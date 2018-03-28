Neredeyse her gün kendimi tebrik ediyorum. Yok yok, megaloman olduğum için değil, şu sosyal medyaya mesafeli duruşumun ne kadar doğru bir yaklaşım olduğunu örneklerle gördüğüm için. Gerçekten de sosyal medya, bazı artıları bir yana, tamamen bir 'yalanlar okyanusu' haline dönüştü.

Son örneğin başrolünde şarkıcı Aylin Coşkun var. Coşkun'un, Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafın altına kendine yönelik sevgi cümleleri kurduğunu görenler hayrete düştü.

Meğer Coşkun, sahte hesaptan yapacağı bu yorumu dalgınlıkla kendi hesabından yapmış. Farkına varınca da hemen silmiş. Ama sosyal medyanın diline dolanmaktan da kurtulamamış.

Bir süre önce de müzisyen Sinan Akçıl, aynı hataya düşüp kendine methiyeler düzünce alay konusu olmuştu.

Parayla satın alınan takipçiler, dijital dopingler, sahte hesaplardan yapılan övgüler, her sabah 'Acaba bugün kimi gömsem?' diye klavye başına oturan troller...

Hem 'sanal', hem 'banal' dünya...