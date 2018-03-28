TRT Müzik kanalının en anlamlı programlarından biri olduğu için her hafta 'Engelsiz Sahne'ye göz atmadan geçmiyorum. Bu haftanın canlı yayın konuğu Hakan Peker'di. Peker'i, ta 80'li yılların başında Bakırköy Gür Pasaj'daki dans stüdyosu günlerinden beri takip eder ve severim.

Ancak bu kez yaptığını ona hiç yakıştıramadım.

Metin Özülkü, her hafta olduğu gibi engelli müzisyenleri sahnede ünlülerle buluşturuyor, onlarla düet yaptırıyordu. Bir engelli kardeşimiz, canlı yayında Hakan Peker'e eşlik ederken, reji bir ara coşkuyla eğlenen seyircileri seçti.

Hakan Peker şarkı söylemeyi kesip rejiyi hedef aldı, "Reji ne yapıyorsun?

Burada beni çekeceksin beni, seyircileri değil" deyip sahneyi terk etti.

Sevgili Hakan Peker, sen ki yıllardır yüzlerce televizyon programına konuk olarak katıldın; bir müzikeğlence programında rejinin zaman zaman seyirciyi ekrana getirmesine ilk kez mi şahit oldun? Oysa senin müziğinle eğlenen, coşkuyla şarkıya eşlik eden seyircilerin ekrana getirilmesi seni rahatsız edeceği yerde gururlandırmalı, öyle değil mi?

Üstelik... Yanında büyük bir heyecanla sana eşlik etmeye çalışan bir de engelli kardeşimiz varken bu yaptığın yakışık aldı mı? Neyse, bir anlık 'akıl tutulması' deyip geçelim...