İsmail Küçükkaya, seçim gecesi sesi soluğu çıkmayan Muharrem İnce'ye canlı yayında telefonla mesaj atıp "Niye konuşmuyorsunuz?" diye sordu. Muharrem İnce'den gelen iki kelimelik yanıt tüm seçimi özetliyordu: "Adam kazandı."

"Milano'daki butikler tanıyorlar beni. Defile kreasyonlarını çıkartıyorlar bana. Onun için Jennifer Lopez benden sonra giyiyor benim giydiklerimi..." (Demet Akalın'ın 'Magazin D'ye söyledikleri)

"Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere..." Adı '21. Halay Komutanı'na çıkan Mahmut Tuncer'in 'Söylemezsem Olmaz'daki sözü)

Haber ilginçti: 'Ölmeden önce mezar taşını yaptırana yüzde 50 indirim.' Star Ana Haber'in konuyla ilgili alt yazısı daha da ilginçti: 'Ölü yatırım!'

Ebru Şancı'nın sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekti: 'Tecavüzcüler ameliyatla kadın yapılsın, ömür boyu genelevde çalıştırılsın, kazançlarıyla üniversiteli kızlara burs verilsin."