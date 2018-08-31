Hangi kanalı açsam birileri ya yemek tarifi veriyor ya da yemek masasında kapışıyor. Sadece yemek tarifi veren televizyon kanalımız bile var. Devir, 'homini gırtlak' devri. Aaah ah! 'Yemeğe' verdiğimiz önemi 'emeğe' versek bu halde mi olurduk...