı.

Bu seçim, 2020 seçimine göre çok farklı. Aday sayısı 8 ama... Yarış 2 aday arasında.

Sandıktan ya yine Ersin Tatar çıkacak... Ya da 2020'deki rakiplerinden biri olan Tufan Erhürman.

***

3 önemli faktör

Cumhurbaşkanlığı seçimine seçmenin katılım oranı ne olacak? İşte seçim sonucunu etkileyecek faktörlerden biri... Yüksek katılım, Ersin Tatar'a yarar.

İkinci faktör:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın partisi... Ulusal Birlik Partisi... 19 Ekim seçiminde acaba ne kadar Ersin Tatar'ın arkasında duracak?

Partinin içi karışık... Ersin Tatar da çok iyi biliyor.

Ve üçüncü faktör... Türkiye kökenli seçmen ne yapacak?

Bizimkiler, siyaseten oldukça güçlüler... Fakat... Dağınıklar... Demokratik baskı grubu olacak bir örgütlenme yok. Ortak hareket sergileseler, seçimin sonucunu belirlerler.

Örneğin... Sadece 3 ilimizden gidenler... Hatay- Gaziantep-Adana üçgeni seçmeni... Topluca bir adaya oy verse... O aday, Cumhurbaşkanı seçilir.

***

Pergel... 2 milyar insan

Kahvaltı... Kalabalık... Sohbet... Dün, bugün, yarın... Hulusi Akar'ın bir sözünü not ettim:

- Elinize bir pergel alın... Ankara merkez... Pergel ile daire çizin... Bin kilometre çevresine bakın... 2 milyar insan yaşıyor... Türkiye'nin konumu öylesine önemli ki.

Sonra anılar... Hulusi Paşa, Kıbrıs'a ilk kez 1974'te gelmiş... O zaman rütbesi teğmen.

Sohbet derinleşirken... Hüseyin Yayman ayağa kalktı:

- Bana müsaade... Hemşerilerimle buluşacağım... Hataylılar beni bekliyorlar.

"Dur" dedim Yayman'a:

- Ben de geliyorum... Hataylılar ile konuşacaklarım var... Anket... Kamuoyu yoklaması... Terörsüz Türkiye'yi soracağım.

Yarın... KKTC'den... Terörsüz Türkiye notları.