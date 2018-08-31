Show Ana Haber'den bir diyalog: MUHABİR: Kazalar için önlem aldınız mı? VATANDAŞ: Evet, bütün önlemleri aldık. MUHABİR: Ama emniyet kemeriniz yok? VATANDAŞ: Evet yok. MUHABİR: Plakanız da yok. VATANDAŞ: Evet, az önce kaza yaptık!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.