Bodrum'a yıldız yağmuru durmuyor; biri gidiyor biri geliyor. Daha dün ünlü bir moda devinin veliahdı Francesca Verseca'nin eşiyle birlikte Bodrum'da tatil yaptığını yazmıştım. Şimdi de dünyayı kasıp kavuran 'Vikingler' dizisinin başrol oyuncularından Travis Fimmel'in Bodrum'da olduğunu öğrendim.







Dizide Kral Ragnar Lothbrok'u canlandıran Avustralyalı oyuncu tatile gelmiş. Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, Türkbükü'ndeki ünlü beach'e giderken Travis Fimmel'i görüntülemiş. Bu arada ünlü oyuncuyu sadece bizim muhabirimiz değil ünlü komedyen Hasan Can da yakalamış! Bir restoranda gördüğü oyuncuyu hemen tanıyan Hasan Can, gidip tanışmış ve birlikte fotoğraf çektirmiş. Travis Fimmel, yalnız mı geldi, beraberinde birileri var mı bilmiyorum ama Bodrum, Avrupa ve Amerikalılardan sonra Avustralyalı ünlülerin de radarına girmiş anlaşılan.







Hasan Can Kaya, Bodrum'da karşılaştığı Travis Fimmel ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyasında da paylaştı.







Travis Fimmel, Vikings dizisinde Kral Ragnar rolüyle büyük bir başarı yakalamıştı.







AŞK TAM ZAMANINDA GELMİŞ!

Ünlü iş insanı Allan Hakko ile ünlü oyuncu Pelin Uluksar'ın yaklaşık iki ay önce başlayan aşkı mutlu mesut devam ediyor. Önceki hafta gibi geçen hafta sonunu yine birlikte Bodrum'da tatil yaparak geçirdiler. Şamdan Plus'a röportaj veren Pelin Uluksar, Allan Hakko ile tanışıp bu mutlu aşkın başlamasını şöyle anlatmış: "Tesadüf gibi görünen anlar vardır ya... Ama aslında tam zamanında olur. Biz de Allan ile öyle tanıştık. Doğal, akışta, sakince..." Güzel oyuncu, "Allan bana huzur ve mutluluk veriyor" diyerek de ne kadar mutlu olduğunu göstermiş. Umarım mutlulukları daim olur.







BURCU ŞENDİR'DE YAĞ KALMAMIŞ!

"Spor yapmadığım gün kendimi kötü hissederim" diyen cemiyet hayatın sevilen ismi Burcu Şendir'in önceki akşam paylaşımını görünce şok geçirdim! Paylaşımını gören hemcinslerinin de hasetlerinden çatladığına eminim! Vücut analizini paylaşan Burcu Hanım'ın kilosu 41.75, yağ oranı ise topu topu 4 kilo 300 gram. Paylaşımının altına "Var mısın bundan sonra beraber spor yapıp beraber beslenmeye?" yazan Burcu Hanım, kişisel antrenörlüğe mi başlayacak merak ettim. Bu arada tartının gösterdiği ideal kilo ile Burcu Hanım'ın kilosu arasında dağlar var. Umarım bu kadar zayıf olması sağlık sorunu yaşatmaz.







BODRUM'DA SIRA DIŞI SANAT ETKİNLİĞİ

Sevil Dolmacı da modaya uyup yazın sanatın başkenti haline gelen Bodrum'da galeri açmıştı. Ancak Sevil Hanım önceki gün, ünlü ressam Ahmet Oran'ın eserlerini sıradan sergi anlayışının ötesinde bir deneyimle tatilcilerle buluşturdu. Misafirler, önce ünlü ressam Ahmet Oran'ın ödüllü mimariye sahip, Avrupa standartlarındaki atölyesinde ağırlandı. Davete katılan sanat tutkunları, Oran'ın yaratım sürecine yakından tanıklık ederek eserlerinin ardındaki ilham kaynaklarını sanatçının kendisinden dinledi. Ardından bir restoranda yemeğe geçtiler ve sanat dolu sohbetiyle geçen bir gece yaşadılar.