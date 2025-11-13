Belediye... Partizanlık yapılacak yer değildir... Belediye yönetimi gönül işidir... Halka hizmet için çalışmak gerekir.

Belediye başkanlığı... Para kazanma, servetine servet katma, yolsuzluğa bulaşma makamı değildir.

Belediye başkanı vardır... İz bırakır... Adı caddede, meydanda, parkta yaşatılır.

Belediye başkanı vardır... Yolsuzluk yapar... İhaleye fesat karıştırır... Tutuklanır... Yargılanır.

Türkiye'de öylesi de var, böylesi de.

***

İZ BIRAKANLAR



Rahmetle anıyoruz... Müfide İlhan'dan (Mersin) Lütfi Kırdar'a (İstanbul), Ahmet Piriştina'dan (İzmir) Osman Kavuncu'ya (Kayseri) kadar...

İz bırakan o kadar çok belediye başkanı var ki. Tabii... Belediyeyi, babasının çiftliğine çeviren de çok.

***

İKİ YILDIZ



Eskişehir'e gidiyorum... Eski başkan Yılmaz Büyükerşen'den övgüyle söz ediliyor.

Samsun'da dolaşıyorum... Eski başkan Yusuf Ziya Yılmaz'ın hâlâ rüzgârı esiyor.

Partileri farklı... Ama ikisi de hizmet ettikleri şehre sınıf atlattı.

***

ORTAK AKIL



Nereye gitsem, belediyeye uğramaya çalışıyorum... Ve soruyorum:

Personele, sigortaya, maliyeye, piyasaya borç var mı? Bütçenin ne kadarı maaşlara gidiyor, ne kadarı yatırıma?

Ordu'da... Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e de sordum elbette.

Ordu'nun belediyecilik notu... Valilik... Belediye... Adliye... Emniyet... Jandarma... Uyum ve ortak akıl notu tam puan.

Karadeniz'in yükselen yıldızı.

***

BEĞENDİK



Çambaşı... Ordu'nun ünlü yaylası... Kayak tesisi bile var... Şimdi ikinci pist yapılıyor.







Hayvan hastanesi... Sokak hayvanları sahipsiz değil. İhtiyaç sahiplerine... Günde bin kişiye sıcak yemek... Reklamsız. Engelliler... Engelsiz Ordu Taksi hizmetinizde. Engelli plajı da var, engelli parkı da.

***

FINDIK VERESİYE



Bölgeye özgü bir deyim... Marketten alışveriş yapıyor... "Fındık veresiye." Ev alıyor... Veya araç... Parası yetmiyor... "Fındık veresiye." Düğün yapıyor... Borçlanıyor... "Fındık veresiye."

Yani... "Borcumu fındığı satınca ödeyeceğim."

Ordu'da... Fındık odaklı bir yaşam var... Komşu şehir Giresun'da da.

***

TELEFERİK



Belediyenin önemli gelir kaynaklarından... Ordu ile Boztepe arasında... 2 bin 350 metre... 6.5 dakikada gidiyorsunuz.

Boztepe... Türküsü bile var:

"Boztepe'ye çıkmalı,

Şu Ordu'ya bakmalı."

Ordulu, teleferikten memnun... Teleferiğin şehre katkısı büyük. Kahvede sohbet... Bu konu açılınca... Herkes teleferikten övgüyle söz edince... Dayanamadım:

- Ama... Teleferik yapılırken karşı çıkılmıştı... Gösteriler yapılmıştı... Sizler o zaman neredeydiniz?

Yanıt... Bir süre sessizlik... Sonra mahcup bir sesle... "Haklısınız."

***

GURUR DUYDUK



Ordu-Mesudiye arası... 114 kilometre... Viraj üstüne viraj... 4.5 saatte gidiliyordu. Şimdi... 1.5 saatte gidiliyor.

Viyadükler... Tüneller... Tam 26 tünel... Bu yol, Ordu'yu Anadolu'ya bağlayan yol. Gurur duyduk.

***

ÖĞRETMEN VALİ



Muammer Erol... Vali... Ordu'nun başöğretmeni. Öğrenci sayısı 120 bin. Öğretmen sorunu yok... 11 bin 500. Norm fazlası bin öğretmen var. Devlet okullarında eğitim kalitesi çok ama çok iyi.







Vali Muammer Erol'un eli, okulun... Öğretmenin... Öğrencinin üzerinde. Darısı... Türkiye geneline.

***

YAZLIKÇILAR



Dikkatimizi çekti... Ordu'da ev alan Tokatlı, Kayserili, Sivaslı çok... Merak ettik, neden? Yol ağı yenilenince... Dağlar delinince... Ordu bu üç ilimizin sahil şehri olmuş.

Tokat... Kayseri... Sivas... Denize en yakın oldukları il Ordu.

***

TURİZM ATAĞI



Yeşilin her tonu... Uygarlıkların ayak izleri... Paha biçilemez tarihi miras... Doğaya saygılı bir şehir... Deniz, yayla, gastronomi, kültür... İşte Ordu.

Böyle bir coğrafyada turizm patlaması olmalı. Ama olmuyor... Neden? Sordum... Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler dedi ki:







Orduya turist nasıl gelsin? Büyük gemilerin... 2-3 bin yolcu taşıyan kruvaziyerlerin yanaşacağı liman yok ki.

Şimdi, rıhtımı 140 metre uzatıyoruz... Kruvaziyer yanaşabilecek.

Eskiden... Hopa'dan İstanbul'a vapur seferleri vardı... Sonra kaldırıldı... Şimdi, Karadeniz'de yaşayanlar bunu istiyor... İstanbul da istiyor... Acil ihtiyaç... Turizm için şart.

***

FINDIK... BAL... VE BALIK



Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın ile birlikte dolaştık... İl merkezi... İlçe... Çarşı... Halk pazarı... Ekonomi... Esnafla sohbet.

Recep Aydın bir ara dedi ki:

- Dikkatinizi çekti mi? Üç kesim var ki hâlinden çok memnun.

Evet... Balıkçı, fındık ve bal üreticisi... Hâlinden memnun. Ordu'ya gelip de fındık ve bal almadan dönen yok.

***

GÖÇ VE ÖTESİ



Ordu'nun nüfusu 770 bin. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Ordulu nüfus ise... 615 binin üzerinde.

Diğer illerdeki... Yurtdışındakileri de eklenince... Ortaya çıkan gerçek:

Ordu nüfusuna kayıtlı olup da başka şehirlerde yaşayanların sayısı... Ordu nüfusundan fazla.

Gidenler dönüyorlar mı? Hayır. Ama yaz tatiline gelen... Fındık toplama sezonunda gelen... Çok.

İstanbul'a yerleşen... Ama Ordu'daki fındık bahçesini satmayan binlerce insan var.

***

ULUSAL YAS



Gence... Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri... Atatürk Caddesi var, Türk ve Azerbaycan bayrakları asılı. 1918'de kurulan Kafkas İslam Ordusu'nun komutanı Nuri Paşa'nın evi burada. Ve Gence Türk Şehitliği... Anıt... 25 Mayıs-17 Kasım 1918 tarihleri arasındaki Kafkas Harekâtı'nda şehit düşen Türklerin anısına... Kimi Malatyalı, kimi Yozgatlı. Gence... Sanırsınız ki Türkiye'de bir şehir. Haziranda Gence'deydim... Atatürk'ün, mermere kazınmış sözlerini okumuştum: "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir."

Can Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalanan askeri kargo uçağımız Gürcistan'da düştü... Yarbay Gökhan Korkmaz'dan Uzman Çavuş Emre Sayın'a kadar 20 vatan evladı şehit.

Türkiye yasta... Azerbaycan yasta. Mekânları cennet, milletimizin başı sağ olsun.