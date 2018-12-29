2018'e damga vuran en anlamlı ekran kampanyası ise Müge Anlı'nın önderliğinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himaye ve desteğiyle atv ekranlarındaki 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında başlatılan okuma-yazma seferberliğiydi. Başkan Erdoğan ve Emine Hanım, programa görüntülü bağlantıya katılıp Müge'nin başlattığı okuma-yazma seferberliğinin startını verdiler ve "Bu kampanyada biz de varız" dediler. Kampanya süresince yaklaşık 800 bin vatandaşımızın okuma-yazma öğrenmiş olması ise son derece mutluluk vericiydi.