CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, artık iyice alıştığımız gaflarını 2018'de de tam gaz sürdürdü. İşte Kılıçdaroğlu'nun geçen yıl devirdiği çamlardan birkaçı: Kılıçdaroğlu'nun kendini yakan vatandaşla ilgili söylediği "Meclis'in önünde ne işin var, kendini yakacaksan Saray'ın önünde yak" şeklindeki sözleri yılın siyasi gafı olmaya adaydı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı bir konuşmada söze "Atatürk'ün lafını hiç unutmamak lazım. Hattı müdafaa..." diye başladı, sonra cümlenin gerisini unuttu, önündeki prompter'dan yardım almak zorunda kaldı. (Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır - Mustafa Kemal Atatürk)

Adı Gafman'a çıkan Kılıçdaroğlu, bu kez de Zafer Bayramı'nın tarihini karıştırıp 30 Ağustos yerine "29 Ağustos" deyiverdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında, "Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir, barıştır demişti Yaşar Kemal" ifadesini kullandı. Ancak o sözler Haydar Ergülen'e aitti.