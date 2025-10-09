LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs kazan, biz kepçe... Gazimağusa, Girne... Köylere uğruyoruz... AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile birlikte.

Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarını dinliyoruz... Hataylı... Gaziantepli... Konyalı... Trabzonlu.

Sohbet... 19 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi... Herkes düşüncesini söylüyor.

Bu sırada... Duvardaki tablo dikkatimizi çekiyor.

Türk bayrağı... KKTC bayrağı... Atatürk'ün fotoğrafı... Kıbrıs haritası... Ve yazı: "Efendiler; Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece bu bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır... Kıbrıs'a dikkat ediniz... Bu ada bizim için önemlidir."

***



Gazi... Hüseyin Yayman

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Hüseyin Yayman il, ilçe, köy... Dolaştı... El sıktı... Kucaklaştı... Konuştu: "Bir olun, beraber olun."

Yoruldu... Bir ayağında aksama başladı. Ve doktor... İlaç... Tedavi başladı. Geçmiş olsun gazi Hüseyin kardeş.

***



Bozkurt selamı

Mevlüt Karakaya... MHP Genel Başkan Yardımcısı... Ankara Milletvekili. Ahmet Erbaş... MHP Kütahya Milletvekili.

İkisi de... KKTC vatandaşı. Bir eve gittiler... Ziyarete... Karşılama ilginçti.

Bozkurt selamı... Bozkurt hareketi. Kadın, erkek, çocuk... Hepsi ülkücü.

***



Rum gecesi

Lefkoşa... Grand Pasha Hotel... R katı... Saat 21.00.

Kalabalık... Yemek... İçki... Müzik... Dans... Halay... Vur patlasın, çal oynasın. Merak ettik... "Rum gecesi" dediler.

Güney Kıbrıs'tan gelen Rumlar... Kadın, erkek... 350 kişi... Sanatçıyı da getirmişler... Orkestrayı da.

Kebap... Lahmacun... Türk mutfağından yemekler, mezeler... Rakı... Şarap...

Girdik... Oturduk... İzledik... İtiraz eden olmadı. Ve... Bir soru kafamıza takıldı...

Acaba... Bizim taraftan... Kuzey Kıbrıs'tan... 350 kişi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne gitse... Ve 5 yıldızlı bir otelde Türk gecesi düzenlemek istese... Rum yönetimi ne yapar?

Yanıtı belli... Rum yönetimi de, Rumlar da... Kıyameti koparırlar.

İşte KKTC farkı... Türk farkı.

Saat 24.00'ü geçti... Rumlar ayrılmaya başladı... Karşı tarafa... Rum kesimine... Evlerine gittiler... Araçlarıyla.

Birkaçıyla konuştuk... Bizim kesimi çok sevdiklerini söylediler. Kimi kumar oynamaya geliyormuş... Kimi alışverişe... Kimi de eğlenmeye.

***



Alayköy

Lefkoşa-Güzelyurt yolu üzerinde... Nüfusun yüzde 74'ü Türkiye kökenli.

Köye MHP'li iki milletvekili dostumuzla birlikte geldik... Mevlüt Karakaya ve Ahmet Erbaş.

Muhtar... Fehmi Soykan... Köken Adana-Saimbeyli.

Cevdet Açıkgöz... Beyazıt Döner... Cihangir Hürkan... Mehmet İyigün... Yusuf Doymaz... Kiminin kökeni Hatay... Kiminin Kastamonu... Kiminin Rize.

Siyaset... Cumhurbaşkanlığı seçimi... Ve söz, terörsüz Türkiye'den açıldı.

Konuyu açan Alayköy halkı. Dinledik... Satırbaşları:

Terör bitsin... Kimse ölmesin... Barış ve kardeşlik olsun.

Terörsüz Türkiye... Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?

Terörsüz Türkiye demek, Türkiye'nin şahlanması demek.

Fakat dış güçler... Emperyal güçler... Türkiye'nin güçlenmesini istenmeyenler... Aramıza nifak tohumları serptiler.

***



Rum yönetimi... 'Kıskanç... Baskıcı'

Alihan Pehlivan... 30 yıl önce İstanbul'dan Kıbrıs'a geldi... Radyo, televizyon, gazete... Kime sorsanız tanır.

Rum baskısından söz etti.

"Hayır... Güney Kıbrıs'ta yaşayan Rumlar ile bir sorunumuz yok... Sorun... Rum yönetimi."

Örneğin... Kuzey Kıbrıs'taki üniversiteler, dünyanın çeşitli ülkelerinde, eğitim fuarlarında, tanıtım yapmak istiyorlar. Rum yönetimi, kıyameti koparıyor. Ama... Buna rağmen... KKTC'de 10 binlerce yabancı öğrenci öğrenim görüyor.

***

Hellim

Tescilli peynir... Kıbrıs'a gelip de hellim almadan dönen yok dense yeridir

Meriç Hellim... Gülgün... Reha... Koop... Marka çok.

Arap coğrafyası insanları, hellime bayılıyor. Hatta İngiltere.

Candan Avunduk ile konuştuk... Meriç Hellim'in sahibi... KKTC'nin eski Sanayi Odası Başkanı. "Hellim peyniri, bir KKTC klasiği... KKTC'nin önemli markası... Ama Güney Kıbrıs Rum Kesimi önümüzü kesmek için elinden geleni yapıyor" dedi.

Candan Avunduk'u dinlerken... Alihan Pehlivan araya girdi:

- Güney Kıbrıs'tan kumar oynamak, gezmek, alışveriş yapmak için KKTC'ye gelenler, hellim almadan dönmüyorlar... Yıllık hellim ihracatımız 12 bin ton... 16 ülkeye ihracat.

***



Bravo

Mesut Özil... Alkışlıyoruz... Kuzey Kıbrıs'a geldi... Gençlerle sohbet etti... Genç sporculara moral verdi.

Güncel politikaya girmedi. Onun arzusu... Mücadelesi... Israrı spor müsabakalarında KKTC'ye izolasyon, ambargo uygulanmasın.

KKTC'nin sporcuları, dünyanın her yerindeki müsabakalara gidebilsinler.

Mesut Özil... Devlete saygı... Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı da ziyaret etti.

***



Burası çok önemli

Cumhurbaşkanlığı seçimine 10 gün kaldı...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sürekli sahada. Her konuşmasında, Türkiye ile ortak sesten... Uyumdan... Kıbrıs'ta iki devletli çözümden söz ediyor. Ve... "Dere geçerken at değiştirilmez" diyor.

Özeti... İkinci kez beni seçin.

Tufan Erhürman... Cumhuriyetçi Türk Partisi... Seçimin iki ağır adayından biri. "Çerçeve benim için çok önemli" diye konuşuyor. Sözünü ettiği çerçeve, Rumların sahip olduğu haklara KKTC vatandaşları da sahip olsun.

Takıldım... "Rakipleriniz sizden solcu diye söz ediyor."

Tufan Erhürman güldü: "Soldan da destekleyen var, sağdan da."

Burası çok önemli... Ersin Tatar'la da konuştum... Tufan Erhürman'la da... İkisinin ağzından da, diğeri için, yakışıksız... Çiğ... Hakaret içerikli tek söz çıkmadı.

***



Gel de gülme

Mevlüt Karakaya... Ahmet Erbaş ile birlikte köy köy dolaşıyorlar. Konuşmaları... Günlük siyasi çekişmelerin üzerinde... "Birlik olun... Örgütlenin... Sakın kavga etmeyin... Ve seçim günü sandığa gidin."

Sandığa gitme konusunda seçmen biraz üşengeç. Mevlüt Karakaya soruyor: "Vatan için can verir misiniz?" Kalabalığın tepkisi: "Elbette... Vatan için canım feda."

Bu sırada... Ahmet Erbaş söze giriyor: "Ölümüne vatan görevine gidiyorsunuz da... Seçimde oy kullanmaya neden gitmiyorsunuz?"

Yanıt yok... Gülüşmeler... Sonra... "Ahmet Abi" diye yükselen birkaç ses:

Ahmet Abi... Çocuk hastaydı, doktora götürmüştüm.

Ahmet Abi... Türkiye'deydim.

Ahmet Abi... Tam oy kullanmaya gidecektim... Araç arıza yaptı.