New Jersey eyaleti... Paterson şehrindeyim... Nüfus 156 bin.

Yazıya başlık atarken düşündüm, "Amerika'daki Türkiye" mi desem diye.

Ama... En doğrusu... "Amerika'daki Yağlıdere" demek sanırım.

Yağlıdere... Giresun'un 15 bin nüfuslu ilçesi.

Paterson'da 100 Türk ile konuştuysam... 80'i... Belki 85-90'ı Yağlıdereli.

***



Paterson anketi

Paterson'da bir gün geçirince... Ve bu kadar Türk'le konuşunca... Anket/ kamuoyu yoklaması yapmamak olmaz.

Mehmet Ali Dim'e teşekkür... Anket çalışmamıza destek verdiği için. Konu... Terörsüz Türkiye.

Herkes... Türkiye'de olup biteni izliyor... Televizyondan. Terörsüz Türkiye projesine karşı çıkan yok... Ama endişesi/ çekincesi olan da çok.

Kimi... "Devlet taviz vermesin" diyor. Kimi... "Şehit aileleri ve gazilerin onurları, gururları zedelenmesin... İncitilmesin." Kimi... "Projenin gerçekleşmesi gecikmesin... İşin içine yabancı parmağı girmesin... Proje yaralanmasın, delinmesin."

***



Salon İstanbul

Ekrem Güney... Elbette Giresunlu... 26 yıldır Amerika'da.

Kuaför... Salonda İstanbul- Kız Kulesi fotoğrafı. Üzüntüsü... Fenerbahçe'nin hâli. Arzusu... Birlik, beraberlik, kardeşlik... Terörsüz Türkiye.

Müşteri çok... Zira Ekrem, ünlü kuaför... Ve fiyatları abartılı değil.

Örneğin... Saç tıraşı 40 dolar. Kadın... Saç kesimi ve fön... 90 dolar.

***



Sultan Süpermarket

Girmemek olmaz... Market oldukça büyük... Ve hayli de kalabalık.

Müşteri... Amerikalı ağırlıklı. Türk müşterilerin çoğu... Giresunlu... Yağlıdere ilçesinden.

Yağlıdere... Burada öyle kök salmış ki... Dede Yağlıdereli... Oğlu ve torunu, Paterson doğumlu Yağlıdereli.

Kefir... Sadesi de var, meyvelisi de... 7.99 dolar.

Sucuk... Bahçıvan peynir... Pınar tereyağı... Tek süt... Gülşah salep... Arifoğlu ıhlamur... Filiz irmik... Ankara makarna... Ülker, bütün ürünleri... Eti, çeşit çeşit...

Amerikalı birkaç müşteriyle konuştuk. Bizim süpermarketten memnunlar... Ürünler kaliteli... Ve hesaplı.

Süpermarketin önünde simit arabası... Simitçi yerinde yok... Hemen arabanın başına geçtim... Birkaç Amerikalı geldi... Simit istiyorlar.

Başladım gülmeye... Ve uzaklaştım.

***



Toros... Turkish Cuisine

Gülay Aydemir... Türk- Amerikan Dernekler Federasyonu ilk kadın Başkanı.

ABD genelinde Türk vatandaşlarının kurduğu 62 dernek var. Gülay Hanım, "Öğle yemeğini Toros Lokantası'nda yiyelim" dedi.

Mekânın sahibi Hüseyin Bayram... Giresunlu... New Jersey Eyaleti Giresunlular Dernek Başkanı.

Lokantanın duvarında... Atatürk... Osmanlı subayı kıyafetiyle.

Kahve takımı... Üzerinde Atatürk.

Izgara köfte... 21.95 dolar. (900 lira.) Döner kebap... 22.95 dolar. (950 lira.) Adana kebap... Şiş kebap... 24.95 dolar. 1030 lira.)

Restoran kalabalık... Çıkarken Gülay Hanım ve Mehmet Ali Dim ile birlikte fotoğraf çektirdik.

***



Gazze'ye selam

Market sahibi Türk... Kasap Türk... Dondurmacı Türk... Şoför Türk... Pastacı Türk... Böyle bir şehirde... Paterson'da... Kalpler Gazze için atıyor.

Şehrin anacaddesi... Elektrik direklerinde Filistin bayrağı. Yanımızdan sarı renkte bir araç geçiyor... Filistin bayraklı. Kavşak... Tek yön (one way) tabelası... Yanında Filistin bayrağı. Pastane... Chocolate House... Vitrininde Filistin bayrağı.

Gel de sevinme... Selam olsun Filistin'e.

***



Türkeş'in öğüdü

Gezerken... Cadde üzerinde bir kuyumcu... Dükkânın duvarında Giresunspor forması.

Orhan Bayram... Yağlıdereli.

Kuyumculuk... Baba mesleği. Tasarımcı... Mücevher üzerine.

1993'te, Hillary Clinton'a yaptığı yüzük... Şimdi müzede.

Orhan... Sıkı ülkücü... Alparslan Türkeş okulundan.

"Nihal Atsız'dan gelen bir nesiliz" diyor.

Ve... Türkeş'in verdiği öğüdü anlatıyor:

- 'Evladım' dedi... 'Amerika'da dernek kurun... Örgütlenin... Güçlenin... Ve sakın birbirinizle kavga etmeyin.'

***



İhtiyaç... 'Bizim' kolej... Fakülte

Enver Yücel... Eğitimci... Bahçeşehir Üniversitesi kurucusu... Giresunlu.

Eğitim ağı New York'a kadar uzanıyor. Telefonla aradık:

- Amerika'da... Giresunluların yoğun olduğu bir şehirdeyiz.

Hemşerilerinizin selamı var... Eğitim kurumlarınızın burada bir kampüsünün olmasını arzu ediyorlar.

Enver Yücel, bastı kahkahayı:

- Anlaşıldı, Paterson'dasınız... Yağlıdereli hemşerilerim yanınızda mı? Hepsini kucaklıyorum... Mesaj alınmıştır... İlk fırsatta geleceğim.

Sonra... Bir şeyi bilmemizi istediğini söyledi:

- Paterson'daki Yağlıdereli nüfus... Yağlıdere ilçemizin nüfusundan daha fazla.

Enver Yücel, burada bir eğitim kurumu açarsa... Öğrenci hazır... Türk... Amerikalı... Ve diğer ülkelerden.

***



Trabzon da burada Emirdağ da

Paterson'da... Karadenizliler de çok... Hani, meşhur sözdür:

"Laz'ın topalını Ekvator'da görmüşler." Ve... Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi... Yurtdışındaki Emirdağlı, Emirdağ nüfusundan fazla.

Emirdağlı, Paterson'a gelmiş... İş kurmuş... Destan yazıyor... Amerika gazete ve televizyonları ondan söz ediyor.

Yarın... Hepsi isimleriyle, fotoğraflarıyla köşemizde.