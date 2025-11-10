Soruyu soran Orhan Koloğlu... "Kim Bu Mustafa Kemal? Boyut Kitapları... 2001."

Tarihçi, akademisyen, yazar Orhan Koloğlu diyor ki:







"Topluma ulaşmadıktan, anlaşılmasına özen göstermedikten sonra, Atatürk'ün savunuculuğunu yapmak bir anlam taşımıyor."

Koloğlu doğru söylüyor.







Ve sayfa 241:

"İZ'indeyiz derken kendini İZİN'de saymaya dönüşen bu entelektüel tembellik......''

Kitaptan... 2 de karikatür... Biri Güneş Gazetesi'nden (10 Kasım 1990) diğeri Bizim Gazete'den (13 Kasım 1995).

***

BAĞIMSIZLIK



Kitap... "Atatürkçülük nedir?... İleri Yayınları... 2003." Kitabın önsözünden bir cümle... Yazan Attila İlhan:

- Atatürkçü geçine geçine bazı politika esnafının bizi nerelere sürüklediğini daha iyi canlandırmak için, Mustafa Kemal Paşa'nın istiklalden neyi anladığını da hatırlamalıyız, hatırlatmalıyız.







Önsöz uzun... 23 sayfa... Birkaç satır başı:

Bir Mustafa Kemal Paşa'nın istiklal (bağımsızlık) konusunda dediklerini okuyunuz, bir Atatürkçü geçinen politika esnafının yaptıklarını düşününüz... Çoğunun Atatürkçü filan olmadıklarını hemen fark edeceksiniz.

Ordumuzun, donanmamızın, hava kuvvetlerimizin donatılması için bizi yabancıların eline bıraktıralar kimlerdir?

***

MUSTAFA KEMAL... "ULUSALCI"



Attila İlhan'ın önsözünün son sayfasından bir alıntı... Paylaşmanın tam da zamanı:

Mustafa Kemal çağdaşlaşma yanlısıydı.

Kendi çağında uygarlık düzeyini Batı'da gördüğü için, uygarlık konusundaki atılımlarında o taraftan esinlendiği olmuştur.

Ama siyasal düzeyde Batı'nın çıkarlarından yana olduğu, bu çıkarları savunduğu söylenemez.

Tam tersine... Mustafa Kemal, Batı'nın gözünde ulusalcıdır... Antiemperyalisttir.

***

ATATÜRK... VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER



Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974) ... Diplomat... Milletvekili... Yazar... Kitaplarından birkaçı:

Atatürk... Kiralık Konak... Sodom ve Gomore... Ankara... Vatan Yolunda... Ergenekon... Politikada 45 yıl.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk'ün ideolojisini anlatıyor:







Atatürk, yeni bir dünya savaşını önlemek için kurulan Milletler Cemiyeti'nin, yüklendiği insanlık misyonunu yerine getireceğine inanmıyordu.

Milletler Cemiyeti'nin, emperyalist devletlerin menfaatlerini korumaya yarar bir politik müessese olduğu görüşünde idi.

Zira... Milletler Cemiyeti kurulur kurulmaz ilk iş olarak iki büyük üyesine (Fransa ve İngiltere) manda adı altında sömürgeler dağıtmıştı.

Dün, Milletler Cemiyeti... Bugün, Birleşmiş Milletler.

Atatürk... Müthiş bir zekâ... İnanılmaz bir öngörü... Atatürk'ün ne kadar ileri görüşlü olduğu bugün çok daha iyi anlaşılıyor.

***

TARİHİ DİALOG



Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile Atatürk arasında geçen bir konuşma:







- Bu sözde barış müessesesi (Milletler Cemiyeti) hakkındaki fikrinizi biliyorum... Buna rağmen oraya girmek kararında bulunuşunuzu kendi kendime izah edemiyorum.

Atatürk... Gülümseyerek yanıt verir... Kelimesi kelimesine: "Bunu sebebi gayet basit... Büyük devletlerin niyet ve maksatlarını yakından kontrol etmek için.

***

UTANÇ ÖRNEKLERİ



Samsun... Amasya... Erzurum... Sivas... Ankara... Kurtuluş Savaşı... Milletin şahlanışı... Mustafa Kemal Paşa'nın zafer destanı...

Ama... "Yabancının hizmetindeki/ kontrolündeki basın" neler yazıyor neler... Birkaç örnek ister misiniz?

Mustafa Kemal ne yaptı? İsyan! (Peyam-ı Sabah... 2 Ağustos 1919)

İdam, idam, idam!.. Mustafa Kemal cezasını bulacak. (Ali Kemal... Peyam-ı Sabah... 25 Nisan 1920)







Anadolu, Kemalistlerden temizlenecektir. (Alemdar... 29 Nisan 1920)

Milli hareket boşa gitmeye mahkumdur. (Sait Molla... Peyam-ı Sabah... 1 Mayıs 1920)

Yalnız Fransızlar Türkiye'nin dostudur. (Ferda... 20 Nisan 1920)

Atatürk için "Katli vaciptir" fetvası üzerine... Alemdar Gazetesi'ndeki yazı: Mustafa Kemal layık olduğu cezayı gördü. (15 Nisan 1920)

Ankara hükümeti Doğu'yu (Bolşevikleri) seçmiştir. (Alemdar... 27 Mayıs 1921)

Ankara nereye gidiyor? Moskova ile anlaşmaya. (Adana Postası... 12 Haziran 1921)

Mustafa Kemal firara hazırlandı. (Konya'da Delibaş isyanı üzerine... Ferda... 18 Ekim 1920)

Örnek... O kadar çok ki.

***

FİTNE-FESAT CEMİYETİ



Kurtuluş Savaşı... Kadın, erkek... Köylü... Anadolu destanı... Mustafa Kemal Paşa, destan yazıyor.

İstanbul'da ise... Kurtuluş hareketine çelme takmak için... Örgütlenenler... Cemiyet kuranlar bile var.

Atatürk onlardan, "Heyeti fesadiye" diye söz ediyor... Fesat heyeti.

Ve... Büyük Nutuk'ta... Onlar için... Yabancılarla işbirliği yapanlar için... "Hainler" diyor... "Alçaklar" diyor.

Atatürk'ün bu sözlerinin üzerinden yıllar geçti... Ama... Sözleri... Bugün hala güncel... Ve geçerli.

Yabancılarla iş birliği yapan... Hain darbe girişimi ile Cumhuriyet'in simge kurumlarını bombalayan... Türkiye'nin tökezlemesi için yanıp, tutuşan... Hain... Alçak o kadar çok ki.

***

ATA'NIN KEMİKLERİ NASIL SIZLADI?



Cumhuriyet kuruldu... Atatürk'ün önceliklerinden biri uçak sanayii.

Uçak fabrikası için gereken malzemeler Hamburg'da gemilere yüklendi... İstikamet Mersin.

Malzemeler Mersin'den Ulukışla'ya taşındı... Trenle.

Ama fabrika Kayseri'de... Kayseri'nin tren hattı henüz yok (Kayseri, demiryoluna 29 Mayıs 1927'de kavuştu...) Malzemeler develerle, mandaların çektiği arabalarla Kayseri'ye gitti.







Temel atıldı... Heyecan dorukta... İnşaat başladı... Gece, gündüz çalışıldı.

6 Mayıs 1928... Üretim başladı... Çift motorlu Junkers A-20.

Eleman lazım... Fabrikanın yanında çırak okulu açıldı.

1932 yılına kadar... Junkers A-20... Telsiz donanımlı... 15 uçak üretildi.

Sonra... Aynı fabrikada... Amerikan Curtis-Wright uçaklarının montajı başladı.

1938 yılına kadar... 145 tane Alman Gotha tipi... 122 tane İngiliz Milet-Magister tipi uçak üretildi.

Sonra... 10 Kasım 1938... Saat 09.05... Cumhuriyet'in mimarı Atatürk derin uykuda... Rahmetle, minnetle, şükranla, saygıyla anıyoruz. Uçak fabrikası kapandı. Atatürk'ün kemikleri nasıl sızlamasın?