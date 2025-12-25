Kimi televizyon programcısı... Kimi spiker... Kimi iş insanı... Kimi manken... Kimi ses sanatçısı... İsimleri günlerdir gazete manşetlerinde... TV haberlerinde.

Uyuşturucu... Gözaltı... Kan örneği... Saç testi... Seks partisi... İddianame... Adli kontrol... Yurtdışı çıkış yasağı... Tutuklama...

Rezillik... Diz boyu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Rol model diye bir kavram var" dedi.

Ve devam etti:

- Toplumda tanınan yüzler... Rol model olan insanlar... Davranışlarına dikkat etmek zorundalar.

***

'GARDAŞLAR' ÇOK ÜZGÜN



Azerbaycan... Otellerde, evlerde, işyerlerinde... Her yerde... Türk televizyon kanalları izleniyor.

Haberler... Sabah kuşağı... Tartışma programları... Hepsinde uyuşturucu operasyonları... Seks partileri.

Azerbaycan TV kanalları... İctimai TV... Medeniyet TV... Azad TV... Xezer TV... Ve diğerleri.

Türkiye'den haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları... Futbol... Ekonomi... Ve maalesef uyuşturucuya bulaşanlar... Dizi oyuncuları... Tutuklamalar.

23 Aralık... Salı... Bakü... Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu. Haydar Aliyev Merkezi'ndeki toplantı öncesinde... Sonrasında... Kuliste... Azeri dostlarla sohbet ediyorum.

Soruyorlar... "Gardaş Türkiye'de neler oluyor?"

Merak ettikleri konu... Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonları.

Görüyorum ki... "Çok üzülüyorlar."

***

DÖNÜŞ YOLUNDA SOHBET



Azerbaycan'a pazartesi günü gittim... AJet... Uçak doluydu. Dönüş... Normalde... 24 Aralık Çarşamba akşamı... Dün. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise... Bir gün önce döndü... 23 Aralık Salı. Azerbaycan gözlemlerimi anlatmak istedim. Cevdet Bey, uçağına davet etti... Dönüş yolunda konuştuk.

***

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE



Uçaktayız... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz... Ticaret Bakanı Ömer Bolat... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş... Konya Milletvekili Orhan Erdem... İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın. İzlenimlerimi anlattım... Uyuşturucu... Türkiye üzgün... Azerbaycan üzgün.







Söz, Cevdet Yılmaz'da:

Bağımlılıkla Mücadele Kurulu var... Başkanı benim.

Kurulda, ilgili bütün kurum ve kuruluşlar temsil ediliyor.







Sekretaryası... Sağlık Bakanlığı.

Olayın iki temel boyutu var... Arz ve talep.







Arz boyutu... Güvenlik güçleri ve yargının işi.

Talep boyutu... Aile... Gençlik... Milli Eğitim Bakanlığı... Riskli çocuklar.

Temel hedef... Hasta/bağımlı olmadan çözüm.

***

EKONOMİ... ELBETTE KONUŞTUK



Cevdet Yılmaz... Zengin bir kariyer. ODTÜ... Kamu yönetimi... Birincilikle mezuniyet.

ABD... Denver Üniversitesi... Yüksek lisans. Doktora... Bilkent Üniversitesi'nde.

Devlet Planlama Teşkilatı... AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü. 5 dönem milletvekilliği.

Kalkınma Bakanlığı. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı.

Böyle bir devlet adamıyla sohbet edip de... Ekonomiyi konuşmamak olmaz. Konuştuk.

***

YOKSULLUK KISIRDÖNGÜSÜ KIRILACAK



Cevdet Yılmaz... İlk cümle:

- Yüksek enflasyon, gelir dağılımını olumsuz etkiliyor... En çok da dar/sabit gelirlileri.

Sonra... Anlatmaya başlıyor.

Enflasyon düşüyor... Daha da düşecek... Tek rakama inecek... Düşük gelir gruplarını olumlu etkileyecek.

Makro ve sektörel politikalar disiplinli şekilde uygulanacak.

İstihdam artacak.

Gelir dağılımında adalet en önemli ilaç.

Genç ve kadın istihdamı... Üretim... Önceliklerimiz.

Yoksulluk kısırdöngüsü mutlaka kırılacak.

Fırsat eşitliği... Olmazsa olmaz.

Baba yoksul olabilir... Ama çocuğunun kaderinin değişmesi şart.

***

RİSK ANALİZLERİ



Cevdet Yılmaz anlatıyor... Bağımlılıkla mücadele için neler yapılıyor?

Öncelikle... Risk analizleri.

Hangi okullar? Hangi mahalleler?

Sanal kumar... O konuda da ayrı bir eylem planı var... 71 madde.

İnternet siteleri... Kapananlar... Tekrar açılanlar... Yapay zekâ destekli etkin bir mücadele sürüyor.

MASAK... Etkili mücadele... Müeyyideler... Suçlular, mali sistem takibiyle yakalanıyor.

***

AŞİNA YÜZLER



Günlerdir manşetlerdeki, ekranlardaki "aşina yüzlerden" söz ediyorum.

Şöhretler geçidi. Toplumun tanıdığı isimler... Dizi oyuncusu... Spiker... İş insanı... TV programcısı... Manken... Şarkıcı... Say sayabildiğin kadar. Cevdet Yılmaz... Üzgün.

"Ne diyebilirim?" diyerek söze başlıyor:

Yargı kararı olmadan kimseyi suçlamak doğru olmaz.

Fakat... Toplumun rol model gözüyle baktığı insanlar var... Değişik sektörlerde... Göz önündeler... Ekranlar aracılığıyla evlere konuk oluyorlar... Milyonlarca tanıyanı var... Onların her konuda çok daha dikkatli davranışlar sergilemesi lazım.

***

GÜNÜN SORUSU



İzlenimlerimi anlattım... İstanbul'dan Trabzon'a... İzmir'den Diyarbakır'a... Muğla'dan Van'a.

Mercedesler... BMW'ler... Audi'ler... Lincoln'ler.

AVM'ler... Pahalı saatler... Rolex... Patek Philippe... Piaget... Cartier...

Pahalı konutlar... Villalar... Yalılar... Köşkler...

Yukarı katta oturanlar... Vur patlasın, çal oynasın.

- Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım... Bir de alt katta oturanlar var... Geçim sıkıntısı çekenler... Emekliler... Makas çok açıldı... Gelir dağılımında bozukluk var... Ne diyorsunuz?

***

FOTOĞRAF



Havada... Binlerce metre yüksekte sohbete nokta. Sıra geldi fotoğrafa. Şamil Ayrım... İstanbul Milletvekili... Cevdet Yılmaz ile fotoğrafımızı çekti.







Sonra... Cep telefonumuzu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a uzattık. Birkaç kare de o çekti. Emeğe saygı... Dedim ki: "Fotoğrafların kimler tarafından çekildiğini de yazacağım."