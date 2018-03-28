Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Gaf kürsüsü
YÜKSEL AYTUĞ
28 Mart 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

'nün programına konuk olan Ayşenur Arslan, sunucu Serap Paköz'ün ekranda 'Hayırlı cumalar' ve 'Allah'a emanet olun' demesinden rahatsız olduğunu dile getirip "Cuma, kutsal bir gün değildir" deyince büyük tepki aldı.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN