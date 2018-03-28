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YÜKSEL AYTUĞ
28 Mart 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Turabi’ye mi kaldı?

bir kamu spotu hazırlamış. Çocuklara süt içme alışkanlığının kazandırılmasını amaçlayan kampanyanın başrolünde 'Survivor'da rakiplerine sürekli 'gider'(!) yapmasıyla ünlü var. Çocuk, bilek güreşinde Turabi'yi yendikten sonra onun ağzıyla şöyle diyor: "Senin yaptığın gider, süt severlerin hoşuna gider..." Turabi de sütünü içtikten sonra finali yapıyor:
"Yüzde 100 doğadan gelir, 7'den 70'e herkese gider..." Turabi'yi hepimiz, ilk yarıştığı sene 'kafa koparma hareketi' ile tanıdık. Kazandığı yarışmalardan sonra hayali olarak rakibinin kafasını kopartıp kaleci gibi ayakla degaj yapıyordu.
'Survivor'ın gelmiş geçmiş en asabi karakterlerinden Turabi, bu sene de yarışmaya tamamen 'nın hoşgörüsü ve iyi niyeti sayesinde devam edebiliyor. Diyeceğim o ki, çocukları süt içmeye özendirmek için seçilebilecek en son rol model Turabi olmalıydı. Ayrıca koca bakanlığın kamu spotunda 'atarlı giderli' sokak ağzının kullanılması da olaya tüy dikmiş!

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