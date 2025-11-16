LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk resmi ziyaretini yaptığı Ankara'da... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından muhteşem bir törenle karşılandı.

Kıbrıs Rum Kesimi'ne birinci mesaj.







Erhürman, Ankara'da, "Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Adası'nın tamamının garantörüdür" dedi.

Erdoğan... Erhürman'ın elini güçlendirdi ve "Çözüm iki devlettir... Kıbrıs da milli davamızdır" mesajını verdi.

Kıbrıs Rum Kesimi'ne ikinci mesaj.







Dün... KKTC'nin kuruluşunun 42. yılıydı... Cumhuriyet Bayramı.

Öyle bir geçit töreni yapıldı ki... Dillere destan... Tanklar... Toplar... Gaziler... Mücahitler... Komandolar... Helikopterler... Jetler... Kıbrıs Rum Kesimi'ne üçüncü mesaj. KKTC'deyim... Moral tam puan.

Güney'e bakıyorum... Rum kesimine... Moral sıfır.

***

BİR İLK



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kürsüde.

Konuşmasına rahmet... Şükran... Minnet... Teşekkürle başlıyor.

Adnan Menderes... Fatin Rüştü Zorlu... Bülent Ecevit... Ve Necmettin Erbakan'ın ruhlarına Fatihalar yolluyor.

Yıllardır geliyorum... 15 Kasım'ı izliyorum... Cumhuriyet Bayramı'nı.

Bu... İlk kez oluyor. Ve... Kürsüde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman.

Kıbrıs davasının unutulmaz isimlerini anarak konuşmasına başlıyor.

Başbakan Adnan Menderes.

Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu.

Başbakan Bülent Ecevit.

Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan... Erhürman, onlara saygı... Teşekkür... Şükran... Minnetlerini sunuyor.

Bu da ilk kez yaşanıyor.

Tören alanı... Binlerce insan... Alkışlar, gözyaşları birbirine karışıyor.

***

ÖZGÜR ÖZEL'E SORDUM



Cumartesi... Öğle yemeği... KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in daveti.

Yemeğin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidilecek. Ama... Külliye ziyareti öncesi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir çift söz:

Sabah, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile sohbet fotoğrafınız çok hoştu.

Gergin siyasete hafif bir tebessüm gibi.







Sayın Genel Başkan... Siyasetin ipi... Üslubu... Çok gerildi.

İster diyalog denilsin... İster yumuşama... İster normalleşme... Ama bu yüksek tansiyon devam etmemeli... Kimseye yararı yok ki.

Ve soru... Ne diyorsunuz?

Özgür Özel, dostça elimi tuttu... Söylediklerime hiçbir itirazı yok.

Gülerek ... Bana bir soru:

- Şeyh Edebali neler söylüyor? Biliyorsunuz değil mi?

- Elbette... Söyledikleri siyaset klasiği... Devlet adamlığı dersi.

- Evet... Çok doğru... Ama Şeyh Edebali bu sözü muhalefete söylemiyor ki... İktidara söylüyor.

***

ÖZLENEN FOTOĞRAF



Cumartesi... Sabah.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine gidiyoruz. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, tebrikleri kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz... CHP Genel Başkanı Özgür Özel... Türkiye'den gelen milletvekilleri... Tebrikler sunuluyor.

Sonra salona geçiliyor.

Dışarıda, tebrik kuyruğu uzun.

İçeride ise... Biz bize sohbet.







Özgür Özel... CHP eski Meclis Grup Başkanvekili... Mustafa Elitaş da... AK Parti eski Meclis Grup Başkanvekili.

Aralarında derin sohbet başlıyor.

Eski günleri de konuşuyorlar. Bugünü de.

Siyasetteki yüksek tansiyonu da.

Salondakiler, ne konuştuklarını duymuyor... Bilmiyor ama... Memnunlar.

Yakınlaşma herkesin hoşuna gidiyor.

Bazı milletvekilleri... Farklı partilerden... İsimlerini yazmıyorum... Zira bana özel olarak söylüyorlar:

- Ah! Keşke bu fotoğraf karesi zirvede de yaşansa.

***

DEVLET ADAMI



Cuma... Cumartesi... İki gündür Lefkoşa'dayım.

Cuma akşamı... Cumartesi sabah... Cumartesi öğle... Sürekli etkinlik. Resepsiyon... Tebrik... Tören... Yemek...

Ersin Tatar... Bir önceki Cumhurbaşkanı... Hepsinde de var.







Seçimi kaybetti.

Hem de büyük farkla.

Ama küsmemiş, darılmamış.

Muhalefet bayrağı açmamış.

Sandıktan çıkan isme... Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a saygıda kusur etmiyor.

Hoşuma gitti.

Duygularımı kendisine söyledim.

Tebrik ettim.

Memnun oldu ve dedi ki:

- Doğrusu bu değil mi? Devlet adamlığı, bunu gerektirmiyor mu?

***

20 YİĞİT... ŞEHİT... KAHRAMAN



Askeri kargo uçağımız, Gürcistan'da düştü... 20 yiğidin, baba ocağına ateş düştü.

İçimiz yanıyor.

Kuzey Kıbrıs'a geldim... Kıbrıs Türkleri, şehitlerimizin yasını tutuyor.

15 Kasım... Cumhuriyet Bayramı kutlaması...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "20 kahraman... 20 şehit" diye söze giriyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman... İlk tören konuşması... Söyleyeceği söz çok... Ama önce kahramanlara dualar, şükranlar yolluyor... Acılı aileleri kucaklıyor.

***

YARIN... KIBRIS DESTANI



Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la da konuştum.







KKTC'deki siyasetçilerle de. Sokaktaki insanın nabzını tuttum.

Yarın... Kıbrıs notlarına devam.