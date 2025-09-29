ERZURUM

Kartal yuvası... Dadaşlar diyarı... İpek Yolu üzerindeki tarihi miras... Anadolu'nun önsözü.

Mimar Sinan'ın imzasını taşıyan Lala Mustafa Paşa Camii.

Selçuklu'dan kalan Çifte Minareli Medrese.







Ulucami... Üç Kümbetler... Tortum-Meryem Ana Kilisesi... Uzundere, 10. yüzyıldan kalma manastır.

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı topraklardayım.

Konaklama... Palandöken-Snowdora Hotel... Rakım 2 bin metre... Gece... Yorganın üzerine bir de battaniye serdim.

***

ERZBOX



Starbucks... Dünyaca ünlü cafe zinciri... ABD'de, 15 binin üzerinde... Dünyada, 40 bine yakın... Fiyatlar yüksek... Zira o bir marka... Olacak o kadar.

Mehmet Sekmen... Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı... Düşünmüş, taşınmış:

- Bizim de bir markamız olsun... Ama fiyatlar uçmasın.







Erzurum'un Starbucks'ı... Erzbox.

Kalenin eteğinde... Modern, tertemiz bir mekan. Sabah 09.00... Akşam 23.00... Mekân dolu... Gençler mutlu.

Çay 15 lira... Yanında kurabiye... İkram.







Kahve 30 lira... İkram, elma suyu.

Americano 50 lira... Latte 60... Macchiato 70.

Triliçe 70, profiterol 90 lira.

Erzbox'ta ekmek de var... Tost ekmeği 60... 6 adet hamburger ekmeği 60 lira.

***

EY DEVLET! EY SİYASET!



Acaba... Sesimizi duyan olur mu?

Erzurum'da... Belediye personeli maaşı zamanında ödeniyor... Sıfır borç.

Caddeler, sokaklar tertemiz. Su kesintisi yok... Çeşmeden akan suyu içebilirsiniz.

Yatırım... Kentsel dönüşüm... Hizmet... Tam puan. Çarşı, pazar... Hileli ürün yok... Keyfi fiyat artışı yok.

Vali, halkın içinde... Belediye başkanı, atom karınca gibi... Kaynak, yandaşa, candaşa, hısım akrabaya, bankamatik memuruna peşkeş çekilmiyor. Rüşvet... Hırsızlık... Yerel yolsuzluk... Buralara hiç uğramamış.

Ey devlet yetkilileri! Ey kabine üyeleri! Ey yargı mensupları! Ey siyasetçiler! Ey sendika başkanları!

Belediye yönetimini, eline, yüzüne bulaştıran... Maaş ödeyemeyen... Yolsuzluğa bulaşan... Sokakları temizleyemeyen... Borç batağında debelenen belediyelerin yetkililerini Erzurum'a yollayın.

Ders alsınlar.

***

VALİLİĞİN GÜLLERİ



Mustafa Çiftçi... Vali... Ziyaret ettim. Makam odasının kapısında iki güzel kız karşıladı... Down sendromlu:

- Hoş geldiniz Yavuz Bey... Sayın valimiz sizi bekliyor. Vali Bey onlara, "Valiliğin gülleri" diyor.







Makam odası... Sohbet... Elif, kolonya ikram etti... Çağla da çikolata. Az sonra... Çağla, çay tepsisi ile odaya girdi.

Tebrikler, teşekkürler Erzurum Valisi'ne. Dileriz... Örnek olur.

***

ALLAH RAZI OLSUN



Erzurum'da... 105 engelli... Vali Mustafa Çiftçi kol, kanat germiş.

Onlar... Değişik kamu kurumlarında.

Çalışıyorlar... Maaş alıyorlar.

Vali beyi kutladık... "Allah, razı olsun."

***

ÇEŞME



Şehirde... 51 çeşme var... Çarşıda... Mahalle arasında... Tarihi çeşmeler.

Yıkılmamış... Korunmuş... Muslukları üzerinde.

Ve su akıyor... Tertemiz... İçebilirsiniz.

Ya çeşmenin musluğunu çalan olursa.... Sorduk... Erzurumlu tepki gösterdi:

- Kim çalacak? Ayıptır... Günahtır... Erzurum'da böyle şey olmaz.

***

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Hakkı Hınıslıoğlu... 30 yıl, Ticaret Borsası Başkanlığı yaptı... Şehrin ağabeylerinden... Kanaat önderi... Yaş 75.

Sordum:

- Terörsüz Türkiye... Bölge insanı ne diyor?

Hınıslıoğlu, "Türkiye'nin menfaatine olan her şeyin yanındayız" diyerek, söze başladı:







Ülkemiz terörden çok çekti... Ağır bedel ödedik.

Türkiye'nin bölgedeki liderliğinin devam etmesi için terörsüz Türkiye şart.

Birlikte dolaşalım... Terörsüz Türkiye projesinin halkta inanılmaz karşılığı var.

Terörsüz Türkiye ile hedef, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek... Ve yılda 500 milyar dolar ihracat.

***

MEŞHUR ÇORBACI



Sabah saat 08.00... Erzurumlu, çoktan uyanmış... Trafik yoğun.

Tarihi Paçacı Sulfettin Usta.

Meşhur çorbacı... Kalabalık... Boş masa yok.







Çorba ile güne başlamak... Temiz... Ve ucuz.

Mekânın duvarında bir yazı var... Paylaşmak lazım:

"Bir işi bilen yapar... Az bilen akıl verir... Bilmeyen eleştirir... Yapamayan çamur atar."

Unutmadan... Mekânın duvarlarında bayrak asılı... Nereye baksanız ay yıldız... Şanlı bayrağın altında çorba içiyorsunuz.

***

BEĞENDİK



Eski Erzurum evleri... Tescilli yapılar... Çoğu yıkılmak üzereydi.







Restore edilmiş; Büyükşehir Belediyesi tarafından. Evlerden biri gazilere verilmiş; dernek binası. Diğeri, Erzurum Şehir Arşivi.

Bir başkası... Geleneksel Ev Sanatları Atölyesi. Beğendik... Başkan Mehmet Sekmen'i tebrik ettik.

***

EFKAN ALA... SEVİLİYOR



Havalimanı ile şehir merkezi arası zaten kısaydı... Daha da kısaltıldı.

Yeni bir yol açıldı... Trafik rahatladı. Yapılan yolun üzerinde köprülü kavşak var:







"Efkan Ala Köprülü Kavşağı."

Eski Vali... Eski İçişleri Bakanı... AK Parti Genel Başkan Vekili... Erzurumlu... Oltu ilçesinden.

Hemşeri sevgisi... Adı, kavşağa verildi.

***

GÜNDEM



Çarşı pazar... Lokanta... Kahve... Cengiz Durular ile birlikte dolaştık... Kamuoyu yoklaması:

- Ey Erzurumlu... Gündeminiz, ihtiyacınız, Ankara'dan beklentileriniz... Nedir?

Dadaşlardan biri... "Yüksek Hızlı Tren" dedi.

Dinleyenlerden, "Evet" desteği geldi.

Genç bir Erzurumlu sesini yükseltti:

- Yeni stadyum istiyoruz.

Yine, "Evet" desteği... Her yaştan Erzurumlu'nun beklentisi.

***

DARISI İSTANBUL'A



Erzurum, kentsel dönüşüme odaklanmış... Varsa yoksa kentsel dönüşüm... Şehir, şantiye gibi.

Erzurumlu her şeyi, Ankara'dan... TOKİ'den beklemiyor.

Kendi göbeğini kendi kesiyor... Belediye proje üretiyor... Arsa üretiyor... Halk da destek veriyor.

Gecekondular yıkılıyor... Yerinde yepyeni ve taş binalar yükseliyor... Şehrin görüntüsü değişiyor.

Darısı İstanbul'a.

***

SİYASET VE DADAŞLAR KAHVESİ



Kürt kökenli dadaşların mahallesine gittik... Kahvelerine girdik... Sohbet ettik... Birlikte fotoğraf çektirdik. Terörsüz Türkiye sohbeti. Yarın devam edeceğiz.