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YÜKSEL AYTUĞ
31 Ağustos 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

Show Ana Haber'den bir diyalog: MUHABİR: için önlem aldınız mı? : Evet, bütün önlemleri aldık. MUHABİR: Ama emniyet kemeriniz yok? VATANDAŞ: Evet yok. MUHABİR: Plakanız da yok. VATANDAŞ: Evet, az önce kaza yaptık!

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