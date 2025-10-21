Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, neden kaybetti? Ve Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimini nasıl kazandı?

Pazar günü yapılan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi, siyaset bilimi açısından çok önemli bir ders.

Bu derste... Maalesef... Ve acı gerçek... Sınıfta kalan çok oldu.

Seçimin hikâyesine başlamadan önce... Tufan Erhürman'ın seçimin hemen ardından söylediği sözleri paylaşmakta yarar var.







Pazar... Saat 21.30... Lefkoşa... Az önce sandıktan çıkan Tufan Erhürman konuşuyor... Bir parkta:

● Seçimi halk kazandı... Bütün KKTC halkı... Hepimiz kazandık.

● Seçim kampanyasında hep birlik ve beraberlik mesajı verdim... Halk da sandıkta aynı mesajı verdi.

● Devlet geleneği... İlk ziyaretimi anavatan Türkiye'ye yapacağım... Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a.

● Seçimin ardından beni kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerimi sunuyorum.

***

YENİ GÜNDEM... ERKEN SEÇİM



Hükümet üç ayaklı... Koalisyon... Hükümetten memnun olan var, olmayan var... Şikâyetçi çok.

Hükümetin yanlışının, başarısızlığının faturası Ersin Tatar'a kesildi.







Göreceksiniz... İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin... KKTC'de gündeme erken seçim gelecek.

Ve yine göreceksiniz... Koalisyon partileri kaybedecek.

***

ACI GERÇEK



Türk siyasetçileri KKTC'deki her seçimin öncesinde, Lefkoşa'da kamp kuruyor.

Yanlış... Hem de büyük yanlış.

Eğri oturalım, doğru konuşalım...







KKTC'ye giden siyaset ve devlet adamlarımız, "Ersin Tatar ile yola devam" dediler.

Seçmen ise... Onlara saygı gösterdi... Dinledi... Alkışladı... Ama sandığa gidince tam tersini yaptı... Ersin Tatar'ı değil, Tufan Erhürman'ı seçti.

Uzatmayalım... KKTC'deki seçimde Türk siyasetçiler de çizik yedi.

***

BU DA GERÇEK



Cemil Çiçek... Saçları siyaset yolunda ağaran bir isim... Yılların tecrübesi.

Seçim öncesinde Türkiye'den, Tufan Erhürman'ı arayan tek siyaset ve devlet adamı.

Ersin Tatar'a da... Tufan Erhürman'a da başarılar diledi.

Kıbrıs davasına zarar verebilecek üsluptan... Kişisel çekişmelerden... Türkiye Cumhuriyeti'nin izlediği devlet politikasına ters düşebilecek sözlerden kaçınmalarını istedi.

Kuzey Kıbrıs'takiler onu dinlerken...

Türkiyem'de Cemil Çiçek'i dinleyen kim? Ona danışma ihtiyacını duyan kim? İşte bu da bir gerçek.

***

ALLAH KORUSUN



Seçim kampanyası ekibi/danışmanlığı çok önemlidir.

Ersin Tatar'ın ekibi, çevresi, danışmanları yanlıştı.

Türkiye'den gidenler KKTC siyasetine o kadar yabancı idiler ki... Ersin Tatar'ı öyle yanlış yönlendiler ki...

Tufan Erhürman için, "İsrail yanlısı" dediler... "Rum politikasını savunuyor" dediler... "Ankara'nın çizgisine karşı" dediler.

Dediler oğlu dediler.

Ve sonuçta... Sadece Ersin Tatar'a değil... Kıbrıs davasına da zarar verdiler.

Allah, bütün devlet adamlarını bilmeyen... Ve bilmediğini de bilmeyen danışmanlardan ve anketçilerden korusun.

***

OY KAYMASI



Adım kadar eminim... Ersin Tatar'ın partisinden çok kişi... Tufan Erhürman'a oy verdi.

Hatta... Ersin Tatar'ın partisinden bazı milletvekilleri... Sandığa bile gitmedi.

Bunu Ersin Tatar da biliyor.

Seçimden önce Tufan Erhürman bana, "Her partinin tabanından oy alacağım" demişti... Ve aldı da.

***

TOPRAK



Tufan Erhürman... Konuştum... Çalışmalarını izledim.

Türkiye aleyhine... Türkiye'nin izlediği Kıbrıs politikası üzerine... Tek söz söylemediği gibi... Kimseye de söyletmedi.







Halkın arasına girdi... Şehirde, köyde konuştu... Ve...

Her konuşmasında... Oğlunu kucaklayarak... "Bu topraklara sarılacağım" dedi.

Topraklar...

Biri... KKTC toprağı. Diğeri... Erhürman'ın oğlu... Adı Toprak.

***

KADIN... ÇOK ÖNEMLİ



Nilden Erhürman... Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi... Mütevazı... Kocası gibi.

Hayır... Kürsüye çıkmadı.

Toplantı/kermes düzenlemedi... Kocasına oy istemedi.

Ama dolaştı... Kimi zaman eşiyle... Kimi zaman yalnız... Çarşıda, pazarda.

Seviliyor... "Sessiz güç" denilse yeridir.

***

KATILIM



Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanan az oldu... Doğru.

Ama bu yeni bir şey değil ki.

Ve bilmeyenler için söyleyelim... Bu seçimde kullanılan oy, 5 yıl önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılan oydan... Yüzde bir fazla.

***

KUZEY KIBRIS'IN ÖZETİ



Metin Şadi... Londra'dan mezun... Yüksek mühendis... Yedi göbek Kıbrıslı... Halkın içinde... Lefkoşa'nın elektrik altyapısını yapan isim... Ve benim dostum.

Metin... Kıbrıs Türkü'nün vicdanı.

Sandıklar açılınca bana dedi ki:







● Kimsenin şüphesi olmasın. Kuzey Kıbrıs'ta, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin izlediği siyasetin dışında yürüyecek, anavatanı incitecek tek siyasetçi çıkmaz.

● Halk içinde belki yüzde bir... Farklı konuşan olabilir... Ama hiç önemli değil.

● Konya'daki çiftçi, Erzurum'daki işçi, Edirne'deki esnaf, Hakkâri'deki köylü, Türkiye Cumhuriyeti'ne vergi verdi... Ve Türkiye bu parayla KKTC'de maaşları ödedi... Bunu kimse unutamaz.

● Biz Kıbrıs kökenli Türkler... Anavatandan gelip Kuzey Kıbrıs'a yerleşenler... Nankör değiliz... Olamayız.

***

İŞTE BU ÇOK ÖNEMLİ



Pazar günü KKTC'de yapılan seçim... Siyasetle uzaktan yakından ilgilenen herkes için... Siyaset bilimine ilgi duyanlar için... Siyaset mühendisleri için...

"Bir laboratuvar... Bir siyaset kitabı."

Tufan Erhürman... Aleyhinde o kadar çok çalışan oldu ki... Ama buna rağmen, "birinci turda" Cumhurbaşkanı seçildi.

Kıbrıs davasının anıt insanı... Ulusal kahraman... Rauf Denktaş bile ikinci turda seçilmişti.

Mehmet Ali Talat... Derviş Eroğlu... Ersin Tatar... Hepsi de ikinci turda sandıktan çıkmışlardı.