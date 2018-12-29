'Beyaz Show'da konuk Koray Avcı, yerine geçerken yanlışlıkla koltuktaki mikrofonun üzerine oturunca Beyaz diline hakim olamadı: "Aman!.. Kim bilir sonra şarkıları nerenle söyleyecektin!"

'Çalar Saat'e konuk olan Prof. Dr. Hidayet Akdemir, "Elektriği bulan Newton" deyiverdi. İsmail Küçükkaya hemen düzeltti: "Edison."

Sunucu İlker Ayrık, 'Yaparsın Aşkım'da yarışmacı Betül'e sordu: "Kocanızı bir turşuya benzetseniz, hangisi olur?" Yarışmacı bir an bile tereddüt etmedi: "Hıyar olurdu, kesin."

Beyaz, şovuna konuk ettiği Leyla Lydia Tuğutlu'nun cep telefonunu karıştırırken, Whatsapp uyarısını mesaj sanarak, okudu: "Daha fazlası için dokunun..."

İsmail Küçükkaya, haftanın lig maçlarını değerlendirirken, "Bu maçın sonucu da üç ihtimalli olabilirdi" dedi. İyi de, başka ihtimal var mı ki...