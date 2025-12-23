Çile çekip de Hak yolundan ayrılmayan ve isyan etmeyenler için çoğu zaman anlamını bilmeden ettiğimiz bir sözdür: "Allah, Hazreti Eyüp sabrı vermiş..."

Peki nedir Hazreti Eyüp sabrı? Geçen hafta Atv'deki Kur'an ve Sünnet programında Prof. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu anlattı. Hem de Şanlıurfa'daki Hazreti Eyüp'un türbesinin önünden.

Hazreti Eyüp, söylemesi gereken şeyler karşısında suskun kaldığı bir gün, Allah'ın (CC) sınavına tabi tutuldu. Önce 13 evladını kaybetti. Ardından tüm mal varlığı heba olup türlü hastalığa mahkum oldu. Ama tevekkülü elden bırakmadı. Yatağında hasta yatarken hanımına sordu: "Ben kaç yaşındayım?" Karısı "80" dedi. "Peki kaç yıldır hastayım?" Karısı: "7 yıldır." Hazreti Eyüp: "Demek ki şikayet etmek için daha 73 yıl hasta kalmam gerekir."

Bunun üzerine Allah-u Teala bir gün ona "Kalk ve ayağını şurada yere vur" buyurur. v, denileni yapınca ayağının altındaki topraktan su fışkırır. O sudan içer ve o suyla yıkanır. Bir anda hastalıklarından eser kalmaz. Daha sonra Allah (CC) ona tüm dünyalığını adeta yağdırır. Eskisinden daha zengin olur ve evlatlarına kavuşur.

Kıssadan hisse: Allah (CC) daima sabredenin, inancını koruyanın ve tevekkül gösterenin yanındadır.



Güllü'nün hayatı film olur mu?

Eminim; yapımcılar, senaristler, yönetmenler şimdiden notlarını alıyordur. Zira Güllü'nün yaşadıkları ve yaşayamadıkları, gişe hayali kuran hikaye avcılarının iştahını iyice kabartmıştır. Hele bir hukuki süreç tamamlansın, muamma çözüme kavuşsun, "Güllü'yü filanca oynayacak" haberleri birbirini kovalamaya başlar.

Güllü, 15 Ekim 1973'de Almanya'da gurbetçi bir Roman ailesinin kızı olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve liseyi Hamburg'da okudu. Ailesinin maddi durumu iyi değildi. Okumayı çok istemesine rağmen eve para getirmek için gece kulüplerinde şarkı söylemeye başladı. Reşit olmadığı için gazinolarla sözleşme imzalayamadığından, şarkıcılığa ara verip yeniden okuluna döndü. 1990'larda "Kasımpaşalı Güllü" adıyla tanındı. 1996'da müzik yapımcısı Gürol Gülter ile evlendi. Eşi ona sahneyi yasakladı. Bu evlilikten Tuğyan Ülkem ve Tuğberk Yavuz adlı iki çocuğu oldu. 2002'de boşanmasının ardından müzik kariyerine geri döndü.

Hayatının büyük bölümü alkol bağımlılığının gölgesinde geçen Güllü, 2008 yılında Kartal Yakacık'ta alkol komasına girerek hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi. 2016'da bir borç nedeniyle altı gün hapis yattı.

Gerisini ise biliyorsunuz... Böyle bir yaşam öyküsünden bir değil, bir kaç film çıkar.



En çekici Yüksel!

Ata Demirer - Turkcell reklam işbirliği, ekranlara eğlence katmaya devam ediyor. Kaliteli komedi dizileri ve filmlerine hasret kaldığımız bir dönemde Ata Demirer'in rol aldığı kampanya sayesinde insanların yüzü gülüyor.

Reklam serisinin son filminde Ata'yı "Çekici şoförü Yüksel" olarak izliyoruz. (Bu aralar reklamlarda "Yüksel" ismi pek popüler. Kenan Doğulu da her akşam sahneden Doktor Yüksel'i anons edip duruyor)

Çekici Yüksel reklamında en çok da kamyonun arka camında yazana gülüyorum: "Trip dışında her şeyi çekerim." Reklamın, ilk kez 20 Aralık'taki Dünya Trip Günü'nde seyirciyle buluşması da ayrı bir hoşluk oldu doğrusu.



Zap'tiye

Daha gelmeden yeni yıla bile zam yapmışlar!

Şeref kürsüsü

Yolda buldukları, içinde 1,3 milyon liralık altın bulunan çantayı sahibine ulaştıran 13 yaşındaki Samir Hasanova ile 12 yaşındaki Selim Bayhan'ı ve onları yetiştiren ailelerini gönülden kutluyorum.

Ne demiş?

Yağmur Atacan'ın, eşi Pınar Altuğ ile arasındaki yaş farkını soran muhabire yanıtı: "Yaş farkının kapanması zor. Pınar da aynı anda büyüdüğü için kapatamam. 20 yıldır birlikteyiz, ne yapayım abi?"