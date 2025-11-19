Yavru vatan KKTC'ye veda... Geldik, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık... Ve son notlar... Gözlemler.

Siyasetçilerin kardeşliği, adada en çok konuşulan konu oldu.

Türkiye'den gelen... İktidar ve muhalefete mensup isimler... Genel başkanlar... Genel başkan yardımcıları... Milletvekilleri... Bir aradaydılar.

Şakalaştılar... Sohbet ettiler... Ülke sorunlarını konuştular.

Kutlamalarda... Yemeklerde... Aynı salonda, aynı masada çok güzel görüntüler.

Aynı havanın... İlişkinin... Dostluğun... Ve sıcak üslubun... Türkiye'de de devamı dileğiyle.

***



Mustafa Elitaş

Dikkatimi çekti... AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, muhalefet milletvekilleriyle çok samimi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de öyle. Elitaş... Bir ara dedi ki:

- Birlikte grup başkanvekilliği yaptığım arkadaşlar, daha sonra genel başkan oluyorlar.

Sordum... "Kimler?"

Elitaş, gülerek saydı:

- Kemal Kılıçdaroğlu... Muharrem İnce... Müsavat Dervişoğlu... Özgür Özel... Onlar genel başkanlığa yükseldi... Ben de genel başkan vekili oldum.

***



Gündem

Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra KKTC'de bir rüzgâr esti... Erken seçim. Ama... Esinti çabuk geçmiş.

Başbakan Ünal Üstel'e sordum:

- Gündeminizde neler var? Erken seçim... Ne düşünüyorsunuz?

Başbakan... "Gündemimiz, Türkiye'nin gündemi gibi... Bütçe... Erken seçim söz konusu değil" dedi:

Bütçeden sonra çalışmaya, reformlara devam.

Önceliğimiz... Halkın refah seviyesini yükseltmek.

Türkiye yanımızda olduktan sonra... Kıbrıs Türkü mutlu ve huzurlu.

***



Benzerliğin böylesi

Orhan Erdem... Konya Milletvekili... Türkiye-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı.

Ankara-Lefkoşa uçuşunda birlikteydik. Çok kişi... Tebrik etti... Birlikte fotoğraf çektirmek istedi.

Lefkoşa'da da öyle... Sarılanlar... "Sizi seviyoruz diyenler."

Neden mi? Orhan Erdem... Boy bos... Görüntü... KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a benziyor.

***



Mehmet Ali Talat

Eski Cumhurbaşkanı... Lefkoşa'da çalışma ofisi var. Bir akil adam... Günlük siyasetin dışında... Soran olursa düşüncesini paylaşıyor.

"Daha başka" diye sordum... Gülerek dedi ki:



- Üzüm, elma, zeytin yetiştiriyorum... İncire de başlayacağım.

Ne fitne peşinde ne dedikodu... Hoşumuza gitti.

***



Bravo size

Cumhuriyet Bayramı... Öncesi... Sonrası... Törenler... Kutlamalar... Ama... Ne bir davul sesi duyduk, ne zurna... Ne şarkı, ne türkü... Eğlence, folklor gösterileri sıfır.

Nedeni... KKTC'nin devlet politikası... Kararı: "Anavatanda 20 şehidin mezarlarındaki ıslaklık kurumadan, biz burada gülüp oynayamayız."

***



Bahis

Futbolda bahis olayı... Günlerdir konuşuluyor... Soruşturmalar... Tutuklamalar.

Lefkoşa... Resepsiyon... Kalabalık... Yanımızdakilere sorduk:

- Kuzey Kıbrıs'ta da futbol takımı... Sporcu... Hakem... Yönetici... Burada da bahis olayı var mı?

Önce... Herkes gülmeye başladı... Kahkahalarla. Sonra da yanıt geldi:

- Bahsin merkezi burası... Bilmiyor muydunuz?

***



Lokmacı kapısı... Çok canlı

Ahmet Erbaş... Kütahya Milletvekili... KKTC'de üniversitesi ve otelleri olan bir yatırımcı... KKTC vatandaşlığı da var.

Adayı karış karış biliyor... Herkesi tanıyor. Birlikte dolaştık.

Kuzey ile güney arasındaki Lokmacı Sınır Kapısı'ndaki manzara dikkatimi çekti.

Kalabalık... Rum Kesimi'nden gelenler... Filipinliler... Vietnamlılar... Sudanlılar... Gürcistanlılar... Ukraynalılar...

Ahmet Erbaş dedi ki:

Lefkoşa, Kıbrıs Rum Kesimi'nden daha ucuz.

Rumlar, özellikle hafta sonrası buraya geliyorlar... Alışveriş ediyorlar... Yemek yiyorlar.

Rum Kesimi'nde yabancı çok... Evlerde çalışanlar... Farklı ülkelerden... Onlar da aynı şekilde, her fırsatta buradalar.

Kimi... Aracına benzin alıyor... KKTC'de benzin daha ucuz. Kimi... Deterjan... Giyim kuşam... Ayakkabı alıyor. Kimi... Yiyor, içiyor... Döner... Patates... Pilav... Salata... Bira... 7 euro.

Ahmet Erbaş, "Rum Kesimi'nde bu yemeği, 7 euroya yiyemezler" diyor.

***



Biliyor muydunuz?

Lefkoşa'da... Girne'de... Trafik öyle yoğun ki... İstanbul trafiği gibi.

Ahmet Erbaş... Trafikteki araç sayısını söyledi... "428 bin."

İnanılmaz. KKTC... Nüfus... 500 bin. Plakalı araç ise... 428 bin.

Dolaşırken... Dikkatimi çekti... Nereye baksam otomobil galerisi.

Ahmet Erbaş, "1157 otomobil galerisi var" dedi... Ve devam etti:

KKTC'de... Ayda 1500 ile 2 bin arasında araç plaka alıyor... Trafiğe çıkıyor.

Galeriler... Antrepolar... Araç dolu... Binlerce.

KKTC'ye... Bugün itibarıyla araç ithal edilmese... 10 yıl yetecek kadar araç var...

***



'Fenerli' Özgür Özel

Sokakta formayla dolaşanlar gördüm... Bizim takımların formaları. Fenerbahçeli... Oldukça fazla.

Fenerbahçe üyesi... Kongre delegesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e takıldım:

- Sizin takım ne durumda?

- Süper Lig'e iyi başlamadı... Ama sonra açıldı...



Giderek daha iyi oluyor.

- Yeni başkan nasıl?

- Ali Koç çok çalıştı... Hakkını teslim etmek lazım... Yeni başkanımız Sadettin Saran da çok gayretli... İkisine de teşekkür ediyorum.

- Kongreye neden gitmediniz? Neden başkanlık seçiminde oy kullanmadınız?

Özgür Özel güldü:

- Doğru olmazdı... Öyle değil mi?

***



Kurultay

Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı oldu ve... Partisinin... Cumhuriyetçi Türk Partisi genel başkanlığından ayrıldı.

30 Kasım'da kongre var... Yeni genel başkan seçilecek. Adaylar... Erkut Şahali... Sıla Usar İncirli... Ve eski İçişleri Bakanı Asım Akansoy.

Kulis başlamış... Yarışa iki haftadan az zaman kaldı. KKTC'li gazeteci arkadaşlar bana sordular:

- Halkın arasına girdiniz... Nabız tuttunuz... Gözleminiz nedir? Sizce kim kazanacak?

"Karar delegelerin" dedim... Ve ekledim:

- Ama... Ben delege olsaydım... Sıla İncirli'ye oy verirdim... Siyasette kadın sesi bence çok önemli.

***



Veda

Allah'a ısmarladık Akdeniz'deki deniz fenerimiz... Bayramınız kutlu olsun.

Dostlar... KKTC'li yöneticiler... Gazeteciler... "Yine bekliyoruz" dediler. Teşekkürler... 2026'da yine geleceğim.