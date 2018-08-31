Büyük şehirlerdeki parklar ve yeşil alanlar, piknikçiler tarafından 'hoyratça' kullanılmaya devam ediliyor. Onlar sefalarını bitirip evlerinin yolunun tuttuktan sonra, geride iğrenç bir çöp ve talan görüntüsü kalıyor.

Peki bu parklarda güvenlik kameraları yok mu?

Elbette vardır. Yoksa bile olmalı. Güzellikleri çöpe çevirenlerin kimlikleri saptanmalı ve evlerine tıpkı trafik cezalarında olduğu gibi fotoğraflı ceza makbuzları gönderilmeli. Ama cezalar öyle 'dostlar alışverişte görsün' cinsinden değil, 'can acıtıcı' paralar olmalı ki, kimse bir daha çöpünü toplamadan gitmeye cesaret edememeli.

Başkan Erdoğan'ın 'Millet Bahçeleri' projesini gönülden destekliyorum. Ama bununla koşut 'park ve bahçe kültürünün' yerleştirilip geliştirilmesi için de milli bir seferberlik başlatılması gerektiğini düşünüyorum.