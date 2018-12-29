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YÜKSEL AYTUĞ
29 Aralık 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Yılın safları

'Yaparsın Aşkım'da sunucu , kocalardan birine sordu: "En son ne zaman romantik bir yemek yediniz?" Adamın verdiği karşılık herkesi şaşırttı: "Baş başa mı?"
'Survivor'daki Anlat Bakalım'da Sema, takım arkadaşı Adem'e 'Kul' kelimesini anlatmaya çalışıyordu: SEMA: Biz Allah'ın nesiyiz? ADEM: Cezası...
'Yaparsın Aşkım'da yarışmacı hanımefendi eşinin devirdiği çamı anlattı: "Üzerime çöp poşeti geçirip arkada bulaşıkları yıkıyordum. Eşim geldi, 'Çöp poşeti sana ne kadar yakışmış' dedi..."
"Ben bugün karı koklayan adamım:" (Pazartesi saat 11.30 sularında FM sunucusunun kar yağışıyla ilgili tahminlerini dile getirirken söylediği cümle)
"Benim duygularım tamamen duygusal..." (Popstar yarışmacısı Ayhan Canbaşı'nın sözü)

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