NEW YORK

Birinci Cadde... Birleşmiş Milletler binasının tam karşısı... Türkiye Birleşmiş Milletler Daimî Temsilciliği önü... Trafiğin yoğun olduğu kavşak.

Kadınlar, erkekler... Yaşlılar, gençler... İsrail'i... Gazze katliamını protesto ediyorlar.







Filistin'e destek pankartları taşıyorlar. İçlerinde slogan atanlar var.

"Sokaktaki" Amerikalı, onlara sempati gösteriyor... Alkışlıyor... Dağıttıkları bildirileri alıyor.

"Yukarıdaki" Amerikalı ise sessiz... İsrail destekçisi.

***

NEW YORK'TA BİR BEŞİKTAŞLI



Tamer Başol... 1988'den bu yana Amerika'da.

7 eyalette oteli var... Büyük otel... Butik otel.

Otellerinde 400 kişi çalışıyor... Üçü Türk.

Çocukları Amerika'da... Torunları Amerika doğumlu.

Aracında iki bayrak... Türk ve ABD bayrağı.







Üzerindeki tişört... Ay yıldız. Mercedes... Plakası Kartal 2.

Kartal 1 ise... Diğer aracı.

ABD Beşiktaşlılar Dernek Başkan Yardımcısı.

- Tamer Bey... Otelleriniz... Diğer işleriniz... Ne alemde?

- Ekonomi kırılgan... Amerika'da, Türkiye'de, dünyanın her yerinde kırılgan.

***

ÖDÜL TÖRENİ



Türk-Amerikan Medya Dostluk Ödülleri.

Organizasyonun Türkiye ayağı: Küresel Gazeteciler Konseyi.







Ödüller... Amerika'da uzun süre görev yapan Türk gazetecilere... Ve bazı Amerikalı gazetecilere.

Türkiye'den ise... Bana... Teşekkürler.

Ödülü... New York Başkonsolosumuz Muhittin Ahmet Yazal'ın elinden aldım.







Ve bir de tebrik... Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim'e.

Medya diplomasisi yaptığı için.

Amerika'da ilgi gören bir Türkiye fotoğrafları sergisi açtığı için.







Sergide büyük Atatürk de var... İsmet İnönü de... Celal Bayar da... Adnan Menderes de... Süleyman Demirel de... Kore savaşı da... Efsane güreşçimiz Koca Yusuf da.

Ve... Türkiye ile ABD arasındaki gizliliği kaldırılmış diplomatik yazışmalar.

***

ALTYAPI... ÇİFT SARILI YUMURTA



Otel lobisi... Tamer Başol ile sohbet... Yanımıza gelenler var... New York'taki Türkler.

Söz İstanbul Havalimanı'ndan açılıyor... Hepsi, "10 numara" diyor.

5 yıldız veriyorlar.

Ve söz sırası bende:

- New York-JFK Havalimanı... Bir felaket... Pasaporttan 1.5 saatte geçebildim... Miting yeri gibi... Dökülüyor.

"Doğru" diyorlar:

- Amerika'da altyapı sorunu var... Havalimanlarında... Otoyollarda.

Sonra... Çarşı pazarı konuşuyoruz.

Bir düzine yumurta... 10 dolar.

Bir litre benzin... 3 dolar 15 cent.

Soruyorum:

-Çift sarılı yumurta var mı? Afyonkarahisar'da çok ucuz.

Kahkahayı basıyorlar:

- Burada zor yersiniz... Yok.

Konuşmamak olmaz... Terörsüz Türkiye... Ne düşünüyorsunuz?

Karşı çıkan olmuyor.

Tamer Başol... "Kan akmasın... Terörsüz Türkiye hepimizin arzusu, rüyası" diyor.

***

HAYAT PAHALI



Türkiye'de... Kiminle konuşsanız pahalılıktan şikayetçi... Haklılar.

New York'a geldik... Çok kişiden aynı sözleri dinledik:

- Amerika artık eski Amerika değil... Her şey pahalı.

En pahalı şehirler ise... New York... Los Angeles.

Dikkatimizi çeken bir diğer konu... Güvenlik sorunu.

Köprü... Otoban... Taksi... Otopark... Herkes birbirini uyarıyor, "Aman dikkat."

***

ONLARLA GURUR DUYDUK



Kadın da var, erkek de... Amerikalı Türkler... New York'ta görev yapan polisler.

İzzet Aydın... Terzi... 1964'te Amerika'ya gelmiş... Giresun'dan.

Torunu Egemen Aydın... ABD'de polis.







Alev Berkut (İstanbul), Uğur Bek (Adana), Sinem Yalçın (Ankara)... Çok... Hangi birini sayalım... Hüseyin Özmutlu... Berat Bıçakçı.

5'ini bir araya getirebildik... Fotoğraf... Amerika hatırası.

Türkçeleri... Tam puan. Türkiye'deki akrabalarına selam yolladılar.

***

SİYASET... VE İSRAİL İPOTEĞİ



Melih Göğebakan... Osmaniyeli... Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın kuzeni... Otel işletmecisi... Crown Plaza.

Türkçe ve İngilizce yayınlanan Türkses Gazetesi'nin yazarı.

Sıkı Adana Demirsporlu.

Tişörtü... Adana Demirspor forması. Unutmadan... Osmaniye eskiden Adana'nın ilçesiydi... 24 Ekim 1996'da il oldu.

Göğebakan ile sohbet ettik... Uzun uzun... Birkaç satır başı:







Amerikalılar... En çok İstanbul'u biliyorlar... Ve Kapadokya'yı.

Pek çok Amerikalı, bizim Arapça konuştuğumuzu sanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanıyorlar... Türk Hava Yolları'nı bilen o kadar çok ki.

Meksika üzerinden kaçak olarak gelenler var... Karteller getiriyor... Türklerden 15 bin dolar alıyorlar... Bir kısmı burada suça karışıyor... Türkiye'nin imajını bozuyorlar.

Melih Göğebakan, bir şey daha söyledi... Önemli... Paylaşmamız şart:

- Sokaktaki Amerikalı Gazze katliamına öfkeli... İsrail'e tepkili... Ama Ermeni diasporası, Amerikan derin devleti, büyük şirketlerin üst yöneticileri İsrail'den yanalar... Siyaset, İsrail ipoteği altında... ABD Başkanı Trump'ın damadının Yahudi olduğunu unutmayalım.

***

DUYGULANDIK



Geziyorum... Bir Mercedes... Plakası Akdeniz.

Tamam... Bizden biri:







- Hemşerim... Selam... Kimsin?.. Nerelisin?

- Adım İsmail... Manisalıyım.

- Yolun açık olsun İsmail kardeş.







Yürümeye devam... Mehmet Ali Dim, "Abi bak" diyor... Bir aracı gösteriyor.

Plakası... New Jersey... F 49 RWZ.

Arka camda... Atatürk'ün imzası... K nokta... Atatürk... A küçük harfle. Memleket hasreti... Atatürk sevgisi... Duygulanmamak elde mi?

***

TÜRK MUTFAĞI



Sahara's Türk-İş Cuisine... Leyla... Nar Modern Turkish Cuisine... Turkuaz Halal Turkish... New York'ta Türk lokantası çok. Zara Express Turkish Cuisine... Anatolia NYC Restaurant... ABA Turkish Restaurant... Akdeniz Mediterranean.

Lokantalarda... Türk aşçılar... Türk ve Amerikalı garsonlar.

Ve Türk mutfağı... Kebap... Lahmacun... İçli köfte... Mercimek çorba... Künefe bile var. Akşam olmak üzereydi... Acıkmıştık... Tabelayı gördük:

"Ali Baba Mediterranean Cuisine."

Yarın anlatacağız.