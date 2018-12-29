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YÜKSEL AYTUĞ
29 Aralık 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Yılın gaf şampiyonu Kılıçdaroğlu

lideri Kemal , artık iyice alıştığımız gaflarını 2018'de de tam gaz sürdürdü. İşte Kılıçdaroğlu'nun geçen yıl devirdiği çamlardan birkaçı: Kılıçdaroğlu'nun kendini yakan vatandaşla ilgili söylediği "Meclis'in önünde ne işin var, kendini yakacaksan Saray'ın önünde yak" şeklindeki sözleri yılın siyasi gafı olmaya adaydı.
Kılıçdaroğlu, yaptığı bir konuşmada söze "Atatürk'ün lafını hiç unutmamak lazım. Hattı müdafaa..." diye başladı, sonra cümlenin gerisini unuttu, önündeki prompter'dan yardım almak zorunda kaldı. (Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır - )
Adı Gafman'a çıkan Kılıçdaroğlu, bu kez de Zafer Bayramı'nın tarihini karıştırıp 30 Ağustos yerine "29 Ağustos" deyiverdi.
Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında, "Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir, barıştır demişti " ifadesini kullandı. Ancak o sözler Haydar Ergülen'e aitti.

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