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YÜKSEL AYTUĞ
28 Mart 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Dereyi geçmeden önce

Ekranlarda bir otomobil reklamı dönüp duruyor.
Kampanyada rol alan oyuncu diyor ki:
"Eğer aşılmaz denilen o aracınla aşmadıysan, otomobilim var demeyeceksin." Bana göre mesaj biraz tehlikeli. Çünkü ne zaman yoğun yağış olsa, haber bültenlerine benzer haberler düşüyor: 'Aracıyla, taşan dereyi geçmeye çalışırken boğularak hayatını kaybetti.' Geçenlerde bir belgeselden öğrendim; ABD'de ayda 40 kişi sel nedeniyle hayatını kaybediyormuş.
Bunlardan yüzde 80'i aracının içinde sıkışıp kalanlarmış.
Hatırlatayım istedim...

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