Evet, yakında hayvanlarla konuşabileceğiz. Yapay zeka şu sıralarda hayvanların iletişim davranışlarını ve çıkardıkları sesleri çözümleme konusunda büyük ilerleme kaydetti. Earth Species Project adlı yazılım şirketinin sahibi Megan Sullivan, hayvanların dilini çözmeye çok az kaldığını açıkladı.

Peki hayvanlarla konuşursak ne olur? Hayal gücüm şu maddeleri sıraladı.







Sizi çok sevdiğini sandığınız kedinizin aslında sizden nefret ettiğini ve ilk fırsat bulduğunda evden kaçacağını öğrenebilirsiniz.

Evdeki köpeğinizden aldatıldığınız haberini alabilirsiniz.

Mezbahalar kapanır. Kimse kendisiyle konuşan bir hayvanı kesemez, tüm dünya vegan olur.

Kediler dünyanın efendisi haline gelir.

Su içene neden yılan dokunmadığını ilk ağızdan öğreniriz.

Öküzlerin kendi aralarında konuşurken kabalık yapana "İnsanlığın lüzumu yok" dediklerinden haberdar oluruz.

Dedikodu için komşuya gitmez, kümese gireriz.

Tüm sokak hayvanlarını evlat edinip, barınakları hayvanlara eziyet eden insanlarla doldururuz.



Defalarca defa (!) söyledim

Bu aralar haber spikerlerinin ve sahadaki muhabirlerin diline, beni sinir eden bir ifade yapıştı: "Defalarca kez..." Yahu bu nasıl bir kelime ziyan lığıdır? "Defalarca" dediğinizde biz bunun "çok sayıda" olduğunu anlamayacak mıyız yani? Bu "Defalarca kez" sakilliği de nedir? "Defa" zaten "Kez" demek değil mi? Ekranda "Defalarca defa" dediğinizi ne zaman fark edeceksiniz acaba?

Bu köşede yıllarca "Geri iade", "Tabii ki de" ve "Ticari taksi" ifadeleriyle mücadele edip, belli bir oranda başarılı oldum. Darısı "Defalarca kez" gülünçlüğünün başına...







Değirmenin suyu

İhanet iddiasıyla Ömer Sarıgül'e boşanma davası açan Revna Sarıgül'ün isteklerini duydunuz mu? İki çocuğu için 1,8 milyon aylık nafaka. Kendisi için aylık 1,5 milyon lira harçlık. Tazminat için de 1,5 milyar lira...

Ne diyeyim? İsteyenin bir yüzü... Asıl merak ettiğim, Ömer Sarıgül'ün aylık kazancı. Daha da büyük merakım, Ömer Sarıgül'ün vergi sıralamasındaki yeri.

Öyle ya, yıllarca aynı yastığa baş koyduğu hayat arkadaşı onun kazancını bilmeyecek de kim bilecek? Bunca parayı talep ettiğine göre servetin ucu bucağı yok sanırım..



Gaf kürsüsü

BeIN Sports'ta Kocaelispor - Antalyaspor maçını anlatan spiker, Kocaelisporlu futbolcular tarafından tribünlere forması gösterilen Uğurcan Bekçi'nin vefat ettiğini söyledi. Oysa silahlı saldırıda yaralanan talihsiz futbolcu, hastanede tedavi altındaydı.







Zap'tiye

Pakistan'da Sattar Buksh isimli adam bir kahve dükkanı açtı. Starbucks'ın mahkemeye verdiği adam "Bu benim ismim ve fotoğrafım" diyerek davayı kazandı.



Ne demiş?

TYT'deki programında Seda Sayan "Kadının eli erkeğin vücudunu yeniler" deyince, konuğu Profesör Oytun Erbaş dayanamadı: "E tabii sen bu konularda uzmansın. Ağanın eli tutulmaz."