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YÜKSEL AYTUĞ
31 Ağustos 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Kovboyun sonu

Önce bir okurumun mektubunu yayınlamıştım, yıllardır 1'de pazar sabahları yayınlanan kovboy filmlerine itiraz ediyordu. ABD'nin alenen kuyumuzu kazdığı şu günlerde, buram buram propagandası kokan bu filmlerin yerine yerli yapımlar konulmasını savunuyordu. Bayramdan önce de ben yazdım. Dizilerin yokluğunda prime time kuşağını ipe sapa gelmez Amerikan filmleri istila etmişti. Herkesin milli direniş için dolar bozdurduğu bir dönemde bu saçmasapan filmlere akıtılan milyon dolarlar için televizyon yönetimlerini uyardım. Bir de baktım ki TRT 1, pazar sabahları kovboy filmleri yayınlamaktan vazgeçmiş. Son bir hafta içinde gördüm ki, özellikle atv ve TRT 1 ekranlarında ucuz Amerikan filmlerinin yerini Kore filmleri almış. (Kore yapımlarını kimse hafife almasın. Son yıllarda dizi ve film piyasamız, oradan devşirilenlerle ayakta duruyor) Tabii ki bütün bu olup bitenler ben yazdım diye gerçekleşmedi; aklın yolu bir. Ama televizyondaki 'milli seferberliğe' katkıda bulunmak da hoşuma gitmedi değil.

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