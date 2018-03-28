Oylum Talu'nun sunduğu Habertürk'teki programdan bir diyalog:

OYLUM TALU: Ben bu kitapları okudum.

METİN HARA: Ne kadar kısa sürede okumuşsunuz. Daha çıkalı iki gün oluyor.

TALU: Ama... İşte...

HARA: Bunun için size teşekkür ediyorum...