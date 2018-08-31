15 Temmuz'un yıl dönümünde 'Neden hâlâ devlet destekli bir 15 Temmuz filmi çekilmedi?' diye sormuş, bu yoldaki girişimlerden biri olan 'Derin Kaos' filminin akıbetini de merak etmiştim.

Açıklama, film şirketinden geldi. Paylaşıyorum:

'Yazınızda da belirttiğiniz üzere, tam da Türk halkının gerçekleri ve destansı direnişi tüm çıplaklığıyla izleyebileceği, 15 Temmuz'u anlatan 'Derin Kaos' filmimiz için çekim hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. Taçlı Yapım/ Mehmet Enver Sarıkaya yapımcılığında vizyona girecek olan 'Derin Kaos'un çekimleri Eylül ayında başlıyor.

Vizyon tarihinin de Mart ayında olmasını öngörüyoruz.

Bu arada projenin en önemli amaçlarından biri de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başkan'ı Recep Tayyip Erdoğan'a içine sinen güzel bir film izletmek.'