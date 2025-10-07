LEFKOŞA

Hava güneşli... Girne'de hava sıcaklığı 30 derece... Herkes denizde... Lefkoşa, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Lefke... Turizm sezonu devam ediyor.







Sarı yaz... Millet, doya doya tadını çıkarıyor.

Ercan Havalimanı... Uçağın biri iniyor, biri kalkıyor.

Sadece İstanbul'dan değil... Ankara, Antalya ve İzmir'den değil... Diğer bazı illerden de tarifeli seferler var... Kayseri'den, Hatay'dan... Adana'dan.







Kuzey Kıbrıs, canlı mı canlı... Gündüz de gece de.

Ve heyecanlı... Giderek artan seçim heyecanı.

12 gün kaldı... Cumhurbaşkanlığı seçimi var... 19 Ekim.

ÇOK ÖNEMLİ



Kuzey Kıbrıs'ta... Hataylı, Gaziantepli, Adanalı çok.

Karadenizli de... Özellikle de Trabzonlu.

Kahramanmaraşlı... Adıyamanlı... Çok.







Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Türkiye kökenli seçmenin oyu önemli... Hatta sonucu belirleyici.

Fakat;

Türkiye kökenli seçmen... Sandığa gitmeyi sevmiyor ki.

2020'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde... Oy kullanma oranları... İnanılır gibi değil... Yüzde 27.

'BELDEN AŞAĞI VURUŞ' YOK



Seçim kampanyası sert değil... Adayların birbirlerine karşı kırıcı sözü, hakareti yok.

Salon toplantıları... Köy ziyaretleri... Fazla olmamakla birlikte araç konvoyları.

İki aday... Ersin Tatar ile Tufan Erhürman, rekabeti kişiselleştirmiyorlar... Belden aşağı vuruş yok.

Karşılaştıklarında... El sıkışıyorlar.

Sarılma... Kucaklaşma... Yanaktan öpme... Tufan Erhürman'a sordum... Güldü... "Hayır" dedi:

- El sıkışıyoruz... Hal, hatır soruyoruz.

EN HASSAS KONU



Lefkoşa... Girne... İlçeler... Köyler... Hayli dert dinledik... Örneğin... Vefat... Cenaze anavatana gönderilecek... Adana'ya... Uçakla... 11 bin lira.

Yolcu 2 bin lira... Tabutta cenaze 11 bin lira... Böyle yakınma çok.

Çok kişi... Sözleşmiş gibi... Aynı şeyi söyledi:

"En hassas olduğumuz konu cenaze nakli."

İstekleri... Cenaze nakli ücreti 50 dolara insin.

Dedim ki:

- Cenazeyi deniz yoluyla göndermeyi düşünmüyor musunuz? Feribotla.

Yanıt:

- Feribotta tanıdık bir TIR şoförü varsa, para alınmıyor... Tanıdığın yoksa 5 bin lira, 10 bin lira... Tabutta cenazeyi gece Girne'de feribota koy, sabah Mersin Taşucu'nda.

Bir soru daha... KKTC... Cenazeyi neden buraya defnetmiyorsunuz?

Yanıtları dinledik... Sonuç:

10 cenazeden 2'si... 3'ü... KKTC'de toprağa veriliyor... 7-8'i ise... İlle de anavatan... İlle de doğduğu toprak.

Israr, ısrar, ısrar... "Ne olur bu sorunumuzu yazın."

SİYASET... HER YERDE



Gezdik... Köy çok... Türkiye'den gelenlerin bir kısmı köylerde.

Her köyde bir kahvehane... Bazılarında daha çok.

Kahvelerde sıcak konu... Seçim.







Oteller... Pasha Hotel... Akapulko... Dome Otel... Concorde Hotel... Güneş Hotel... Ve daha pek çok otelin salonlarında seçim toplantıları... Kahvaltılı propaganda.

Ve akşamları... Gece geç saatlere kadar... Meyhaneler kalabalık.

Bizim Meyhane... Kuzucuğun Yeri... Ömerli Meyhane... Ahır Meyhane... Avcılar Meyhane...

İki kadeh iç... Konuş babam konuş... Kimi, "Ersin Tatar" diyor, kimi de, "Tufan Erhürman."

HASPOLAT



Lefkoşa'nın en büyük köyü... Ercan Havalimanı'na yakın... Türkiye kökenli Kıbrıslı çok... Özellikle de Hataylılar.

Ömer Dağlı... Hatay-Altınözü ilçesinde... 25 yıldır Kuzey Kıbrıs'ta... Oto alım, satım.

Yüksel Çetin... 35 yıldır adada... O da Hatay-Altınözü'nden.

Ahmet Çin... Hataylı... Lokantacı... 20 yıldır.







Vasfi Açıkel, "Hepimiz çocuk yaşta geldik" dedi... 30 yıl olmuş geleli... Turizm sektöründe... Söylemeye gerek yok... Hatay-Altınözü kökenli.

Sanırsınız ki... Haspolat, Hatay'ın bir köyü.

Mustafa Dağlı'nın lokantası var... Köşk Restoran... Lahmacun 110 lira... Tavuk döner 230, et döner 250 lira.

Köyde... Evlerde, işyerlerinde... Türk ve KKTC bayrakları.

Birlik, beraberlik, kaynaşma tam puan.

En çok dinlediğimiz söz:

"Türkiye iyi olunca... Biz de iyiyiz."

'HAY AĞZINA SAĞLIK'



Metin Şadi... Yüksek Mühendis... Londra'dan mezun... İş insanı.

Kıbrıs'ın meşhur kahvesi... Con Kahve... Onun icadı... İngiltere'ye ihraç ediliyor.

Lefkoşa'nın elektrik altyapısı... Metin Şadi'nin imzası var.

Seçimi konuştuk... Etrafımız kalabalık... Metin Bey dedi ki:

Seçimi kim kazanırsa kazansın... İster Ersin Tatar ister Tufan Erhürman... Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika çizgisinden bir santim dışarı çıkamaz.







Yolumuz, Türkiye'nin yolu... Çizgimiz, Türkiye'nin çizgisi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin stratejisi, planı neyse, Kuzey Kıbrıs da onu izler.

Bu makama beni oturt... Çizgi, aynı çizgidir.

Büyük ve güçlü Türkiye olmazsa, Kıbrıs adası, Amerika'nın, Rusya'nın ve İsrail'in oyun sahası olur.

Sohbetimizi dinleyenlerden biri... "Metin abi, ver elini öpeyim" dedi.

Diğer... "Hay ağzına sağlık" diyerek sesini yükseltti.

Gerçekten de... Metin Şadi'nin sözleri yavru vatan Kuzey Kıbrıs'ın kırmızı çizgisi.

GİRNE



Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği... Başkanı Nafi Ölmez... Üye sayısı bin 200.

Kimi Erzurumlu... Kimi Gaziantepli... Hataylı... Adıyamanlı... Konyalı... Türkiye'nin her yerinden.

Slogan:

"Yolumuz bir... Gönlümüz bir... Türkiye'miz bir."







Başkan Nafi Ölmez'in ilk sözü:

"Söz konu vatan ve bayrak ise, geriye kalan her şey teferruat."

Sait Dağlı... Cuma Bayırlı... Mehmet Ölmez... Erkan Eker... Mehmet Sabah... Hasan Yağcı... Mustafa Kırk... Salon kalabalık.

Soru... Terörsüz Türkiye... Ne diyorsunuz?

Yanıt Nafi Ölmez'den:

- Elbette barış... Elbette destekliyoruz... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin birlikte hareket etmelerine olumlu bakıyoruz.