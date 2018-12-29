'Yaparsın Aşkım'da sunucu İlker Ayrık, kocalardan birine sordu: "En son ne zaman romantik bir yemek yediniz?" Adamın verdiği karşılık herkesi şaşırttı: "Baş başa mı?"

'Survivor'daki Anlat Bakalım'da Sema, takım arkadaşı Adem'e 'Kul' kelimesini anlatmaya çalışıyordu: SEMA: Biz Allah'ın nesiyiz? ADEM: Cezası...

'Yaparsın Aşkım'da yarışmacı hanımefendi eşinin devirdiği çamı anlattı: "Üzerime çöp poşeti geçirip arkada bulaşıkları yıkıyordum. Eşim geldi, 'Çöp poşeti sana ne kadar yakışmış' dedi..."

"Ben bugün karı koklayan adamım:" (Pazartesi saat 11.30 sularında TRT FM sunucusunun kar yağışıyla ilgili tahminlerini dile getirirken söylediği cümle)

"Benim duygularım tamamen duygusal..." (Popstar yarışmacısı Ayhan Canbaşı'nın sözü)