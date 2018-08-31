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YÜKSEL AYTUĞ
31 Ağustos 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Zap’tiye

Hangi kanalı açsam birileri ya tarifi veriyor ya da yemek masasında kapışıyor. Sadece yemek tarifi veren televizyon kanalımız bile var. Devir, 'homini gırtlak' devri. Aaah ah! 'Yemeğe' verdiğimiz önemi 'emeğe' versek bu halde mi olurduk...

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