Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri son dönemde hız kesti diye sevinirken, okuduğunuzda sizin de şok olacağınız bir boşanma haberim var! Sosyetenin ünlü ismi Ender Mermerci'nin büyük kızı Tansa Mermerci Ekşioğlu ile 21 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Can Ekşioğlu, tek celsede boşanmış. Evet, yanlış okumadınız...







Lise yıllarında başlayan ve yedi yıl süren aşklarına, yedi yıl ara verseler de; 2004 yılında, Tansa Hanım'ın doğum günü olan 29 Ocak'ta nikah masasına oturan Ekşioğlu çiftinin evliliği geçen ay tek celsede bitmiş! Mehmet Pars (20) ve Sinan San (18) adında boylarınca iki oğulları olan ve herkesin çok mutlu olduklarını düşündüğü çiftin boşanma nedenini merak edip araştırdım. Sosyete konuşulanlara göre, çiftin arasına üçüncü bir şahıs değil, Can Bey'in son birkaç yıldır kendini kaptırdığı spiritüalizm girmiş! Kişisel gelişim, içsel huzur ve maneviyat arayışı gibi konulara kafa yoran ve bunun için sürekli seyahatte olduğu söylenen Can Bey'in bu yüzden evliliği yürümemiş. Evliliğin bitme nedenini öğrenen sosyete şokta. Çünkü sosyetede, bu yüzden biten evlilik sanırım ilk oluyor.







EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYDİ

Tansa Mermerci Ekşioğlu'na 2021 yazında pankreas kanseri teşhisi konmuş, aynı yılın ekim ayında da ameliyat olup kanserli hücrelerinden kurtulmuştu. Yoğun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Tansa Hanım'a bu zor döneminde en büyük desteği, annesi Ender Mermerci, kardeşleri Yosun Reza ve Derin Mermerci ile eşi Can Ekşioğlu vermişti. Böylesi kötü bir badireyi atlattıktan sonra, boşanması üzücü oldu tabii ama ikisinin de yolu açık olsun.







GEMİADAMI OLDU!

Dört ay önce teknesiyle Palma de Mallorca'dan yola çıkan Etel Baler, İspanya, Fransa ve İtalya'nın sahil şeritlerinde tatil yapıp Komşu'nun ne kadar adası varsa uğrayıp sonunda dümeni Türk karasularına kırmıştı. Bodrum'a demir atan Etel Hanım, meğer kursa gitmiş, sınavları verip 'Gemiadamı Cüzdanı' almış, Önceki gün belgesini paylaşan Etel Hanım, altına da "24 metre altı her türlü yüzen şeyi kullanmaya belgem var. Tanıyanlar bilir; öğrenmeyi severiz" notunu düştü. Bravo doğrusu...







SEVENLERİNİ KORKUTMUŞ

Usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu'nun Bodrum'da sevenlerini korkuttuğunu öğrendim. Yazın Bodrum'da yaşayan Ali Poyrazoğlu, ciddi bir rahatsızlık geçirmiş ve yakınları tarafından hastaneye götürülmüş. Özel bir hastaneye kaldırılan Poyrazoğlu'na doktorlar, ağır zatürre ve böbrek yetmezliği teşhisi koymuş ve hemen tedaviye alınmış. Neyse ki bir haftalık bir tedavi sürecinin ardından iyileşmiş ve geçen hafta sonu da taburcu olmuş. Yakınları, usta sanatçının sağlığına kavuşmasıyla derin bir nefes almış.