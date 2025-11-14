Tufan Erhürman... 19 Ekim'de, KKTC Cumhurbaşkanı seçildi... 24 Ekim'de, Meclis'te yemin etti... Ve göreve başladı.

İlk ziyareti Ankara'ya... Devlet geleneği.

Ve dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Yarın da... KKTC'nin Cumhuriyet Bayramı.

15 Kasım 1983... Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin kararıyla KKTC kuruldu.

Bayramın kutlu olsun yavru vatan.

***

KIRMIZI ÇİZGİ 1



Erdoğan ile Erhürman... İki Cumhurbaşkanı... Dün Külliye'de neler konuştular?







Önce... Kırmızı çizgileri çizdiler. Kırmızı çizgi... Erhürman'ın Cumhurbaşkanı seçildiğinin ertesi günü... 19 Ekim'de... Erdoğan'ın tebrik mesajı... Ve tebrikten sonraki cümlesi:

"Türkiye olarak, KKTC'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."

***

KIRMIZI ÇİZGİ 2



Tufan Erhürman... Cumhurbaşkanı seçilmeden önce, Lefkoşa'da bana söylemişti... Yazmıştım.







Seçildikten sonra... "Duymayan kalmasın" dercesine, yüksek sesle vurguladığı iki cümle... İki kırmızı çizgi:

1. Siyasi eşitlik kırmızı çizgim.

2. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Adası'nın tamamının garantörüdür.

***

ATATÜRK DİKKAT ÇEKİYOR



Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir kırmızı çizgisi vardı.

Kelimesi kelimesine:

Efendiler! Kıbrıs, düşman elinde bulunduğu sürece bu bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır.

Kıbrıs'a dikkat ediniz.

Bu ada bizim için çok önemlidir.

***

RUM KESİMİ... TELAŞ TAVAN YAPTI



Kıbrıs Rum yönetimi, Erhürman Cumhurbaşkanı seçildikten sonra... Telaş içinde.

Telaşın nedeni... Tufan Erhürman'ın, "Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Adası'nın tamamının garantörüdür" sözleri.

Rum siyasetçiler... Rum gazeteleri... Rum televizyonları, haftalardır Erhürman'a demediklerini bırakmıyorlar. "Hain" imalı yorumlar da var... "Uzlaşmaz" diyenler de.

Erhürman'ın bir diğer sözü, Rumları çıldırtmış desek yeridir... Rum muhalefet lideri Nikolas Papadopulos ateş püskürdü... İşte Erhürman'ın Rumları çileden çıkaran sözleri:

"Kıbrıs'ta eğer bir işgal sorunu varsa... Asıl sorun Rumlar'ın, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal etmesidir."

***

KORKU



İrene Haralambides... Rum milletvekili... Öyle bir söz söyledi ki... Rum Kesimi'nde, Rum medyasında günlerce konuşuldu... Gündem oldu.







Bayan Haralambides, "Bundan çok korkuyorum" dedi... Yüksek sesle.

Korkusunu nedeni... Kendi ağzından... Tutanaklardan: "Bugün Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye boyun eğer durumda."

***

ALTIN CÜMLE



Lefkoşa... 19 Temmuz 2021... KKTC Meclisi... Kürsüde, Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs davasının sahibi Türk milletinin tamamıdır."

İşte dün Ankara'da... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde... Erdoğan'ın üstüne basa basa tekrarladığı cümle.

***

ÇOK... AMA ÇOK ÖNEMLİ



Bugüne kadar hiç yazılmadı... Ama zamanı geldi... Tarihe kayıt düşmek gerekiyor... Herkes bilmeli.

Özellikle de Kıbrıs Rum Kesimi... Ve Rum Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis.

Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklandığı akşam... Basın toplantısı yaptı.







Toplantı sonra erdi... Birkaç dakika geçmişti ki... Telefon çaldı... Arayan Rum Kesimi Cumhurbaşkanı.

Erhürman... Telefonu açan görevliye 'Bağlamayın' dedi... Çevresinde sessizlik... İşte Erhürman'ın sözleri... 'Türkiye ile... Sayın Erdoğan'la bizzat görüşmeden Nikos Hristodulidis ile konuşmayacağım.'

Sonra... Erdoğan'ın telefonu... Tebrik... Temel konularda karşılıklı sözler... Türkiye'nin desteği.

Ve... Erhürman... Birkaç gün sonra... Rum Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'i aradı... Önce tebrik... Ardından da öneri... Nikos Hristodulidis gecikmeden Erhürman ile buluşmak, görüşmek istiyordu.

Erhürman... Tebrike teşekkür... Ve buluşma arzusuna yanıt... 'Size daha sonra döneceğim.'

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, "Daha sonra size dönüş yapacağım" sözlerinin arka planı... Tercümesi... Çok açık:

"Ankara'ya gitmeden... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeden, Rum Kesimi ile diyaloğa girmeyeceğim."

***

NOKTA



Kurtuluş Savaşı... Mustafa Kemal Paşa'nın emri... "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir... İleri!"

Ve 9 Eylül 1922... Güzel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu.

Ertesi gün... 10 Eylül 1922... Kıbrıs'ta bir Türk yayın organı... DAVUL... Sayı 10... Gazeteci Mehmet Ali Akıncı'nın uzun bir şiiri.







İlk dörtlüğü paylaşalım:

"Mukaddestir senin adın dillerde,

Kemal Paşa, ey muhteşem kahraman!

Olmasaydın, pek yabancı ellerde,

Harabolup gidecekti bu vatan."

Kıbrıs Türkü'nün Atatürk'e sevgisi, saygısı, anavatan Türkiye'ye bağlılığı... En üst düzeyde.

Ve Türkiye... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Meclisi'nde söylediği gibi: "Kıbrıs davasının sahibi Türk milletinin tamamıdır."

***

PAZARTESİ... KKTC'YE DEVAM



Bugün Kuzey Kıbrıs'tayım... Yarın, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacağım.

Pazartesi... KKTC notları.

Anlatılacak çok şey var.