Dünyadaki en yüksek rakımlı (1890) şehirlerden... Kartal yuvası... Tarih... Kültür... Turizm.

Yiğidin harman olduğu yerlerden. Binlerce yıl öncesine uzanan derinlik... Nereye baksanız geçmişten bir miras.

Buralara gelince... Türkiye'nin gücünü... Bölünmez bütünlüğünü... Aydınlık geleceğini görüyorsunuz... Şair doğru söylemiş:

"Yayla bulutu gibi yükselir yavaş yavaş,

Sonra birden köpürür sel olur coşar Dadaş

Doğu'nun sınır taşı, Erzurum'un Dadaşı

Efesi var İzmir'in, eğilmez Türk'ün başı."

Kentsel dönüşüm

Şehir merkezi... Hacı Cuma Mahallesi... Kentsel dönüşüm tam gaz.

Sağlıksız... Kötü... Derme çatma yapılar yıkılmış. Yerinde... Modern bir yerleşim alanı doğuyor.

239 konut... 20 ofis... 216 dükkân... 56 bin 150 metrekare peyzaj... Rekreasyon... Park.

Sezar'ın hakkı Sezar'a. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu işi biliyor.

Yangın

Erzurum klasiği... Cağ kebap. En eskisi Kemal Koç... 1982'den bu yana.

Koç Cağ Kebap kimleri ağırlamadı ki? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dâhil... Başbakanlar... Bakanlar.

Kemal Koç... Kanal 25'in de sahibi... Kebap salonunun bitişiği... Ama bir süredir yayında değildi. Yangın... Elden ne gelir? Kebap salonu da yandı... Televizyon binası da.

Kemal Koç... Şair tarafı var... Mekânın duvarları onun dörtlükleriyle dolu.

Aradım... "Geçmiş olsun." Dedi ki:

- Bir dörtlük de yangından sonra yazdım... Lokantanın önüne astım.

Gerçekten... Yine döktürmüş:

"İşyerim yandı kül oldu,

Bilmem neden oldu,

Allah'ın yanlışı yoktur,

Yanması doğru oldu."

Şantiye

Erzurum... Büyük bir şantiye gibi... Gecekondu kalmamış gibi.

Kale... Ve çevresi... Öylesine güzelleşmiş ki. Şehir... Turist bekliyor... Yurtiçinden... Dışından... Kayak turizmi.

Eğer... Kar yağması gecikirse... Stokta kar hazır... Geçen sezon, Palandöken Dağı'nın güneş almayan çukur yerlerine kar depolanmış... Binlerce metreküp.

Unutmadan... Palandöken'deki oteller yaz boyunca boş kalmamış... Futbol turizmi. Pek çok takım... Yaz kampına gelmiş. Trabzonspor... Bingölspor... Bursaspor... Rizespor... Alanyaspor... Konyaspor... Azerbaycan kulüpleri... İran-Persepolis takımı.

Beyaz altın bekleniyor

Erzurumlu... Kar yağmasını bekliyor... Beyaz altın. Palandöken... Kayak sezonuna hazır. Vali Mustafa Çiftçi ile sohbet... Dedi ki:

Kayak bölgesinde 7/24 kontrol... Bütün önlemler alındı.

Kask takmadan kayak yasak... Alkollü iken kayak yapmak yasak.

İtfaiye... Jandarma... Sağlık ekibi... Zabıta... Palandöken'de nöbet tutacak.

Sezon boyunca... Dağda drone'lar da görevde olacak.

Tebrikler

Turizmin yükselen bölgesi Bodrum'da... Yaz boyunca... Su kesintisi yaşandı...

Günlerce su akmadığı oldu. Erzurum'da... Böyle bir sorun yok. Ve... Su ucuz... Bir ton su... KDV hariç... 25.2 lira. Su ve Kanalizasyon Genel Müdürü Remzi Ertet'i tebrik ettim. Dedi ki:

- Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde her gün su analizi yayınlıyoruz... 2012'den bu yana... Erzurumlu, evindeki musluktan suyunu içiyor.

Halk pazarı

Belediye işletmesi... Şehrin değişik yerlerinde... Yedi pazar var... Sekizincisi sırada.

Şükrü Paşa semtindekine gittim... Kalabalık. Müşterilerin çoğu kadın.

Kıyma 450 lira... Kuşbaşı 500... Kemikli et 350. Beyaz peynir 169 lira.

Halk pazarları açılınca... Şehirdeki zincir marketler fiyatları indirmek zorunda kalmış. Personel... Sınavla alınmış... Sonra eğitilmiş... Saygılı.

Bir yazı dikkatimizi çekti: "Boykot ürünleri halk pazarında bulunmaz."

"Boykot" yazıyor ama... Siz, "İsrail" diye okuyacaksınız.

Gurur duyduk

Atatürk... 1 Kasım 1937... TBMM'nin yeni yasama yılının açış konuşmasını yapıyor:

Doğu Anadolu'da büyük bir üniversite kurulmalıdır."

Celal Bayar... Cumhurbaşkanı... 1 Kasım 1950... TBMM... Yeni yasama yılı... Aynı konudan söz ediyor: "Yurdun Doğu'sunda büyük bir üniversite."

Ve 1957... Cumhurbaşkanı Bayar ile Başbakan Adnan Menderes, Erzurum-Atatürk Üniversitesi'nin temelini atıyorlar. Bugün... 80 bin öğrenci... 12 bini, dünyanın 150 ülkesinden. Ankara'nın Doğu'sundaki en büyük kurum.

Araştırma... Her konuda: "Erzurum'un temel sorunları... Doğu Anadolu'nun temel sorunları... Türkiye'nin sorunları."

Üniversite... 25 ana sorun için çözüm önerileri... Projeler üretiyor.

Rektör... Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "Topluma nasıl katkıda bulunabiliriz?" derdinde... Örneğin: "İlaç hammaddesinde dışa bağımlıyız... Çin'den ve Hindistan'dan alıyoruz... Dışarıya milyar dolarlar ödüyoruz... Erzurum'da ilaç hammaddesinin fabrikasını kuracağız."

Atatürk Üniversitesi... Atatürk'ün çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefine yürüyor... Dev adımlarla.

Cağ kebap... 100 lira

Saymadık... Ama Erzurum merkezde... İlçelerde... Adım başı cağ kebap salonu.

Muammer Usta, oldukça meşhur. Gel Gör... Aksu... Şenyurt... Müşteri dolu.

Güler... Tortum Cağ Kebap... Efrail Usta. Kongre Caddesi'nde.

Cağ kebap... Porsiyonu 100 lira... Yanlış okumadınız... Yüz lira.

Kardeş şehir

İllerimizin... Hatta pek çok ilçemizin kardeş şehri var... Yurtdışında. Avrupa'da... Asya'da... Dünyanın her yerinde. Başkanlar... Ve çevresi... Karşılıklı kardeş şehir ziyaretleri. Aslında... Ziyaret bahane... Gezip dolaşmak şahane. Açıkçası, kaynak israfı.

Amaç... Görmek, tecrübeden yararlanmak ise... Avrupa ülkelerine gitmeye gerek yok. Türkiye'de... Başarılı belediyecilik örnekleri var.

AK Partili başkanın olduğu Erzurum... CHP'li başkanın görev yaptığı Eskişehir. Örnekleri çoğaltabiliriz... Gaziantep... Manisa... Ordu... Tokat... Kayseri... Midyat... Belediye yöneticileri, "kardeş" arıyorsa... Burada kardeş çok.

Teşekkür

Veda zamanı... Ama el sıkıp hemen ayrılamıyorsunuz.

Yerel örf, âdet, gelenek var.

Antropolog dostumuz Muhsin Koç dedi ki:

- Misafir kapıda karşılanacak... 7 lokma ikram edilecek... Ekmek, su, tuz, çay, çorba, kahvaltı, yemek... Misafirin yanında doğru kelam edilecek... Ve 40 adımla uğurlanacak.

Teşekkürler Dadaşlar.