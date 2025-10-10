LEFKOŞA

Akay Cemal... 83 yaşında... 64 yıllık gazeteci... O, benim dostum.

Dr. Fazıl Küçük'ün Halkın Sesi gazetesinde mesleğe başladı... Şimdi, Kıbrıs gazetesi yazarı.

Dürüst... Saygın bir isim. Siyasetin hep içinde... Ama siyasete hiç girmedi. Kuzey Kıbrıs'taki Türklerin vicdanı... KKTC'ye gelip de onunla konuşmamak olmaz.







Sohbet ettik... Dedi ki:

Türkiye güçlüyse biz de burada kendimizi rahat hissederiz.

Etrafımız ateş çemberi... Bugün barış, güvenlik ve huzur içindeysek bunun 3 nedeni var... Güçlü Türkiye... Kuzey Kıbrıs'ta Türk askerinin varlığı... Ve Türkiye'nin garantörlüğü.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü yetkisiz... Turist gibi... Varlığı yokluğu belli değil.

***

GAZZE KONVOYU



Sivil toplum kuruluşları... Kanaat önderleri... Doktorlar... Esnaf... Lefkoşalı... Girneli... Köylü... Kalabalık.

Araç konvoyu. Ara bölgeye geldiler... BM Barış Gücü'nün bulunduğu yere. Haykırdılar: "İsrail zulmü sona ersin... Katil Netanyahu... Gazze'ye özgürlük."







Ve... BM temsilcisine bir mektup verdiler: "Soykırım durdurulsun."

Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor... KKTC'de yaşayanların yüreği yanıyor.

***

RUM KESİMİ... 'YÜKSELEN TEPKİ'



Güney Kıbrıs... Adanın Rum kesimi... Ve İsrail'e karşı her geçen gün daha da yükselen öfke. Dışişleri Bakanlığı önünde protestolar yapılıyor.

Rum polisi, İsrail'i protesto edenlere biber gazı sıkıyor... Kalabalığı coplarla dağıtmaya çalışıyor.







Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in konuşması, "Katil Netanyahu" haykırışlarıyla kesiliyor. Afişler: "Soykırım durdurulsun... Katil İsrail."

Rum medyası... Rum muhalefeti... Tepkili.

***

ÖFKENİN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ



Sokak kızgın... Halk ateş püskürüyor...

Adanın Türk kesiminde de Rumların yaşadığı Güney'de de insanların İsrail'e öfkesi/tepkisi giderek artıyor.

Gazze'ye yardım götüren Özgürlük Filosu'na saldırı... Şiddetle kınanıyor. Ama Rum halkının tepkisi, Rum yönetiminin umurunda değil. Rum yönetimi... Kör, sağır ve dilsiz... İsrail yanlısı.

Sokaktaki insanın, İsrail'e ve Rum yönetimine öfkesi de duracak gibi değil. Giderek tırmanıyor.

***

ULUKIŞLA



Hayır... Niğde'nin Ulukışla ilçesi değil... Burası Kıbrıs'taki Ulukışla köyü.

Muhtar Erdal Özata... 40 yaşında... "Adana-Kozanlıyım" diyor. "Ama Kıbrıs'ta doğdum, büyüdüm" diye ekliyor.

Köy hareketli... 19 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi canlılığı, heyecanı. Köylülerle sohbet... Kim kazanacak?

Muhtar Erdal Özata, "Hangi aday kazanırsa kazansın" diyerek söze başlıyor: "Sonunda... Anavatan Türkiye'nin dediği olacak."







Sonra... Bir başkası konuşuyor: "Türkiye, bölgesel güç olmaya devam etsin, gerisi teferruat."

Ulukışla köyü 165 hane. Köyün futbol takımı da varmış... Ama zaman içinde erimiş... Şimdi yok. Sordum:

- Kulübünüzün adı neydi?

Köyün yaşlılarından biri yanıt verdi:

- Ulukışla Demirspor... Adana Demirspor'dan esinlenme.

***

PAŞAKÖY



Daha önce belediyelik imiş... Nüfus azalmış... Şimdi köy.

Habil Sülücü... Doğum yeri, Kahramanmaraş-Andırın... Paşaköy'de, 5 dönem belediye başkanlığı yapmış.

Ali Göktürk... Şu anki muhtar... Kökeni Kahramanmaraş. Nüfusun çoğu... 1976'da Türkiye'den gelenler... Kahramanmaraş'tan.







Sohbet... Siyaset... Seçim... Ve soru:

- Sandığa gidecek misiniz?

- Geçen seçimde oy kullanan azdı... Bu defa sandığa giden çok olacak.

Veda zamanı... "Gidemezsiniz" dediler: "Kahramanmaraş'ın tarhanası meşhur... Tadına bakacaksınız... Yoksa bırakmayız."

***

'DARISI BODRUM'A'



Anamur'dan Kıbrıs'a... Deniz altına döşenen su borusu hattı... KKTC'de su sorunu yok. Sorduk:

- Ya elektrik?

"Yine denizin altına kablo döşenecek" dediler:

- Fizibilitesi devam ediyor... Elektrik de yine Türkiye'den gelecek. Dinleyenler arasında, Bodrum'dan gelenler de varmış... Aralarından biri sesini yükseltti:

"Darısı Bodrum'a."

Kahkahalar patladı... Ve alkışlar... "İnşallah" sözleri.

***

TARİHİ MÜHÜR



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi... Yanında, KKTC Meclis binası. Yüksek yargı binası... İnşaat bitme aşamasında.

Millet Bahçesi... Oldukça büyük. Gazeteci dostumuz... Genç TV sahibi Ertan Binici dedi ki:

- Bu muhteşem eserler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs adasına vurduğu mühür.

Çevremizden ses yükseldi:

- Anavatanın, yavru vatana vurduğu tarihi mühür.

***

KOMŞU ZİYARETİ



Güney Kıbrıs Rum kesiminden bizim tarafa gelen çok... KKTC'den Rum tarafına geçen de çok. Oradan gelenler... KKTC'de kumar oynuyorlar... Alışveriş yapıyorlar... Geziyorlar... Meyhanelerde eğleniyorlar.

Ya bizimkiler... Sorduk:

- Rum kesimine neden gidiyorsunuz?

Yanıt bir kadından geldi:

- Orada et daha ucuz... Et almak için o tarafa geçiyorum.

***

NOKTA



Pazartesiden cumaya... 5 gündür Kuzey Kıbrıs'ı yazıyoruz... Cumhurbaşkanlığı seçimi... Sokak... İzlenimler.

Allah'a ısmarladık KKTC.

Lefkoşa'dan... Ercan Havaalanı'na giderken... Birkaç duvar yazısı dikkatimizi çekti:

"Kıbrıs... Anavatanın ayrılmaz parçası." "Gazze'de yaşananları kınıyoruz."

Ve... Sarı/ lacivert boyalarla bir duvar yazısı:

"1907... Haydi şahlan Fenerbahçe."