Tam bir hayvansever olan, 300'ü aşkın sokak hayvanına bakan ve bir de sokak hayvanları için 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, Bursa yangınından etkilenen hayvanlar için de göreve koştu.

Mermerci, derneğinin üyesi de olan hayat arkadaşı Murat Aslan, derneğin yöneticileri Zeynep Madra ve Meltem Meral ile birlikte, önceki gün Bursa'ya gitti. Yanlarında tam 1.5 ton mama götürdüler ve orada yangından etkilenen hayvanlara sahip çıkan 'Her Eve Bir Pati Derneği'ne teslim ettiler.

Derneğin kurucusu Emre Demir ile barınağı gezip hayvanları besleyen ve seven Mermerci, gördüğü bir eşeğe de büyük ilgi gösterdi. Mermerci, İzmir yangınından kurtulduğunu öğrendiği eşeğe Barış ismini koydu. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Derin Mermerci; "Hepsini sevip öptük, ellerimizle besledik. Vücutlarının bir kısmı yanmış keçi ve eşeklerin iyileşme sürecine şahit olup mutlu olduk. Onlarla aşk yaşadık. Onların bakışları her şeye bedel" dedi. Derin Mermerci ve arkadaşlarına bravo...



ŞEHİT ASKERLER İÇİN 12 DAİRE BAĞIŞLADI

Yaptığı yardım ve sosyal sorumluluk projeleriyle sıkça adından söz ettiren İsmet Acar, bu kez de anlamlı bir bağışta bulundu. Ünlü iş insanı, Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'na 12 daire bağışladı.

Neden 12 daire olduğunu da öğrendim. İsmet Acar, 6 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde metan gazından şehit olan 12 kahraman Mehmetçik'in ailelerine birer daire bağışlamak istemiş. Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'nın kanunen şartlı bağış kabul edememesi nedeniyle İsmet Acar da, dairelerin tamamını vakfa bağışlamış. Böyle duyarlı iş insanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır...



ETEL BALER'İN TATİLİ HİÇ BİTMİYOR

2020'de, eşi Rober Baler'den boşandıktan sonra hayatı 'tatil kıvamında' yaşamaya karar veren Etel Hanım, bu mottosundan hiç vazgeçmedi; sürekli tatilde... Dört ay önce teknesiyle Palma de Mallorca'dan yola çıkan Etel Hanım, İspanya, Fransa ve İtalya'nın sahil şeritlerinde tatil yaptı.

Ardından Komşu'nun ne kadar adası varsa uğrayan Etel Hanım, sonunda dümeni Türk karasularına kırdı ve Bodrum'a demir attı. Bir süredir görüşmediği dostlarıyla Bodrum'da hasret gidermeye başlayan Etel Hanım, yaz sonuna kadar da Bodrum ve Göcek koylarında olacakmış. Bakalım sonra nereye dümen kıracak!



FEDON İLE BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

Uluslararası bir otel zincirinin Bodrum'daki lüks oteli, DJ partileri ve yabancı sanatçıların konserleriyle ünlüdür. Bugüne kadar cazdan elektronik müziğe, house müzikten çağdaş performanslara kadar pek çok farklı disiplinden sanatçıyı bir araya getirirken otel bir ilke imza atıyor.

Otel ilk kez sahnesini bir Türk sanatçıya teslim edecek. Otelin sahilinde, 7 Ağustos'ta Fedon sahne alacak ve nostaljik Türk ve Yunan şarkılarıyla tatilcileri eğlendirecek. Fedon'un sahnesi harikadır, yabancı sanatçılara alışık otel müdavimlerine güzel bir gece geçirtecektir.



'HEPİNİZE MÜSTAHAK'

Her sezon olduğu gibi bu sezonu da astronomik lahmacun fiyatları ile açan Bodrum, farklı ürünler ve hizmetlerdeki fahiş fiyatlarla da dillere düşmüş durumda! İşte son örnek: Bodrum'a tatilde olan tasarımcı- influencer Hande Can, el ve ayak tırnaklarına oje sürdürmek için rastgele bir kuaföre gitmiş. Bu küçük işlem için kuaför 700 lira istemiş. Mecburen parayı ödeyen Hande Can, sosyal medyada isyanını dile getirmiş.

"Her yer bomboş. Hiç oturup ağlamayın, bu saçma sapan fiyatlarınızdan, milleti enayi yerine koymanızdan, arsız fiyat anlayışınızdan dolayı hepinize müstahak!" demiş Hande Can. Bence isyanında haklı, bu kadar da olmamalı. Şimdi Bodrum'daki o kuaför birçok bahane sıralayacaktır ama bence ne derlerse desinler bir oje sürmeye 700 lira alınmaz



DETAYLARDA KAYBOLMUŞ

London College of Fashion'da aldığı eğitimi İstanbul'un çok katmanlı kültürel dokusuyla harmanlayan genç tasarımcı Ece Nayman bu hafta radarıma katılan isim oldu. Stil konusunda her zaman cesur tercihler yapan ve farklı parçalar tercih eden

Ece Nayman, bu sefer maalesef yanlış bir kombin yapmış! Gece şıklığı hedeflenmiş ancak detaylarda kaybolmuş bir stil görüyoruz. Şort ve üst kombini maalesef katıldığı davete hiç uymamış; terlik seçimiyle de gece havası tamamen bozulmuş!

TREND RADARI



Bu sezon podyumların yıldızı kesinlikle tek bantlı topuklular. Zarif bilek bantları ve minimal tasarımlarıyla hem gündüz hem gece stiline sofistike bir dokunuş katıyor.

Straplez elbiseler yeniden altın çağını yaşıyor. Hem sade hem şık duruşlarıyla zarif bir silüet yaratıyorlar. Özellikle yaz günleri için straplez kesimler, minimal takılar ve ince sandaletlerle kusursuz uyum sağlıyor.

Yaz aylarının rahat ve şık yıldızı: hasır Mary Jane ayakkabılar. Doğal dokuların yükselişiyle bu nostaljik model tekrar sahnede. Hem bohem hem klasik detaylar barındıran bu ayakkabılar, günlük kombinlerin vazgeçilmezi.