Oylum Talu'nun sunduğu Habertürk'teki programdan bir diyalog: OYLUM TALU: Ben bu kitapları okudum. METİN HARA: Ne kadar kısa sürede okumuşsunuz. Daha çıkalı iki gün oluyor. TALU: Ama... İşte... HARA: Bunun için size teşekkür ediyorum...
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