Uzun süredir dizi dünyasından uzak kalan Hülya Avşar, çok iddialı bir rolle geri dönüyor. Avşar, Atv'nin büyük heyecan ve merakla beklenen Aynı Yağmur Altında adlı yeni dizisinde başörtülü Fazilet Aydın karakterine hayat verecek.

Hülya Avşar'ın sosyal medyasından paylaştığı set görüntüleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. 4 yıl aradan sonra setlere dönen Hülya Avşar'ın yeni imajına pek çok yorum yapıldı.

Baba Yapım imzası taşıyan ve Ali Balcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Aynı Yağmur Altında dizisinin çekimleri ise Londra'da başladı. Şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasına giren dizinin kadrosunda Avşar'ın yanı sıra Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt ve Türkü Turan yer alıyor.

Film de Atv'de izlenir

"Dizi Atv'de izlenir" sloganı her sezon geçerliliğini sürdürürken, kanalın filmleri de sinema severleri mutlu ediyor.

Geçen haftalar içinde Şımarık, Bergen, Dilberay, Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, 3391 KM (Gişede 1 milyona yakın izleyiciye ulaştı) gibi filmlerle sinema salonlarını evlerimize taşıyan Atv, Hızlı ve Öfkeli 10 (Orijinal adı 'Fast X' - TV'de ilk kez yayınlandı), Adalet Savaşı (Orijinal adı 'The Prosecutor' - Donnie Yen'in son filmi ve gerçek bir hikayeden uyarlanmış), Panda Plan (Jackie Chan filmi, TV'de ilk kez yayınlandı) gibi yabancı yapımları ekrana sürerek bu kulvarda da ne kadar iddialı olduğunu kanıtladı.

Atv'nin önümüzdeki günlerde ekranlara getireceği filmler ise şöyle:

Yerli: Nasipse Olur. Yabancı: The Shadow's Edge (Jackie Chan filmi, TV'de ilk kez yayınlanacak, dünya çapında 150 milyon dolardan fazla hasılat yaptı), Bebek Firarda (Orijinal adı 'Baby's Day Out - Nostalji kuşağı tadında), Evde Tek Başına (Orijinal adı 'Home Alone - Nostalji kuşağı tadında).

Herkese iyi seyirler.

Yok böyle tuzak!

"Uyanıklığın Nirvana'sı" Eskişehir'de yaşandı. Geleneksel Sucuk Festivali'nde müzik yapan DJ'in yanına gelenler, "Arkadaşımız için şu şarkıyı çalar mısınız?" diye ricada bulundular. İyi niyetli DJ de isteği geri çevirmeyip şarkıyı çaldı. İstek sahipleri de bu performansı cep telefonlarıyla kaydettiler.

İşin aslı ise mahkeme celbi geldikten sonra ortaya çıktı. Meğer o kişiler, eser sahibinin yakınlarıymış. Elde ettikleri kayıtla da telif davası açmışlar.

Şimdi organizatör Servet Şan, 120 bin liralık ceza ile karşı karşıya...

Zap'tiye

Fotoğrafçı, açlığın ve sefaletin fotoğrafını çekmek istemişti. O ise aç olduğunu düşünüp, elindeki lokmayı uzattı...

Şeref kürsüsü

Bursa'da yerde bulduğu 20 bin lirayı emniyete alıp saatlerce sahibini bekleyerek sonunda teslim eden Serdar Çelik'in sözü de çok anlamlıydı: "Ağlayanın malı, gülene yar olmaz."

Ne demiş?

Avukat Ergün Kazanır'ın paylaşımı: Her gün daha ilginç sorular geliyor. Son gelen bomba: "Süt anneme mirasçı olabilir miyim?" 6 aydan fazla içtiysen niye olmasın diye cevap verecektim ama 6 ay anne sütü içse bunu asla sormazdı.