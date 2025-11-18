LEFKOŞA

Yavru vatanın Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerini izlerken... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e... MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a kadar, "Kıbrıs davası" denilince, nasıl birleştiklerine tanık olurken...







Aklıma, Ozan Arif'in şiiri geldi:

"Kıbrıs, Kıbrıs derler bir nazlı yârdır,

Bu garip gönlümde sevdası vardır,

Kıbrıs benim için namustur, ardır."

***

EY KAHRAMAN MÜCAHİT



Lefkoşa'da... KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret ederken... Onun vasiyet gibi sözleri aklıma geldi... Kıbrıs'taki Türklere vasiyeti:

"Türklüğünüzle övünün... KKTC'nin varlığıyla gurur duyun... Onu yaşatmanın ölesiye göreviniz olduğunu bilerek yaşayın."

Ey büyük lider Denktaş! Ey kahraman mücahit! Gözün arkada kalmasın.

Kıbrıs Türkü, Türklüğüyle övünüyor... Ve KKTC'nin varlığıyla gurur duyuyor.

***

İKİ MANİFESTO



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da... Yılların siyasetçisi.

İkisi de deneyimli... Mikrofon... Kamera... Meydan konuşması... Onlar için peynir ekmek yemek gibi... Kolay.

Fakat... Cumhuriyet Bayramı kutlamasında önce Cevdet Yılmaz konuştu... Ezbere değil... Önündeki kâğıda bakarak.







Sonra... Tufan Erhürman kürsüye çıktı.

Ezbere değil... Önündeki yazılı metnin dışına çıkmadan.

Konuşmaları... Ders gibiydi... Bildiri gibiydi... Manifestoydu... Meydan okumaydı.

Doğrusunu yaptılar.

Doğru olduğu, Güney Kıbrıs'ın... Rum Kesimi'nin paniğinden, tepkisinden belli.

Öylesine ki... Rum Kesimi halkı, kendi yöneticilerini eleştirmeye başladı... Açık açık.

***

BÜTÜN DÜNYA BİLSİN Kİ...



Kısaca söz edeceğiz... Dinlerken not ettiğimiz... Ve sonra da altını kırmızı kalemle çizdiğimiz... Bir demet cümle.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz... Dedi ki:

Bütün dünya bilsin ki... Türkiye Cumhuriyeti, dün, Kıbrıs Türkü'nün yanındaydı... Bugün de yanında... Yarın da... Dünya durdukça yanında olmaya devam edecektir.

Bütün dünya bilsin ki... Kıbrıs Türk halkı, adanın eşit ortağıdır... Ve Kıbrıs, Türkiye'nin milli davasıdır.

Ve kürsüde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman:

Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini hep yanımızda hissettik... Ve bugün yine hissediyoruz.

Kıbrıs Türk halkı adanın eşit ortağıdır... Bütün dünya bilsin ki, eşitliğimiz pazarlık konusu yapılamaz.

***

RUM MEDYASI



Politis... Güney Kıbrıs'ın önde gelen gazetelerinden... Ve bu gazetede bir yazı... Yazarı "Theodoros Thedodorou".

Yazar... Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'i eleştiriyor:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye olmadan bir adım atılamayacağına" dikkat çekiyor.







KKTC Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ile istişare içinde olmasının önemini vurguluyor... Ve yazısında şunları söylüyor:

"Güney Kıbrıs'ta panik başladı... Artık maskeler düşecek."

Ve... Rum yazardan, Rum Cumhurbaşkanı'na bir uyarı:

"Kibri bırak... Bedeli ağır olacak."

***

BAŞPİSKOPOS DOĞRU SÖYLÜYOR



Güney Kıbrıs... Rum Ortodoks Kilisesi... Başpiskoposu Yeorgios... Rum Kesimi'nde özgül ağırlığı büyük.

Rum gazeteci, KKTC'deki seçim sonuçlarını sordu... Ve başpiskopos da yanıtladı... İşte birkaç satırbaşı:

Türkiye, Kıbrıs'ta kendi planını istikrarlı şekilde takip ediyor.







Türkiye, Kıbrıs sorunu için daha önce ortaya koyduğu plan ve politikayı uyguluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Ankara'da buluşması... Söylemleri... Kırmızı çizgiler... Rum Kesimi'nin DNA'sını, kimyasını bozmuş.

Başpiskopos Yeorgios bunu açık açık söylüyor:

"Bizim için işler çok daha kötü olacak... En büyük tehlikeyle karşı karşıyayız."

***

GÜNEY'DE... 'ÇÖKMÜŞ BİR SİSTEM'



İlginçtir... Rum muhalefeti... Rum gazeteleri... Bir süredir, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni eleştiriyor... Sanki sözleşmiş gibiler.

Muhalefetin... Medyanın sık sık tekrarladığı bir söz:

"Yabancı devletlerin ve İsrail'in işgali altındayız."

Güney Kıbrıs'taki sistem... Rum muhalefetine ve medyasına göre...

"Çökmüş bir sistem... Ve kimse de bunu sorgulamıyor."

***

TUFAN ERHÜRMAN... 'ÇETİN CEVİZ'



Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman... Arkasında Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği var... Ve yine arkasında, seçimde aldığı yüzde 62.76'nın rüzgârı esiyor.

Ki... Bu oyu Rauf Denktaş bile alamamıştı.

Ki... Rauf Denktaş gibi bir kurucu lider, ilk Cumhurbaşkanı bile, birinci turda sandıktan çıkamamıştı.

Erhürman... Zafer sarhoşu değil... Kendisi ve eşi Nilden Bektaş Erhürman mütevazı... Halkın içinde... Muhalefete karşı saygılı... Üslubu kucaklayıcı.







Sözleri... Toplumda karşılık buluyor... Ve Güney'in, Rum Kesimi'nin sinir uçlarına dokunuyor.

Yaşananlardan ders çıkarılsın... Çözüm yolu diyalog ve müzakeredir.

Çözümün temeli samimiyettir... İlkesi ise kazan-kazan.

Güney'de sorumsuz adımlar atıldı... Kıbrıs Türk halkının eşit egemenlik hakkı olduğunu kimse unutmasın.

Tek yol, barış ve kalıcı istikrar.

Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman masadan kaçmamıştır.

Kalın çizgimiz... Eşitlik... Özgürlük... Güvenlik... Refah... Barış... Adalet... Ve demokrasi.

Türkiye Cumhuriyeti... Kardeşimiz... Ve en büyük güvencemiz.

***

ŞANLI BAYRAĞIN GÖLGESİNDE



Pazar... Pazartesi... Salı... Üç gündür yavru vatanı yazıyorum.

Kuzey Kıbrıs... Yunanistan'a 900 kilometre uzaklıkta... Bizim ise yanıbaşımızda... 71 kilometre.

Gözümüzden ve gönlümüzden uzak değiller.

Şanlı Türk bayrağının... Ve KKTC bayrağının gölgesinde mutlular... Huzur içindeler.

Evlerinde... İşyerlerinde... Sokaklarda... Nereye baksak iki bayrak asılı... Türk bayrağı... KKTC bayrağı.

KKTC... Üç yazı yetmez... Yarın devam edeceğiz.