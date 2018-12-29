Sıra geldi her yıl sonu yaptığımız depo sayımına... Yakından Kumanda okurlarının merakla beklediği yılın lafları, gafları ve safları ile birlikte 2018'in ekranlarda iz bırakan olaylarını derlediğimiz üç günlük maratonun ilk günündeyiz. Eminim yine benim gibi siz de, 'Yahu bunca olay, gerçekten de bizim ekranlarımızda mı yaşandı?' diyerek hayretten hayrete düşeceksiniz. Öyleyse vakit geçirmeden depomuzda birikenleri sayıp dökmeye başlayalım...

Son yıllarda olduğu gibi 2018'de de ekranın rengi turkuvazdı. Medya dünyasında giderek ivmelenen Turkuvaz Medya Grubu'nun kanalları atv, a Haber ve a Spor, kendi alanlarında zirveden inmedi. Hem üstün reyting başarıları, hem sosyal medyada edindikleri güçlü yer, hem de ilkeli duruşlarıyla sektöre rehberlik ettiler. Nostalji kanalı a2, çocuk kanalı Minika ve aileye bu yıl eklenen ekonomi kanalı a Para'nın gördüğü büyük ilgi de grubun medya dünyasındaki hacmini artırdı. Diziler liginde atv hep zirvedeydi. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Sen Anlat Karadeniz'in geçen yıllardan devreden üstün reyting başarılarına bu yıl 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi bir fenomen de katılınca, 'Dizi atv'de izlenir' sloganının altı daha kalın bir çizgiyle çizilmiş oldu.

Programlar kategorisinde de atv'nin eline su döken olmadı. 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ve 'Esra Erol'da' programları, gündüz kuşağının liderleri oldu. 'Kim Milyoner Olmak İster?', bilgi yarışmalarında yine rakipsizdi. Nihat Hatipoğlu'nun programları ise her yıl olduğu gibi 2018'de de büyük bir ilgiyle izlendi.

Turkuvaz Medya Grubu'nun bünyesindeki kanal ve kişilere verilen rekor düzeydeki ödüller ise bu yıl elde edilen başarının bir başka önemli göstergesi oldu.