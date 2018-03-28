Ekranlarda bir otomobil reklamı dönüp duruyor.

Kampanyada rol alan oyuncu Yiğit Özşener diyor ki:

"Eğer aşılmaz denilen o dereyi aracınla aşmadıysan, otomobilim var demeyeceksin." Bana göre mesaj biraz tehlikeli. Çünkü ne zaman yoğun yağış olsa, haber bültenlerine benzer haberler düşüyor: 'Aracıyla, taşan dereyi geçmeye çalışırken boğularak hayatını kaybetti.' Geçenlerde bir belgeselden öğrendim; ABD'de ayda 40 kişi sel nedeniyle hayatını kaybediyormuş.

Bunlardan yüzde 80'i aracının içinde sıkışıp kalanlarmış.

Hatırlatayım istedim...