Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinin Gökçekaya köyünden... Okuma yazma bilmeyen, kara sabanla tarla süren bir köylünün çocuğu.

Adı: Kadir Taşkın.

Bugün... 90 kişinin (40'ı Türk) çalıştığı fırın-kafenin (Taşkın... Bakery- Cafe) sahibi.

Amerika'nın her yerine... Kanada'ya... Ekmek gönderiyor. Erişte... Börek... Baklava... Keçiboynuzu unu gönderiyor.

Amerika'yı ramazan pidesi ile tanıştıran isim... Ödüllü pide.

Hani... Ne derler? "Hayatı roman."

Bugün, yarın... New York'ta... Birleşmiş Milletler binasının karşısında... Türkevi'nin hemen yanında yeni bir fırın-kafe açacak... Önemli olay.

***



Bize her yer Trabzon



Berlin de bize Trabzon... Moskova da, Tokyo da, Pekin de, New York da. Amerika'nın New Jersey eyaletinin Paterson şehri de, "Bize Trabzon."

Galatasaray USA... Fenerbahçe USA... Beşiktaş USA... Karşıyaka USA... Hangisine gitsek acaba?

Mehmet Ali Dim... Tabelayı gösterdi: Türk bayrağı... Trabzonspor amblemi... Tatfa Club & Lounge... Trabzonlular kahvesi.

İçeriye girdik. Önce duvarlardan söz edelim.



Atatürk... Türk ve Amerikan bayrağı... Trabzonspor saati. Özkan Sümer'in, Fatih Tekke'nin fotoğrafları.

Ve eski fotoğraflar... Trabzonspor'un köhne binası... Süper Lig öncesi kadrolar... Süper Lig'deki kadrosu... Duvarlar tamamen Trabzonspor.

Kahve... İki salon... Arası mutfak, çay ocağı. İki salon da tıklım tıklım... Okey oynayanlar... Trabzonspor muhabbeti yapanlar. Maçka, Sürmene, Akçaabat, Çaykara, Yomra anılarını anlatanlar. Sorduk:

- Oflu yok mu aranızda?

Anında birkaç kişi elini kaldırdı:

- Dünyada Oflunun olmadığı bir memleket var mı? Buradayız daa.

***



Gazze kumbarası

Hâli vakti yerinde... Allah, daha fazla versin.

Fakire... Garibe... İhtiyaç sahibine yardım ediyor.

Bir Türk ölmüş... Cenazesi Türkiye'ye yollanacak... Hemen masrafını üstleniyor.

İşyerine bir kumbara koymuş... Üzerinde... Help Gaza yazıyor... Gazze'ye yardım.

***



Çok önemli

Amerika'da kaç Türk vatandaşı var? Çok kişiye sorduk... Diplomatlara... Türk dernekleri temsilcilerine... Kesin bir sayı alamadık.

"220 bin" diyen de oldu, "300- 350 bin" diyen de. "Daha yukarıya" çıkan da.

New York'ta... New Jersey'de... Florida'da... Teksas'ta Türk çok.

Tek başına gelen de var, ailece gelen de. Otel, lokanta, turizm firması sahibi de var... Öğrenci de. Ve... Kaçak gelen... Kayıtsız... Hayli fazla.

Kaan Soyak ile tanıştık... Konuştuk... Ankaralı... ODTÜ mezunu... 27 yıldır Amerika'da... Çevresi geniş... Bir kanaat önderi. Cemil Çiçek'e selam gönderdi. Bir sözünü paylaşmak isteriz... Çok önemli.

- Burada Türk çok... Fakat... Derinlikli bir örgütlenme yok... Birlik yok... O nedenledir ki, Amerikan siyasetinde ağırlığı yok... Milletvekili çıkaracak etkinliği yok.

***



Film gibi

Kadir Taşkın'ı... Önceki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çok iyi bilir. Nobel Ödüllü gururumuz Prof. Aziz Sancar da. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de.

Telefon... Paterson'dan Gaziantep'i aradım... Fatma Şahin'i:

- Size buradan baklava getireyim mi?

Bastı kahkahayı:

- Kadir Bey yanınızda mı? O bir kahraman.

Amerikan televizyonları... Gazeteleri... Ondan söz ediyor.

Yaşam hikâyesi film olsa... TV dizisi olsa yeridir.

***



Şeker... Dedi ki...



Şeker Özşahin... Trabzonlu. Diyeceksiniz ki... Şeker diye isim olur mu?

- Dedemin babasının adı Şeker imiş... Onun adını bana vermişler. Şeker... 1990'da Amerika'ya gelmiş. Çayını içtik... Sohbet ettik... Birkaç satırbaşı:

Kış zamanı hamsi günlük gelir... Türkiye'den... Sıkıntı yok.

Mısır ekmeği... İşte en büyük derdimiz... Hasretini çekiyoruz.

Buraların tereyağı bizi kesmiyor... Trabzon'dan getiririz... Bavulun içinde.

Akşamları kendi televizyon kanallarımızı izleriz... Türkiye haberleri... Türk dizileri.

Türkiyem gibi memleket mi var? Kıymetini bilmeyeni Allah çarpar.

Kavga olmasın... Birlik, beraberlik olsun... Siyasetçiler el ele versin... Bizi kimse tutamaz.

***



Müşteri kuyrukta

Fırın-kafe şehir merkezinde... Anacadde üzerinde... Kalabalık... Boş masa yok... Müşteri kuyrukta.

Trabzon ekmeği mi istediniz?.. O da var.

Baklava... Yarım kilogramı 22.65 dolar.

Halka tatlı... 3.35 dolar... Lahmacun 6.79 dolar... Tahinli çörek 4.89 dolar... Kazandibi 7.71 dolar... Aşure 8.23 dolar... Sütlaç 7.20 dolar.

Müşterilerin yüzde 80'i yabancı.

***



Vatana mesaj

Dedim ki... "Anlat bakalım fırıncı baba."

Kadir Taşkın... Başladı anlatmaya:

- Avrupa'ya, çalışmaya gidecektim... Kader, turist olarak Amerika'ya düştüm... Bir İtalyan'ın yanında çalıştım... Pizzacı... Orada kendimi geliştirdim... Sonra da fırın açtım... 6 yıl sonra eşimi getirdim.

4 kızı var... Biri ABD doğumlu... Hepsi çalışıyor... Fırın-kafede.

- Afyonkarahisar'a... Emirdağ'a... Doğduğun topraklara bir mesajın var mı?

- Türkiyem... Cennet vatanım... Huzur, barış, kardeşlik olsun... Ailemden, Kurtuluş Savaşı'nda şehit var... Yeter... Artık kimsenin ocağına ateş düşmesin... Kimsenin oğlu, eşi, kardeşi şehit olmasın... Günde 5 vakit dua ediyorum... Terörsüz Türkiye için.

***



Türk... Gerçekten çok

Muzaffer Küçük... 25 yıldır Amerika'da... Taşımacılık yapıyor... Araç filosu zengin... TIR'lar... Otomobiller.

Aracına bindim... Ön camın üzerinde iki boks eldiveni... Maskot... Ay yıldızlı.

Sordum... "Boksörlük yaptınız mı?"



- Babam boks milli takımındaydı, Maksut Küçük... Amcam, boks milli takımının hocasıydı, Mustafa Küçük.

- Nerelisiniz?

- Rize-Kaptanpaşa... Hayati Yazıcı, anne tarafından akrabam... İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile hısım oluruz.... Mesut Yılmaz, komşu köyden.

Telefon... Ankara'yı aradım... İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nu.

- Amerika'da bir hemşeriniz var... Hısım oluyormuşsunuz...

Telefonu Muzaffer'e verdim... Başladılar konuşmaya:

- Münir Amca... Ben Muzaffer.

- Oğlum ne işin var Amerika'da?

- İş kurdum amca... Ellerinizden öpüyorum... Emirlerinizi bekliyorum.

Gerçekten... Amerika'da Türk çok... Gelirseniz mutlaka görürsünüz... Takside... Lokantada... Otelde... Sokakta.