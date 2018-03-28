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YÜKSEL AYTUĞ
28 Mart 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Ne demiş?

'nun sunduğu Habertürk'teki programdan bir diyalog:
OYLUM TALU: Ben bu kitapları okudum.
METİN HARA: Ne kadar kısa sürede okumuşsunuz. Daha çıkalı iki gün oluyor.
TALU: Ama... İşte...
HARA: Bunun için size teşekkür ediyorum...

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