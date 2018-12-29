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YÜKSEL AYTUĞ
29 Aralık 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Yılın lafları

, gecesi sesi soluğu çıkmayan 'ye canlı yayında telefonla mesaj atıp "Niye konuşmuyorsunuz?" diye sordu. Muharrem İnce'den gelen iki kelimelik yanıt tüm seçimi özetliyordu: "Adam kazandı."
"Milano'daki butikler tanıyorlar beni. Defile kreasyonlarını çıkartıyorlar bana. Onun için benden sonra giyiyor benim giydiklerimi..." ('ın 'Magazin D'ye söyledikleri)
"Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere..." Adı '21. Halay Komutanı'na çıkan 'in 'Söylemezsem Olmaz'daki sözü)
Haber ilginçti: 'Ölmeden önce mezar taşını yaptırana yüzde 50 indirim.' Star Ana Haber'in konuyla ilgili alt yazısı daha da ilginçti: 'Ölü yatırım!'
'nın sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekti: 'Tecavüzcüler ameliyatla kadın yapılsın, ömür boyu genelevde çalıştırılsın, kazançlarıyla üniversiteli kızlara burs verilsin."

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