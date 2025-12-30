Şirvan... Kurtalan... Baykan... Pervari... Herkes işinde gücünde.

Türk... Arap... Kürt... Arkadaş, komşu, akraba olmuşlar... Sorun yok.

Terörsüz Türkiye... Maya tutmuş.







Dr. Kemal Kızılkaya... Siirt Valisi... Dedi ki:

- Huzur ve güvenlik, tam puan... Terörsüz Türkiye genel kabul gördü... Kamuoyu satın aldı... Büyük Türkiye... Güçlü Türkiye... Havada, karada, her alanda duruma hâkim... Dağda, jandarma bölgesinde aranan terörist kalmadı.

Gece yolculuk yapan da çok... Gece sokakta dolaşan da.

***

MANZARA



Erdef Otel... Bir Siirt klasiği... Hep orada kalırdım.

Siirt'te AVM yoktu... Yürüyen merdiven de.

Dünya değişiyor... Türkiye değişiyor... Siirt değişiyor.

AVM yapıldı... Sonra bir AVM daha.

Otel çok... Barden Otel... Vatan Otel... Panorama Otel.

Rezidans. Çok... Örneğin... Ekinci Residence.

Geziyorum... Konuşuyorum... Dinliyorum. Bardağın yarısı dolu... Yarısı boş.

Dolu olan kısım... Fıstık... Yılda 30 bin ton üretim... İyi para ediyor.

Bal üretimi... Türkiye'de üçüncü sırada... Yılda 3 bin ton... İyi para ediyor.

Bardağın boş olan kısmına gelince...

Emekli... Ocak ayında alacağı zammı bekliyor.

Sabit ve dar gelirli... 2026'da gelir düzeyinin artmasını istiyor.

***

YÜKSELEN SEKTÖR... BAL



Güvenlik... Huzur... Meyvesini veriyor.

Hayvan varlığı... Her geçen gün artıyor.

Vali Kemal Kızılkaya anlattı... Küçükbaş hayvan sayısı 1.5 milyonun üzerinde.

Bal... Organik... Coğrafi işaretli... Önemli gelir kaynağı... Yükselen sektör.

Vali Kızılkaya... Bal kovanı dağıtıyor... Ücretsiz... Halk öyle memnun ki.

***

SİİRT'İN DEĞERİ



Battaniye... Patent Enstitüsü tescilli... Coğrafi işaretli... Tiftikten yapılıyor... Eski bir el sanatı... Kültürel miras.

Beyazı da var, siyahı da. Tercihinize göre... Kahverengi... Devetüyü rengi.

Üretimi sınırlı... Değerli.

İç piyasaya da gidiyor... Ancak genelde İstanbul'a... Dışarıya da satılıyor, özellikle Amerika'ya.

***

ATATÜRK'ÜN BATTANİYESİ



Abdülhakim Evin... Rahmetli... Battaniye ustası... Öyle bir battaniye dokur ki... Üzerinde Atatürk var.

Konya'da... Cumhuriyet'in ikinci büyük anıtı var... Atatürk... Bir elinde kılıç, diğerinde başak.

Yıl 1930... Abdülhakim usta, Konya'daki anıtı battaniyeye dokur.







Ankara'ya gelir ve... El emeği, göz nuru battaniyeyi Atatürk'e hediye eder. Atatürk... Memnun olur... Ve ustayı ödüllendirmek ister... Emeğinin karşılığı... 500 lira.

Siirtli Abdülhakim usta... İncinir... Parayı kabul etmez... Atatürk'ün ısrarı sonuç vermez... "Atam, ben bu battaniyeyi para için dokumadım."

Atatürk duygulanır... Ve... Hükümete bir öneride bulunur:

- Siirtli battaniye ustalarından vergi alınmasın.

Battaniye şu anda İstanbul'da... Dolmabahçe'de...

Atatürk'ün yatağının üzerinde.

Replikası... Siirt'te... Olgunlaşma Enstitüsü'nde... Sergileniyor.

Vali Kemal Kızılkaya anlattı... Atatürk'ün talimatı... Siirtli battaniye ustalarından hâlâ vergi alınmıyor.

Zaten... Sayıları o kadar az ki...

***

BARIŞIN ADRESİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Kahve kalabalık... Türk... Kürt... Arap.

Küresel Gazeteciler Konseyi İl Başkanı Ayhan Mergen arkadaşıma takılıyorum:

- Ya sen...

Ayhan, "Anneannem Kürt... Gelinimin annesi Kürt... Diğer gelinim İstanbullu... Bana gelince... Arap."







Konu... Terörsüz Türkiye... Söz Ayhan'da:

Siirt'te eskiden Süryani de vardı... Ezidi de... Ermeni de.

Bu topraklarda yüzyıllarca Türk... Arap... Kürt... Ezidi... Ermeni... Süryani... Barış içinde yaşadılar... Komşuluk yaptılar... Kız aldılar, kız verdiler.

Terörsüz Türkiye... Ne olursa olsun, başarılsın... Olmazsa olmaz... Bölge için... Ülke için... Su gibi, hava gibi ihtiyaç.

Gördünüz... Bölge huzur içinde... Terör sona erdi... Ama Batı'da... Terör bölgesi algısı var... Bu yüzden yatırımcı ürküyor, gelmiyor.

Terörsüz Türkiye demek... Bu algının kırılması demek... Bölgeye yatırımcının gelmesi demek.

Kahvedekiler... Dinleyenler... Ayhan'a destek veriyorlar.

***

ŞAL ŞEPİK



Duymuş muydunuz? Yüzde yüz tiftikten yapılan bir kumaş... Coğrafi İşaretli.

Hayır... Tekstil fabrikasında yapılmıyor. El tezgâhında dokunuyor... Siirt'te... Olgunlaşma Enstitüsü'nde.







Kök boyayla renklendiriliyor. Kadın giysisi... Erkek elbisesi... Kışın sıcak tutuyor, yazları da serin.

Şal şepik... Köklü bir geçmişi var... 15. yüzyıla kadar uzanıyor. Öyle bir kumaş ki... Siirt'in kültürel zenginliği.







Sordum elbette:

- Hanımefendi... Sayın Cumhurbaşkanı... Bu kumaşı biliyorlar mı?

Aldığım yanı:

- Bilmez olurlar mı?

Emine Erdoğan'ın da... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da... Şal şepik kumaşından elbiseleri var.

***

'DERTLERDEN KURTULURSUN, GEZSEN ANADOLU'YU'



Karayoluyla geldim... Geleceğe umutla bakan bir coğrafya.

Futbolda yasadışı bahis... Uyuşturucu... Sosyal medya... Senin partin, benim partim çekişmesi... Taciz... Hayır, yok böyle şeyler.

İnsanlar geçim derdinde.







Vali Kemal Kızılkaya, makamına kapanıp kalmıyor... Makam aracı Togg'a biniyor, dolaşıyor...

İl nüfusu 350 bin... Siirt merkez ise... 185 bin. İlçelerdeki... Kırsaldaki nüfus da hayli fazla.

Gezerken... Dev bir şantiye gördüm... 200 bina yıkılmış... Yerine 3 katlı evler yapılıyor... 90 işyeri... Hak sahiplerine dağıtılacak.

İnşaat sırasında kimse açıkta kalmamış... Vali, gereken önlemi almış.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı... Tarihi saat... Millet Kıraathanesi... Atatürk Meydanı... Ücretsiz internet...

Yükselen bir kent.

"Sen ne güzel bulursun,

Gezsen Anadolu'yu,

Dertlerden kurtulursun,

Gezsen Anadolu'yu!"

Anadolu... Batı'sıyla... Doğu/ Güneydoğu'suyla... Bir hazine.