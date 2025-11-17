LEFKOŞA

Siyasetin farklı kesimlerinden yüzler... Kimi AK Partili, kimi CHP'li... MHP'li de var, İYİ Partili de... Saadet Partili... Demokrat Partili... Büyük Birlik Partili... DSP'li.

Hangi birini sayayım;

Celal Adan... Mustafa Elitaş... Necati Yağcı... Murat Karayalçın... Semra Dinçer... Orhan Erdem... Ahmet Erbaş... Önder Aksakal... Şamil Ayrım... Gültekin Uysal... Necmettin Çalışkan... Namık Tan... Emin Serin... Adem Çalkın... Veysel Tipioğlu... Adını yazamadıklarım kusura bakmasınlar.







KKTC'nin Cumhuriyet Bayramı'nda... Törenlerde bir aradalar. Sohbet ediyorlar.

Çoğuyla konuştum... Siyasetteki yüksek gerilimin düşmesini arzu ediyorlar... Sağduyu sahibi herkes gibi. Gözlemlerimi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de söyledim.

Biraz da olsa frene basma... Vitesi düşürme... Üslubu yumuşatma... Toplumun beklentisi.

***

SÜRPRİZ



Garsonlar... Salona bir pasta getirdiler... Üzerinde yanan mumlar... Bu da neyin nesi derken...

Alkış patladı... "Doğum gününüz kutlu olsun Yavuz Bey."







Salondakiler... Sanki... Türkiye partisi... İktidar, muhalefet... Her partinin milletvekilleri... Yöneticileri.

Beklemediğim bir sürpriz... Duygulandım.







Ve... Pastanın ilk dilimini... Pozitif ayırımcılık... Bir hanımefendiye verdim... CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'e.

Başta... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olmak üzere... Doğum günümü hatırlayan herkese teşekkürler.

***

ÜÇ DEVLET, BİR MİLLET



Törenler... Konuşmalar... KKTC'deki gazetelerdeki yazılar... "Bir söz" o kadar yaygın ki: "Üç devlet, bir millet."

Türkiye... KKTC... Ve Azerbaycan.

KKTC'nin 42. yıl kutlamalarında yine "Üç devlet, bir millet" vurgusu yapılınca... Şeref tribününde üç kişinin gözleri ıslandı;

Can Azerbaycan'dan Lefkoşa'ya... Bayram kutlamaya gelen üç milletvekili:

Cevanşir Feyziyev... Elçin Mirzabeyli... Ve Azer Allahverenov.

***

ÇOK GÜZEL GÖRÜNTÜLER



Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman konuşuyor... Heyecan dorukta:

- Kıbrıs Adası'nın tamamının garantörü olan Türkiye'nin, kayıtsız ve şartsız yanımızda olduğunu bilmek Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesidir... Çocuklarımızın haklarını kimsenin insafına bırakmayız, kimseye yedirmeyiz.

Bakıyorum... Önceki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar alkışlıyor... Uzun uzun.

Mehmet Ali Talat... Eski Cumhurbaşkanı... O da alkışlıyor... Uzun uzun.







Bunlar... Güzel görüntüler.

Tufan Erhürman'ı kutluyorum... Bu arada, "Toprak nasıl?" diye soruyorum... Oğlu.

Gülüyor... "Yavuz amcasının ellerinden öper" diyor... Kucaklaşıyoruz.

Sonra... Ersin Tatar ve Mehmet Ali Talat ile konuşuyorum:

- Tebrikler... Size yakışanı yapıyorsunuz... Herkes takdirle izliyor.

***

ALTIN SÖZLER



Ahmet Erbaş... MHP Kütahya Milletvekili... KKTC'de yatırımları var... Oteller... Üniversite... 2 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Resmî törenlerin dışına çıkmamızı önerdi... Aracına bindik, dolaştık... Birlikte, halkın arasına girdik.







Kıbrıs Türkü, bazı liderlerin sözlerini çerçeveletmiş... Dükkanının, lokantasının, ofisinin duvarına asmış... O kadar çok ki... İki örnekle yetinelim.

KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sözü: "Biz toprağımızı, namus ve şerefimizi, hürriyetimizi garantör anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte korumaktayız."







Ve... KKTC'nin şimdi Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sözü: "Türkiye Cumhuriyeti'nin her konuda yanımızda olduğunu ve kardeşlik bağlamında hep yanımızda olacağını bilmek en büyük güvencemizdir."

***

CUMHUR İTTİFAKI



Destekleyeni çok... Çatlamasını isteyen, bekleyen de çok... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti ve;

Spekülasyonlar kesildi... Ama bir süre için.

Yakında yine başlar... Sosyal medya... Çakma siyaset mühendisleri... Milletin ağzı torba değil ki.

Konu... Lefkoşa'da da açıldı.

MHP İstanbul milletvekili... Ve TBMM Başkanvekili Celal Adan dedi ki:

"Cumhur İttifakı, devletin aklı ve milletin vicdanıdır."

Dikkatimi çekti... Çok kişi, Celal Adan'ın bu sözünü defterine not etti.

***

RUMLAR PANİKTE



Sefa Karahasan... KKTC'de... Güney'i... Rum Kesimi'ni yakından izleyen bir gazeteci... Buluştuk.

"Rumlar çok tedirgin" dedi:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki devlet vurgusu... Erdoğan-Erhürman buluşması... İki cumhurbaşkanının söylemleri... Rum Kesimi'nin kimyasını bozdu.

Ve bize bir Rum gazetesindeki (Fileleftheros) yazıyı gösterdi... Rum avukat ve yazar Fotini Michaelidou'nun yazısı.

Yazı uzun... Birkaç satır başını paylaşalım:







Kıbrıs sorunu, Birleşmiş Milletler kararları ile temelden çözülmeden zaman geçtikçe, Türk görüşü olan iki devletli çözüm, daha da yaygınlaşıyor.

Çünkü uluslararası toplum bir noktada, var olmayan ve tanınmayan bir devlette bir halkın sonsuza kadar yaşayamayacağını ve bu nedenle, sorun on yıllardır çözülmediği için onları ayrı bir devlet olarak tanıyacağımızı ve meselenin bittiğini söyleyebilir.

Böyle bir gelişme hepimiz için bir felaket anlamına gelecektir.

Uluslararası alanda tanınmış bir Türk devleti kurulacak.

Maraş bölgesini kesin olarak kaybedeceğiz.

Ve... Yeşil hat, Türkiye gibi 85 milyonluk bir askeri güç sınırına dönüşecek.

***

AKDENİZ'İN İNCİSİ... YARIN DEVAM



Bitmedi... Akdeniz'in incisi, limon kokulu Kuzey Kıbrıs'tan yazacağımız pek çok gözlem var. KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile de buluştuk... Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile de.

Sokağı dolaştık...

Halkın nabzını tuttuk. Yavru vatan notlarımıza yarın devam.