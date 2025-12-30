Yakından Kumanda'nın geleneksel yıl sonu kasa dökümü bugün itibarıyla start alıp, yarın da devam edecek. Ekranda 365 gün boyunca izlediklerimizi bir arada görünce eminim siz de en az benim kadar şaşıracaksınız.

Geride bıraktığımız yıl, televizyon sektöründe değişim ve dönüşümün miladı oldu. İşte Yakından Kumanda farkıyla 2025'in televizyon röntgeni:

Dijital platformlar ve internet uygulamaları yüzünden televizyonda "prime time" kavramı zayıfladı.

Diziler haftalık değil, "stratejik bölümlü" yayınlanmaya başladı.

Mini diziler (6-8 bölüm) ana format haline geldi.

Bu durum özellikle ulusal kanalları dizi sayısını azaltmaya itti.

Yapay zekanın televizyon sektöründeki rolü arttı.

2025, yapay zekânın "arka plan"dan çıkıp yaratıcı sürece dahil olduğu yıl oldu.

Senaryo taslakları, yapay zeka uygulama tekniği AI ile oluşturuldu.

Sanal karakterler gerçek oyuncularla aynı sahneyi paylaştı.

Haber bültenlerinde AI sunucular denendi. Bu gelişme, senaristler ve oyuncular arasında ciddi etik tartışmalar yarattı.

2025, birçok efsane dizinin veda yılı oldu. "Uzun soluklu dizi devri" yerini kısa ama etkili yapımlara bıraktı.

Bölüm süreleri 140 dakikadan 90 - 100 dakikaya indirildi.

Haftalık yetişmeyen senaryo krizi hafifledi.

Hikaye temposu yükseldi.

Bu adımlar, Türk dizilerinin uluslararası pazarda daha rahat satılmasını sağladı. 2025'te Türk dizileri Latin Amerika, Orta Doğu ve Avrupa'da rekor izlenmeler elde etti.

Türkiye, ABD'den sonra en çok dizi ihraç eden ülke haline geldi.

Dijital platformlara özel Türk yapımları arttı.

"Dram artı toplumsal mesele" teması öne çıktı.

Özellikle mini diziler büyük ilgi gördü.

Gerçek hikayelere dayanan belgesel diziler yükselişe geçti.

Suç belgeselleri, toplumsal olay anlatıları ve sanatçı biyografileri öne çıktı.

Belgesel, ilk kez "ana akım izleme" seviyesine çıktı.

Canlı yayın, 2025'te hâlâ televizyonun en güçlü kozu oldu.

Reklam modeli değişti: Ürün yerleştirme zirve yaptı.

Klasik reklam kuşakları, yerini; dizi içine gömülü markalara, hikayeyle uyumlu sponsorluklara ve Dijital + TV eş zamanlı kampanyalara evrildi.

Reklam filmleri yapay zeka ile hazırlanır oldu.



YILIN GAFLARI

Batman'daki bir hastanenin ameliyathanesinden çıkan doktor "İmam'a söyleyin, Yasin'i alıp gelsin" deyince hasta yakınları ağıt yakmaya başlıyor. Meğer olay yanlış anlaşılmış. Dr. İmam ve Dr. Yasin, servisteki diğer sağlık görevlileriymiş!

Üniversite mezunu Ceyda kızımız, "Atasözüne göre hangisi yaşken eğilir?" sorusuna "Ağaç" yerine "Bahçe hortumu" deyince ilk soruda elendi.

İzmirli sabık işadamı G.K.'nın şirket hesabından 180 bin lira ödeyip kendisine Yılın İş İnsanı ödülü verdirttiği ortaya çıktı.

TRT Haber sunucusu, uzman doktora sordu: "Demir eksikliği için demir döküm tencere ve tava kullanmanın faydası olur mu?" Ah şu demir eksikliği...

Annem Ramazan ile babam da Ramazan'ın karısı ile kaçtı." (Esra Erol'da Ali Osman'ın sözleri)

Halk TV'deki Ramazan programı da cami görüntüleri eşliğinde "Oturmuş kumar oynar ah ciğerimin köşesi" şarkısı söylenmesin mi?

Samsun'da aynı aileden 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan toprak kaymasının enkazı arasında benzin firmasının diktiği "Deprem Toplanma Alanı" tabelası çıkmasın mı?



YILIN LAFLARI

Ankara'daki down sendromlu çocuğun alınmadığı oyun merkezinde bir çocuk pankart açtı: "Oynatmadığınız arkadaşım özel çocuk. Asıl hasta sizsiniz."

Serdar Ortaç, şarkılarının birbirine benzediği eleştirisini Haber Global'de şöyle yanıtladı: "Benzemezse başka bir yerden yürütmüşümdür."

Esra Erol'daki ilginç diyalog: Kocasını terk edip başka bir adama kaçan kadın, ondan da ayrılmış ve pişman olmuş. Esra soruyor: "Buraya neden geldin?" Kadının cevabı: "Rezil olmak için..."

Yanan evden güçlükle kurtarılan çocuk: "Ne olur beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok!.."

Kanal D Haber'deki spor mağazası sahibinin sözleri: "Beyzbol sopası alan çok ama topunu alan yok..."

Fransa'daki bir kilisenin kapısında şöyle yazıyor: "Bu kiliseye girdiğinizde muhtemelen Tanrı'nın sesini duyacaksınız ama ona telefonla ulaşamazsınız. Telefonunuzu kapattığınız için teşekkür ederiz. Eğer onu görmek isterseniz, aracınızı sürerken mesaj atabilirsiniz."

"Benim adıma sizden para, kontör filan isteyen olursa verin lütfen. Beni elin dolandırıcısına mahcup etmeyin." (Sosyal medyadan)



YILIN SAFLARI

Çevirmedeki polis: "Kış için nasıl bir tedbir aldınız?" Sürücü: "Altıma uzun don giydim komiserim."

Yenidoğan Çetesi Lideri Fırat Sarı: "Biz bebek öldürüyorduk da savcı neden 'Durun' demedi? Ölümlerden savcı sorumlu."

TV'deki Zahide Yetiş'in programında Bilal'e soruluyor: "Eşine şiddet uyguluyor muydun?" Cevap: "Şiddet uygulamıyordum, dövüyordum!.."

Suruç'ta insanların yıllardır önünde dua edip dilekte bulundukları türbedeki mezar boş çıktı.

Show Haber muhabiri: "Kaç yaşındasınız?" Yaşlı amca: "Bilmiyorum, çünkü her sene değişiyor."

Asuman Krause, Aileler Yarışıyor'da sordu: "Sevmediğiniz halde nazik davranacağınız birini söyleyin." Yarışmacı Süleyman Amca eve döneceğini unutarak heyecanla butona bastı: "Eşim!.."

Üzerinden 50 bin lira çıkan dilenci H.N. beyinleri yaktı: "Ben dilenmedim. Bu paralar benim üzerimden çıkmadı. Paralar uzaydan gelmiş. Ben de buraya uzaydan geldim. Jüpiter ile Medine arasında yaşıyorum."

Define için kaçak kazı yaparken yakalanan Vanlı dayıdan jandarmaya itiraz: "Ferhat dağları delerken aşk, biz delerken suç oluyor, öyle mi?"

Bartın'da hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (34), evinde saklandığı bazanın içinde yakalanınca, polislerin "Burada ne yapıyorsun?" sorusuna "Başım dönüyordu, burada yatıyordum" cevabını verdi.



5 SANİYELİK "DİZİ" DÖNEMİ

Dizilerin sürelerinin kısalmasını bekliyordum ama bu kadar "çekeceğini" de ummuyordum doğrusu.

İnternette yapay zeka yardımıyla çekilen 5 saniyelik dizi dönemi başladı. Bir konu ve belli karakterler çevresinde gelişen senaryo, 5 saniyelik dizi bölümleri halinde sanal medyada yer alıyor. Bu yeni akıma "dikey dizi" deniliyor. Hani zor arsa bulunan, toprağı kıymetli yerlerde (Hong Kong, New York gibi) dikine yapılaşma ile gökdelenler inşa edilir ya, bu da o hesap.

Son günlerde; Maskeli Beşler, Türkler Çıldırmış Olmalı, G.D.O Karakedi, Pak Panter gibi komedi/ aksiyon filmlerinin reji koltuğunda oturan ünlü yönetmen Murat Aslan'ın yaptığı dikey dizi 10 Numara'nın teaser denilen gizemli tanıtımlarının tiryakisi oldum. Şiddetle tavsiye ederim.



2025'DE YİTİRDİKLERİMİZ

Eminim, hepsini bir arada görünce siz de benim gibi dehşete kapılacaksınız. Meğer 2025'in bizden ne çok "alacağı" varmış... Allah cümlesine gani gani rahmet eylesin...

Ferdi Tayfur (2 Ocak) / Selim İleri (8 Ocak) Bedia Ener (13 Ocak) / Deniz Arman (24 Ocak)/ Kâhtalı Mıçe (Mustafa Kâhtalı) (15 Şubat) / Muhammed Emin Gümüşkaya (18 Şubat) / Edip Akbayram (2 Mart) / Şinasi Yurtsever (16 Mart) / Tanyeli (17 Mart) / Osman Sınav (20 Mart) / Filiz Akın (21 Mart) / Volkan Konak (31 Mart) / Sırrı Süreyya Önder (3 Mayıs) / Balık Ayhan (Ayhan Küçükboyacı) (13 Mayıs) / İlhan Şeşen (26 Mayıs) / Şimal (30 Mayıs) / Ümit Aktan (7 Ağustos) / Güllü (26 Eylül) / Arif Erkin Güzelbeyoğlu (16 Ekim) / Faik Çetiner (25 Ekim) / Engin Çağlar (1 Kasım) / Ahmet Gülhan (3 Kasım) / Muazzez Abacı (12 Kasım)



YENİ YILA GİRDİĞİMİZE EMİN MİSİNİZ?

Takvimimi son bir kez kontrol ettim, gerçekten yeni bir yıla giriyor muyuz diye... Neden mi bu hisse kapıldım?

Gazze'de çocuklar ölmeye devam ediyor.

Sudan'da dehşet sürüyor.

Uygur Türkleri, hâlâ Çin zulmünden kurtulmuş değil.

Rusya - Ukrayna savaşı devam ediyor.

Kadın cinayetleri dur durak bilmiyor.

Ağırlaştırılmış cezalara rağmen trafik magandaları araçlarından inip dehşet saçmayı sürdürüyor.

Büyük şehirlerin dayanılmaz trafiği ömürleri tüketiyor.

Çocuklar cep telefonu ve tabletleri bir türlü ellerinden bırakamıyor.

Esnafın vicdansızı, kafasına göre etiket değiştirmeye devam ediyor.

Gıda sahtekârları milleti zehirlemekten vazgeçmiyor.

Yaşlılar telefonda dolandırılmaya doymuyor. Sahi; hangi yılı bitirmişiz, hangisine girmişiz, gerçekten bir önemi kaldı mı?



YILIN LAFI

İsrail bombardımanında yaralanan adamı hastanede gören TV muhabirleri mikrofon uzatıp, "Video çekelim de Müslümanlara seslen" dediler. Adam, "Müslümanların hepsi ölmüş olmalı, yoksa bu durumda olmazdık" dedi.



YILIN GAFI

Buika ile Volkswagen Arena'da sahne alan Kibariye, ünlü şarkıcıya övgüler yağdırırken; "Kalbi o kadar temiz ki, güzellik hiçbir zaman önemli değil" sözleriyle pot kırdı.



YILIN SAFI

"Her sene yeni bir yıla giriyoruz." (Aleyna Tilki'nin filozofları kıskandıran sözü)



YARIN: 2025 "İHYANIN" VE "ARINMANIN" BAŞLADIĞI YIL OLDU... YILIN KAFİYELİ EN'LERİ... 2025'DE BAŞARDIKLARIM... YILIN LAFLARI, GAFLARI VE SAFLARI'NA DEVAM...