Kuzey Kıbrıs'ta, cumhurbaşkanlığı seçimi var... 19 Ekim Pazar... Geriye sayım başladı.

Aday sayısı sekiz.

Ama yarış iki aday arasında.

Biri... Ersin Tatar... KKTC Cumhurbaşkanı.

Diğeri... Tufan Erhürman... Geçen seçimde de adaydı... 2020'de.

İki aday... İkinci kez... Karşı karşıya.

Kampanyalar... Oldukça canlı.

Seçim... 2020 yılındakine göre, çok daha heyecanlı.

***



Ersin Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa'da sohbet.

Sonra... Girne'de birlikte kahvaltı... Sohbete devam.

Neler söyledi, satır başları:

5 yıl boyunca gitmediğim yer kalmadı... Hep aynı şeyi tekrarladım... Kıbrıs'ta, bağımsız iki devlet.

Temel çizgi bu... Kırmız çizgi... Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da söyledi: İki devletli Kıbrıs.

Yolum Türkiye'nin çizdiği yol... Türkiye ile uyum ve ağız birliği içindeyim... Dünya bunu biliyor... Ve milli siyaset de budur.

Maskem yok... Yüreğimle konuşuyorum.

***



İlk tur... Ve kesin sonuç

Geçen seçimde... 2020'de... KKTC Cumhurbaşkanı, ilk turda seçilemedi.

Ersin Tatar... İkinci turda sandıktan çıktı. Bu seçimde ise... İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin; Cumhurbaşkanlığı seçimi, ikinci tura kalmayacak.

KKTC Cumhurbaşkanı, 19 Ekim'de seçilecek.

***



İkisi de iddialı

Haziran ayında Kıbrıs'taydım... Sokaktaki insan, seçimi konuşuyordu.

Tufan Erhürman ekibi... "Ersin Tatar'dan 10 puan öndeyiz" diyordu. Bu gelişimde... İlk iş... Ersin Tatar'ın ekibi ile buluşmak oldu.

Evet... Üç ay önceki farka itiraz etmediler.

"Ama" dediler:

- Fark azaldı... 2 puana kadar düştü... Durum başa baş sayılır. Ekipler bir yana... Doğrudan adaylara sordum.

Ersin Tatar... "İkinci kez seçileceğim" dedi.

Tufan Erhürman:

"Göreceksiniz... Seçim benim."

***



Tufan Erhürman

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu... 13 yıl Ankara'da yaşamış... 1988-2001.

Üniversite... Master... Doktora... Asistanlık.

"Seçilirsem... Devlet geleneği... İlk ziyaretimi Türkiye'ye yapacağım" diyerek söze başladı:

Sayın Recep Tayyip Erdoğan beni iyi tanır... 15 ay, Kuzey Kıbrıs'ta Başbakanlık yaptım... 2018-2019.

Ankara'da... Başbakan sayın Erdoğan ile uzun görüşmelerimiz oldu.

Annan planı sonrasında, Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın müzakere heyetindeydim... Bu görev sırasında da Sayın Erdoğan ile konuşmalarımız oldu... Heyet olarak.

Halk beni seçerse, Türkiye Cumhuriyeti ile elbette uyum içinde olurum... Başka türlü mümkün mü?

***



Kapanan defter

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kimse tribünlere oynamasın" diyor.

Ve ekliyor:

- Artık federasyon masalı devri kapanmıştır.

Tatar, birkaç kez ve üstüne basa basa... Sesini yükselterek... Aynı sözleri tekrarlıyor: - Kıbrıs'ta, 50 yıldan fazladır yapılan federasyon görüşmelerinde bir yere varılamayacağı anlaşıldı... Ve işler daha da kötüye gitti... Paradigma değişikliği yaptık... Eksen değişikliği.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı dinlemeye devam:

Federasyon istemiyle masaya oturmak büyük yanlış.

Halka şirin görünmek için böyle söyleyenler, meselenin ne kadar kritik, önemli ve sıkıntılı olduğunu öğrenememişler.

Tribünlere oynamak suretiyle, bir takım boş vaatlerle, halkı kandırmasınlar.

***



Ajanda

Seçimin iki güçlü adayından birine... Ersin Tatar'ın rakibi Tufan Erhürman'a sormamak olmaz:

- Siz, federasyon mu öneriyorsunuz? Ajandanızda federasyon mu var?

Tufan Erhürman, "Ben federasyondan söz etmiyorum" diyor. Sonra da... Ajandasını açıyor:

Kıbrıs'ın iki eşit kurucu ortağından biriyiz... Biz ve Rumlar.

Altını çizdiğim ana konular şunlar... Güvenlik... Deniz yetki alanları... Enerji... Hidrokarbonlar... Ve ticaret yolları.

Bunlar... Dışlandığımız konular... Kıbrıs Türkü'nün iradesi dışında... Görüşümüz dışında.

Araya giriyorum. Ayrıntı istiyorum... Ve örnek. Tufan Erhürman... "Hayhay" diyor: - En çarpıcı örnek... İsrail'e BAF Havalimanı'nın imtiyazlı bir biçimde, üs olarak kullanım hakkı verilmesi.

Ve... Devam ediyor:

- Bu olay, adanın tamamının güvenliği ile ilgili bir konu... KKTC'nin ve Türkiye'nin görüşü alınmıyor... Oysa bizim irademiz olmadan karar alınamaz.

***



Maske

Ersin Tatar, "Herkesin maskesi düşsün" diyor.

Kimden söz ediyor?

İsim vermeden, rakibinden... Tufan Erhürman'dan.

Ve devam ediyor... Yine federasyon eleştirisi yaparak:

- Kıbrıs'ta federasyon dönemi geride kalmıştır... Yeni siyaset iki devletli çözümdür.

***



"Gizlim, saklım yok"

Sayın Tufan Erhürman... Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, maskeden söz ediyor.

Açık açık dile getirmediğiniz projeniz, görüşünüz, siyasetiniz mi var?

Erhürman... "Benim gizlim, saklım yok" diyor:

Ben bazı konuların ortak yetki alanında olması gerektiğini söylüyorum.

Türkiye'nin garantörlüğü, tüm Kıbrıs alanını kapsıyor.

***



İşte adaylar

Cumhurbaşkanlığı için aday olan diğer isimlerden...

Altı adaydan da söz etmeliyiz.

Bize göre... Seçilme şansları sıfır.

Ama tanımak ve tanıtmak da lazım.

Mehmet Hasgüler... Profesör.

"Cumhurbaşkanı seçilirsem" diyor:

1- Makama bisikletle gideceğim.

2- Cumhurbaşkanlığı külliyesini sağlık merkezi yapacağım.

3. Eski Cumhurbaşkanlığı binasında oturacağım.

Arif Salih Kırdar... Rauf Denktaş döneminden bu yana, her seçimde aday.

Hüseyin Gürlek... Avukat... Adanalı... Türkiye kökenli seçmenin oyuna talip.

Ahmet Boran... Köy köy geziyor... Seçilirse, memleketi kötülüklerden temizleyecek.

Osman Zorba... Sosyalist Parti adayı... Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti istiyor.

İbrahim Yazıcı... Bütün adaylara başarılar diliyor... Bu arada...

Kendisinin de aday olduğunu söylüyor.

Biz de hepsine iyi seçimler... Başarılar diyoruz.

Seçime renk katıyorlar.

Sandıktan çıkmaları ise... Hayal... İmkânsız.

***



Renkli günler

Kuzey Kıbrıs... Seçim öncesinde çok hareketli... Renkli.

Ersin Tatar ve Tufan Erhürman ile sohbetlerimiz uzun. Sohbetlerimizi... Ve Kıbrıs izlenimlerimizi. Hafta boyunca yazacağız.