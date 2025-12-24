Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu... İki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi... Ortak yatırım olanakları... İş dünyalarının buluşması... Ticaret hacminde hedefler.

Hepsi konuşuldu.

Yeni bir yol haritası... Ve "110 eylem planı" imzalandı.

Üçüncü ülkelere yönelik ortak ticari hareket gibi. Tarım alanında işbirliği gibi. Ortak sağlık, bankacılık, turizm projeleri gibi.

Hayırlı olsun.

***



'Nümayiş' ve Atatürk

Pazartesi günü geldik.

Aynı akşam, Gülistan Sarayı'nda gala yemeği.

Müzikli bir program. Önce... "Azerbaycan-Türkiye qısa filmin nümayişi."

Nümayiş... Gösterim. Dev perdede Türk bayrağı... Ve Atatürk.

Salonda alkış fırtınası.

Büyük Atatürk... Azerbaycan'da gönüllerde yaşıyor.

Duvarda... Mustafa Kemal Paşa'nın, Azerbaycan'ın kurucusu Resulzade'ye mesajı... Kelimesi kelimesine...

"...Men dünyaya senden üç sene erken göz açmışam. Ancag Türk âleminde Türk'ün bayrağını sen galdırmışsan ve bayrag enmesin deye, men senin elinden alıb Türkiye üzerinde dalğalandırmışam. Enmez demişsen bu bayrag, enmeyecektir."

***



TBMM'de yumruk

Azerbaycan televizyonu... Bizim TV kanalları... Bizim diziler.

Türkiye'den... Spikerler... Sanatçılar... Şöhretli isimler... Uyuşturucu... Baskın... Gözaltı haberleri ekranlarda.

Azerbaycan'da... Herkes izliyor.

Türkiye... Meclis'te kavga... Küfür... Yumruk. Azerbaycan'da... Herkesin dilinde.

Konu... Azerbaycan-Türkiye Yatırım Fonu Forumu için Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a soruluyor.

Beş dönem milletvekilliği yapan... Bütçe Komisyonu Başkanlığı yapan Cevdet Yılmaz üzgün:

"Eleştiri... Sert eleştiri... Normaldir... Olacaktır... Ama hakaret etmeden... Fiili saldırı olmadan... Yumruklu olayı, yapan kim olursa olsun, kınıyorum... Lanetliyorum."

***



Enflasyon

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Bakü'de... Yatırım Forumu'nda.

Türkiye'den gelen gazetecilerle sohbet... Çay... Kahve.

Soruluyor... Enflasyon. Bakan Ömer Bolat, "Her ülkede var" diyor.

Ve ekliyor: "Yüksek enflasyonla mücadele için gerekenler yapılıyor... Yoğun denetimler... Caydırıcı cezalar... Bu konuda çok önemli bir program uygulanıyor."

***



Terörün maliyeti

Cevdet Yılmaz, iki maliyetten söz ediyor.

Birincisi... Doğrudan maliyet... Terörle mücadeleye harcanan para... İki trilyon dolar. İkincisi... Alternatif maliyet. Alternatif maliyet... Nedir?

Cevdet Yılmaz anlatıyor:

Terör nedeniyle... Terör algısıyla... Gelmeyen turist.

Terörden dolayı yapılamayan tarım.

Terör endişesiyle bölgeden uzak duran yatırımcı.

Terörden olumsuz etkilenen bölgedeki ticari hayat.

***



Gala

Gala yemeği devam ediyor... Sahnede orkestra... Sanatçı... Müzik de devam.

"Değdi saçlarıma bahar gülleri,

Nazende sevgilim yâdıma düştün."

Sonra...

"İndim havuz başına... Bir yâr çıktı karşıma."

Ama bir farkla. Solist... Azeri Türkçesi'yle okuyor:

"Endim bulaq başına."

Şarkılar, türküler... Hep bizden. Ve... Yemek bir şarkıyla sona eriyor:

"Duyanlara duymayanlara,

Soranlara sormayanlara...."

***



Duygulandık

Gala yemeği sonrası Azerbaycanlı dostlarla sohbet... Söz, Atatürk'ten açılıyor. Atatürk sevgilerinin hoşumuza gittiğini söylüyoruz. Ve salı... Dün... Azerbaycan-Türkiye Yatırım Fonu toplantısında... Aynı dostlar, bize Atatürk şiirlerini veriyorlar.

Şiirin biri... "Ulu önder, böyük fateh Atatürk." Diğer şiir... "Mustafa Kemal Atatürk." Bir başkası...

"Beşikte gülen körpenin,

Atasısan Atatürk.

Çiçek tek solan körpenin

Atasısan Atatürk."

Sevindik... Kucaklaştık.

***



Terörsüz Türkiye terörsüz bölge

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye, bölgesinde bir istikrar adası" diyerek söze başlıyor:

"İstikrarsızlığın yaşandığı zor bir coğrafyada, Türkiye giderek güçlenen istikrarlı bir ülke."

Ve... Terörsüz Türkiye projesinin devamını söylüyor:

"Terörsüz bölge."

***



Yeni dünya düzeni

"Dünyadaki ekonomik dengeler değişiyor. Yeni bir güç mücadelesi var. Geçmişte, ideolojik çekişme yaşanıyordu. Bugün ise ekonomik kamplaşma söz konusu."

Bu sözleri söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.

Sonra... Yeni hedeflerden söz ediyor: "Hicaz Demiryolu... Otoban... Basra Körfezi'ne ulaşım... Ekonomi açısından çok önemli."

***



2026... Ve sonrası

Yeni bir yıl... Yeni bir sayfa... Cevdet Yılmaz, "Uluslararası alanda daha büyük hedeflere yürümenin gerekli olduğunu" söylüyor.

Ama... Bunu başarmanın bir ön şartı var... Onu da ekliyor: "İç cepheyi güçlendirmek."

***



Sarsılmaz gardaşlık

Yatırım Forumu... Açılış konuşması... Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov kürsüde.

İlk sözü: "Azerbaycan-Türkiye münasebetleri sarsılmaz gardaşlık üzerine gurulmuştur."

Bakü'de... Nereye gitseniz... Kiminle konuşsanız... Azerbaycan Başbakanı Asadov'un söylediği gibi... "Sarsılmaz gardaşlığı" görüyorsunuz.

***



İki devlet, tek millet

Azerbaycan... Başbakan Ali Asadov'un söylemiyle: "Evropa pazarına girmek istiyor."

Ama... Bunun tek yolu var: "Türkiye arazisinden... Erzurum, Ankara, İstanbul şosesinden geçmek gerekiyor."

Türkiye-Azerbaycan, gerçekten "iki devlet, tek millet".

Dil, aynı dil... Örf, âdet, gelenek... Birbirine o kadar yakın ki.