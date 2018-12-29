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YÜKSEL AYTUĞ
29 Aralık 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Yılın gafları

''da konuk Koray Avcı, yerine geçerken yanlışlıkla koltuktaki mikrofonun üzerine oturunca Beyaz diline hakim olamadı: "Aman!.. Kim bilir sonra şarkıları nerenle söyleyecektin!"
''e konuk olan Prof. Dr. Hidayet Akdemir, "Elektriği bulan Newton" deyiverdi. hemen düzeltti: "Edison."
Sunucu , 'Yaparsın Aşkım'da yarışmacı Betül'e sordu: "Kocanızı bir turşuya benzetseniz, hangisi olur?" Yarışmacı bir an bile tereddüt etmedi: "Hıyar olurdu, kesin."
Beyaz, şovuna konuk ettiği 'nun cep telefonunu karıştırırken, uyarısını mesaj sanarak, okudu: "Daha fazlası için dokunun..."
İsmail Küçükkaya, haftanın lig maçlarını değerlendirirken, "Bu maçın sonucu da üç ihtimalli olabilirdi" dedi. İyi de, başka ihtimal var mı ki...

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