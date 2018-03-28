Nevşin Mengü'nün programına konuk olan Ayşenur Arslan, sunucu Serap Paköz'ün ekranda 'Hayırlı cumalar' ve 'Allah'a emanet olun' demesinden rahatsız olduğunu dile getirip "Cuma, kutsal bir gün değildir" deyince büyük tepki aldı.