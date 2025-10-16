Ekim ayının başında Kuzey Kıbrıs'a gitmiştim... Akdeniz Karpaz Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı açılışına. Ekimin ortası... Doğu Anadolu'nun en doğusundayım...

İbrahim Çeçen Üniversitesi... Yeni ders yılı törenle başladı.



17 bin öğrenci... Türkiye'nin tüm bölgelerinden... 400 de yabancı öğrenci var. Kız öğrenci daha fazla... Yüzde 52. Tıp fakültesinde... Ve eczacılık fakültesinde kız öğrenci daha çok. Üniversite öğrencisi için yurt sorunu yok. Serhat şehrinin bacasız fabrikası.

Vefalı Ağrılı... Kadir/kıymet bilen Ağrılı... Hayırsever iş insan İbrahim Çeçen'i coşkuyla karşıladı... Folklorla... Alkışlarla.

***



Ağrı... Filistin'in yanında

Üniversite... Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi... Osmanlı Salonu... 2 bin kişilik.

Bir yazı/afiş dikkatimi çekti: "Bir yürek, bir duruş... AİÇÜ Filistin'in yanında"

Şehri gezerken... Benzer afişler... Duvar yazıları... Filistin bayrakları... Çok. Fakir Ağrı... Gazze'ye yardım yarışında. Gel de duygulanma.

***



Terörsüz Türkiye

Yerel gazeteci... Sivil toplum lideri... Kanaat önderi... Sokak... Kahve "Terörsüz Türkiye" için ne diyor?

Ağrılı ne düşünüyor?

Kamuoyu yoklaması... "Hayır... Karşıyız" diyen... Eleştiren çıkmadı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan'ın sözleri... Ki... Dinleyenler destek verdiler... Ağrı'nın özeti:

Terörsüz Türkiye... Tek kelimeyle süper... Düğün havası var.

Şu partili... Bu partili... Yalvarıyorum... Uzatmasınlar... Bir an önce sonuçlandırsınlar.

Devlet Bahçeli'nin burada taraftarı yoktu... Oyu yoktu... Şimdi millet onun elini öpmek istiyor.

Devlet Bahçeli, herkesin duasını alıyor... Cennetlik... Allah razı olsun... Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan da... İkisi de babalıklarını gösterdiler.

85 milyonluk ülkede birkaç çürük elma çıkar... Yok hükmündeler... Terörsüz Türkiye'nin arkasında milyonlar var.

Artık kan akmasın... Barış ve kardeşlik istiyoruz... Terörsüz Türkiye projesini bütün kalbimizle destekliyoruz.

***



Tren istiyor

Soruyoruz... Ey Ağrılılar! Ankara'dan neler istiyorsunuz? "Tren isteyen" çok.

Tren... Kars'a geliyor. Projesi yapıldı... Ok yaydan çıktı... Tren hattı Iğdır'a kadar uzanacak... Kars-Iğdır 120 kilometre.

Ağrılının isteği: "Iğdır-Ağrı demiryolu hattı da yapılsın... Tren bize kadar gelsin... Ne olur gazetenizde yazın."

Israr büyük yerden... Halktan... Yazıyoruz.

***



Doğalgaz faturası

Doğalgaz gelmiş... Millet memnun... Fakat... Ağrı... Kış aylarında hava eksi 35... Eksi 40... Eksi 45. Doğalgaz tüketimi fazla... Ağrılının cüzdanı kalın değil.

Ağrılının biri "Ağrı'da doğalgaz İstanbul'dakinden daha pahalı" dedi.

Kahvede bizi dinleyenler... "Bursa'dan da pahalı... Ankara'dan da" diyerek söze girdiler.

Yine ısrar... Yazmamızı istediler.

***



Kadın futbol takımı

Üniversitede ilk dikkatimi çeken sporcular oldu. Ağrı'da 27 milli sporcu var... Çoğu kadın.

Seher Kaçmaz... Sibel Oruç... Dilek Öztürk... Pınar Demir...

Kayak... Atletizm... Boks... Güreş... Ve daha pek çok spor dalında.

Milli sporcular arasında engelliler var... Başarılılar. Ve... Ağrı kadın futbol takımı... İkinci ligde.

Kadın futbolcu sayısı... 23. 11'i üniversitede öğrenci.

Unutmadan... İbrahim Çeçen Vakfı...

Sporculara ve hocalarına ödül veriyor... Her 19 Mayıs'ta.

Üniversite öğrencisi sporculara... Karşılıksız burs.

***



Sokak

Nihat Aydın... Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı... Birlikte dolaştık.

Peynirciler... Sebze, meyve satanlar... Çarşı, pazar... Bal... Yöresel ürünler... Esnafı dolaştık. Günün sıcak konusu: Terörsüz Türkiye. Ağrılıların desteği... İnanılmaz... Çok yüksek.

Nihat Aydın dedi ki:

Görüyorsunuz... Halk sevinçli... Bayram yapıyor.

Yarın, MHP burada milletvekili çıkarırsa sürpriz olmaz.

Halk bu işin gecikmeden bitmesini istiyor.

***



Acil

Erzurum Caddesi... Kağızman Caddesi... Yaşar Eryılmaz Caddesi... Tahir Elçi Caddesi... Dolaşıyorum. Çok kişiden... Fotokopi misali... Aynı sözleri dinliyorum: "Ağrı'da doğuyoruz... Erzurum'da ölüyoruz."

Ağrı... Sağlık hizmetleri bakımından, son sıralardaki şehirlerden.

Hasta... Derdine dermanı, Erzurum'da arıyor.

Acil ihtiyaç... Üniversiteye... Tıp fakültesine... Araştırma hastanesi.

Ağrı'da yaşayanların beklentisi:

- Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gözlerinin içine bakıyoruz... Hastane istiyoruz.

***



Türkiye uçuyor

İstanbul'dan da uçak geliyor... Ankara'dan da. İzmir seferleri de başlamış... Ağrılı memnun.

Şikâyet de dinledik... Uçak bileti fiyatlarından.

Aslında... Pahalı da sayılmaz... 4-5 bin lira... İstanbul'dan Bodrum'a uçanlar için fazla bir para değil.

Ama... İstanbul'daki... Bodrum'daki... Antalya'daki milli gelir ile Ağrı arasında... Ağrı Dağı kadar fark var. Takılacak olduk:

- Uçak pahalıysa otobüsle gidin.

Kars-İstanbul... 1500... 1800 lira... Otobüs yolculuğu 22 saat... 23 saat. Ağrılının bütçesine ağır gelse de... Millet, uçakla seyahat etmek istiyor.

***



Anadolu 'bırakmıyor'

Hemen dönmek yok... Serhat şehrinde konaklıyorum.

Anadolu bırakmıyor.

Yarın... Yine Ağrı'dan notlar.

Sonra... Bölgeyi dolaşmaya devam... İlçeleri... Köyleri.