'En Zengin 100 Türk' listesinin demirbaşı, 78 yaşındaki Tuncay Özilhan, adını taşıyan tek erkek torununun mürüvvetini görmeye hazırlanıyor. Büyük kızı Türkan Özilhan ile Kasım 2023'te boşandığı eşi Ziya Tacir'in evliliğinden dünyaya gelen torunu Tuncay Tacir, uzun süredir flört ettiği Öykü Albayrak ile evlenmeye karar vermiş.







27 yaşındaki Tuncay Tacir ile Şebnem-Ergenekon Albayrak çiftinin kızları Öykü Albayrak, 20 Eylül'de, Haliç kıyısındaki ünlü otelde vuslata erecek. Haziran ve temmuz aylarında teknesiyle Ege kıyılarında tatil yapan Türkan Hanım'ın bir süredir ortalarda gözükmemesinin nedeni düğün telaşıymış meğer.







Bu arada oğlu İzzet Özilhan'dan biri kendi adını taşıyan iki kız ve kızı İpek Özkan'dan bir kız torunu olan Emine Özilhan'ın torununun mürüvvetini göreceği için mutluluktan havalara uçtuğunu duydum. Genç çiftin mutluluğu daim olsun.







KENDİSİ YOKTU ANNESİ VARDI

22 Temmuz 2021'de vefat eden Şevket Sabancı için her yıl olduğu gibi yine Bodrum Turgutreis'te anma konseri düzenlendi. Cuma günü merhum iş insanının adını taşıyan parkta yapılan konserde Candan Erçetin sahneye çıktı. Bodrum Valisi İdris Akbıyık'ın da katıldığı konserde bir şey dikkatimi çekti.







Şevket Sabancı'nın oğlu Ali Sabancı'nın bir yanında annesi Hayırlı Sabancı, diğer yanında kayınvalidesi Sema Doğan oturuyordu. Ali Bey'in eşi Vuslat Doğan Sabancı gelmemiş ama annesi Sema Hanım, aileyi yalnız bırakmamış. Boşanma aşamasında oldukları konuşulan Vuslat Hanım, kayınpederinin anıldığı geceye bile gitmediğine göre bu evlilik, resmen olmasa bile bitmiş!







BİRİ 'DUR' DESİN

Geçen hafta İsviçre'de annesi Pia Rosa Machler'in 95. doğum gününü kutlayan Bettina Machler, şimdilerde hayat arkadaşı Sinan Dereli ve kardeşi Urs Machler ile Yunan adalarında tatilde. Tam bir adrenalin tutkunu olan Bettina Hanım, yıllardır yaptığı gibi teknenin en üstünden balıklama atlamaya, ters taklalar atmaya devam ediyor.







66 yaşındaki, iki torun sahibi Bettina Hanım'ın cesaretine hayranım tabii ama artık bence biri "dur" demeli! Böyle atlamalar çok tehlikeli, düşüş sırasında yüksek hızla denize çarpma sırasında ölümcül kazalar olabiliyor.