Dünya jet-set'inin gözde tatil destinasyonu haline gelen Bodrum, şimdi de moda devi Versace'nin veliahdı Francesca Verseca ve eşi Christhoper Leoni'yi ağırlıyor. Ancak onların Bodrum'a gelmelerinin sebebi tatilden çok dost ziyareti.







Türk sosyetesinin ünlü isimlerinden Berna Uyanoğlu ile eşinin misafiri olarak geldiler. Berna Uyanoğlu, 2015 yılında İngiliz film yapımcısı Patrick Meehan ile evlenmiş ve Londra'ya yerleşmişti. Orada Avrupa sosyetesine giren Berna Hanım, Francesca Versace gibi yakın dostlar edindi. Dostlarını sık sık memleketine tatile davet eden Berna Hanım, bu kez de Versace ile eşini Bodrum'da teknesinde ağırlıyor. Bu arada Versace çiftiyle birlikte Berna Hanım'ın bir konuğu daha var ki o da ünlü biri; Avustralyalı medya patronu ve milyarder James Packer'ın sevgilisi Kylie Lim. Berna Hanım, koylar, beach'ler, restoranlar derken Bodrum'un bütün güzelliklerini dostlarına yaşatıyor. Böyle gönüllü turizm elçilerimize ne kadar teşekkür etsek az...







MİRASA KIZI SAHİP ÇIKACAK

Ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu, babası Hayati Tabanlıoğlu'ndan miras kalan Tabanlıoğlu Mimarlık'tan ayrılıp kendi mimarlık ofisini açtı. Hayati Tabanlıoğlu'nun 1956 yılında kurduğu şirket ise, boşandığı eşi Melkan Gürsel ile ondan olan kızı Mina Tabanlıoğlu'nda kaldı. Murat Bey, babasının mirasına sahip çıkamadı ama kızı Mina, Tabanlıoğlu soyadını şirkette yaşatacak. Murat Bey, babasının şirketini eşi Melkan Gürsel ile ortak yönetiyordu. 2015'te, 20 yılık evliliklerini bitirseler de ortaklıkları devam etti. Ancak Murat Bey, yarı yaşındaki asistanı Tuba İnan ile evlenme kararı alınca 10 yıl süren 'medeni' ilişkileri de bitti.







7 TEPEDEN İLHAM ALDILAR

Moda tasarımcısı Neslişah Yılmaz'ın 7 koku, 7 renk ve 7 desenle şekillendirdiği özel koleksiyonu, eylül ayında Londra Moda Haftası'nda moda tutkunlaryla buluşacak. Yılmaz'ın Aromaterapist Hülya Kayhan'ın katkılarıyla hayata geçirdiği proje, İstanbul'un 7 tepesinden ilham alınarak tasarlanan fular ve eşarplarla hayat buldu. Neslişah Yılmaz, bu koleksiyonun yalnızca bir moda ifadesi değil; doğayla uyum, kadın gücü, şehir estetiği ve biyoteknoloji arasında kurulan yeni bir bağın manifestosu niteliğinde olduğunu söyledi.







HERKESİ YANILTTILAR

TURYİD Başkanı Kaya Demirer ile 2009'da evlenip 2011'de boşanan, 2013'te yeniden evlenip 2020'de ikinci kez boşanan İrem Güreli'nin yıllardır gönlü boştu. Kısa bir süre Artuğ Aysal ile flört eden İrem Güreli, yıllar sonra Mert Giray ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Herkes bu ilişkinin kısa sürede biteceğini düşünmüştü ama onlar hepsini yanılttı! Geç enlerde aşıkları, Cüneyt Kurt'un DJ kabininde olduğu, Barış Tansever'in Ulus'taki mekanında gördüm. İlişkilerinde sekiz ayı geride bıraktıklarını söyleyen aşıklar bütün gece dans edip eğlendi. Mutlulukları daim olsun.