Emine Erdoğan'ın memleketindeyim... 6 Aralık 1997'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir okuduğu şehirdeyim.

Ziya Gökalp'in şiiri:

"Minareler süngü, kubbeler miğfer..."

Sonrasını zaten biliyorsunuz;

Devlet Güvenlik Mahkemesi... Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması... Hapis cezası... Kırklareli-Pınarhisar Cezaevi.

"Muhtar bile olamaz" manşeti. Ve... O şimdi Cumhurbaşkanı.

Siirt'teyim... Çarşı pazar dolaşıyorum... Nabız tutuyorum... Esnafla, emekliyle konuşuyorum.

Yoruluyorum... 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda... Millet Kıraathanesi'nde çay içiyor, dinleniyorum.

Kıraathanede konuşulan konu:

"Terörsüz Türkiye... İstiyoruz... Destekliyoruz... Dualar ediyoruz.''

***

SİİRT VALİSİ... TEBRİKLER



Siirt'e girerken... Asfalt üretim tesisleri gördük... İki büyük tesis... 110 bin metrekare üzerinde.

Tesislerden birinde taşlar kırılıyor. Diğerinde... Asfalt hammaddesi üretiliyor. Yoğun bir çalışma.

Tesisler... Özel sektöre ait değil... Devletin... Özel İdare bütçesinden kurulmuş.

Tesisin maliyeti 559 milyon lira. Bu paranın 347 milyonu iş makinelerine verilmiş... 47 iş makinesi.







Saatte... 160 ton asfalt üretiliyor.

Ve... İşte burası çok önemli:

Bu iki tesis sayesinde asfaltlanan yol... 115 kilometre.

İhaleyle yapılsaydı... 1 milyar lira harcanacaktı.

Tesis... Bir yılda kendisini amorti etmiş... Hatta kâra bile geçmiş.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'yı tebrik ettik.

***

BİLİYOR MUYDUNUZ?



Türkiye'de... En güvenli şehirler... Akşam yalnız başınıza sokağa çıkıp gezeceğiniz şehirler... Taciz, kapkaç, saygısız davranış yaşanmayan şehirler... Hangileri?

İlk beş şehir içinde... Siirt'in dördüncü sırada olduğunu biliyor muydunuz?

Siirt... Huzurun, yükselen değer olduğu bir yurt köşesi... Huzurlu bahçe.

***

ULU CAMİ



Şehir merkezinde... Selçuklu döneminden miras... 1129'da inşa edilmiş... Müze gibi bir tarihi eser.

Restorasyona ihtiyacı vardı.

Yapılmış.

Görseniz... Gezseniz... Hayran kalırsınız.

***

HAYDİ KIZLAR OKULA







Dolaştığım illerde... Mutlaka sorduğum, üzerinde durduğum konu: Eğitim... Ve kızların eğitimi. Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya dedi ki: "İl genelinde 93 bin 500 öğrencimiz var... İlk, ortaokul, lise... Sorun yok... Öğretmen sıkıntımız da yok."







Haydi kızlar okula... Bu konuda Siirt Valisi kadar, eşi Nurten Hanım da devrede... Gayretli... Köyleri dolaşıyor. Anneler... Babalar... Kızlarını okula gönderiyorlar.

***

ÖRNEK OLSUN



Osmanlı'nın Sivas Valisi Halil Rifat Paşa'nın unutulmaz sözü:

"Gidemediğin yer senin değildir."

Siirt'in 282 köyü var... Mezra sayısı 362.

Kırsaldaki yol ağı... Bin 908 kilometre.

2025'e kadar... Kırsal yolunun sadece 108 kilometresi asfalttı.

2025... Bir yılda... 115 kilometre yolda sıcak asfalt.

Hedef... İlin yollarının tamamında konforlu ulaşım.

Ekonomi için de çok önemli, güvenlik için de.

***

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Şehir merkezinde... İlçelerde... Arapça konuşan da çok, Kürtçe konuşan da.

Etnik yapı... Türk... Arap... Kürt.

Barış, huzur, komşuluk, kardeşlik... Sorun yok.

Terörsüz Türkiye... Yükselen talep.

Sokaktaki insanın arzusu:

"Bu konu, parti siyasetlerine alet edilmesin... Baltalanmasın... Engellenmesin."

***

'DİRENÇLİ ŞEHİR'



Kentsel dönüşüm... Türkiye'nin önemli sorunu.

Siirt... Bu konuya el atmış... Şehrin kalbi sayılacak bölgede 127 ev yıkılmış... Orası şimdi dev bir şantiye.







Yeni evler... İşyerleri yapılıyor.

Kentsel dönüşüm... Giderek yaygınlaşacak... Halk destekliyor.

Siirt kararlı... "Dirençli şehir olacağız."

***

YAZMAZSAM OLMAZ



Siirt'ten... Zaman tünelinde bir gezinti.

2003... Nuri Okutan Siirt Valisi... Odasına bir genç girdi... Şirvan Kaymakamı... Davut Gül:

- Sayın valim... İlçemde eğitim düzeyini yükseltmek istiyorum... Bir ilkokul öğrencisi 3 kitap okuyup, özetini çıkarırsa... Öğretmeni de bu çocuğu başarılı buluyorsa... Kaymakam olarak ödül vermek istiyorum... Çeyrek altın.

Vali Okutan... Projeyi beğendi.

Ve... Uygulama başladı... İlkokul öğrencileri okuma yarışında.

Olayın tanığıyım... Destekledim... Gazetemde yazdım... "Şirvan kitap bekliyor" diye... Şirvan'a kitap yağdı.







Şirvan okudu... Köyleri okudu... Ve Kaymakam Davut Gül, 2004'te vitesi yükseltti:

"3 kitaptan sonra, 5 kitap daha okuyup özet çıkarana... Çeyrek altın daha."

Sonra... Gaza basmayı sürdürdü:

"3 kitap... 5 kitap... Ardından 7 kitap daha okuyana... Yine bir çeyrek altın."

Kaymakam Davut Gül... Ve eşi Gülden Hanım... Proje üzerine proje ürettiler:

"Kızını okula gönderen aileye 50 milyon lira."

Unutmadan... Dönem... Paradan 6 sıfırın henüz atılmadığı dönem.

Devlet... Davut Gül'ü, Sivas-Gürün Kaymakamlığı'na atadı.

Davut ve Gülden Gül... Bu defa Gürün'de eğitim kampanyası başlattı.

Sonra... Yine atama... Sivas Valiliği'ne... O yine eğitimci vali.

Ardından... Gaziantep Valiliği... Proje... "Cumhuriyetin 100. yılında 100 okul... Haydi hayırseverler görev sizde."

O şimdi İstanbul Valisi.

Siirt'i... İlçelerini dolaşırken... Yıllar öncesinden bu anı aklımıza geldi.

Ve bugün... Siirt Valisi Kemal Kızılkaya... Eşi Nurten Hanım... Kaymakamlar... Hani ne derler? "Birer eğitim gönüllüsü... Davut Gül'ün izinden gidiyorlar."

***

VE... GÜNÜN FOTOĞRAFI



Siyasi çekişmeler... Yüksek gerilim... Sosyal medya... Rüşvet, yolsuzluk davaları... Yasa dışı bahis... Şöhretlere uyuşturucu operasyonlar... "İnsanları bunaltmış.''

Güneydoğu'ya yatırım... Deprem bölgesindeki toparlanma... 500 bin tonun projesi... Terörsüz Türkiye... Bunalan yüreklere su serpmiş.







İki lider... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli... İki yol arkadaşı... Birlikte yürüyorlar.

Bu fotoğraf... Yorgun 2025 sona ererken... Sokaktaki insanın hoşuna gidiyor.

Özlem... Beklenen... Fotoğrafın daha kalabalık olması... Özellikle de Terörsüz Türkiye yürüyüşünde.

***

YARIN... UZAK ŞEHİR NOTLARI



İstanbul'a bin 540 kilometre... Gözden uzak ama... Gönüllerde. Türküler dinliyorum:

"Bu yol Siirt'in yolu,

Hem kar yağar hem dolu."

Ardından bir başka türkü:

"Siirt beyaz bir gelin,

Gel güzel uzat elin."

Arkası yarın.