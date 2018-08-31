Bir dönem çocukların sevgilisi olan 'Sihirli Annem' dizisinin 'Periliçe'si Ayşen İnci, çocuklara ve ailelerine hizmet vermeye devam ediyor.

Ayşen İnci, şimdilerde çocukların yeni 'Masalcı Teyzesi' oldu. İnci, Youtube'da 'Periliçe'den Masallar' adıyla bir masal kanalı açtı.

Şimdilik sadece kendi yazdığı masalları anlatan İnci; klasik masallardaki şiddeti fark edince, masal yazıp çocuklara anlatmaya karar vermiş.

İnci şöyle diyor: "İncelemelerim sonunda masalların pek çoğunun inanılmaz vahşet ve saçmalıklarla dolu olduğunu gördüm. Bu yüzden bir pedagog desteğiyle ilerliyorum. Benim masallarımda birbirinin kafasını kesen şehzadeler, çocukları yiyen cadılar, dehşet saçan devler yok.

Hatta bir masalımın kahramanı, iyi yürekli bir üvey anne.

Parçalanmış ailelerin çok olduğu günümüzde 'hep kötülük düşünen, çocuktan nefret eden üvey anne' imajını yıkmak istedim. Böylesi masalların çocukların kafasında gereksiz soru işaretleri yarattığını düşünüyorum." Güzel bir sesten, çocuklarına temiz bir Türkçe ile 'güzel ve yararlı' masallar dinletmek isteyen ebeveynlere, 'Periliçe'den Masallar'a bir göz atmalarını tavsiye ediyorum.